За большим гонораром погонишься - в суд попадёшь

В последние годы блогеры всё чаще становятся субъектами уголовного и судебного преследования. Речь идёт о недобросовестной конкуренции и распространении заведомо недостоверной информации о гражданах или юридических лицах.

Часто, в погоне за рекламным гонораром или действуя по заказу, блогеры попадают в фокус внимания правоохранительных и судебных органов за распространение недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

На днях Вологодский областной суд поставил точку в судебном разбирательстве в отношении блогера-ютубера Александра Ясютина и признал его виновным в распространении недостоверной, порочащей деловую репутацию информации.

Это если говорить юридическим языком. А если перевести на обывательский — в распространении сплетен, слухов, вымысла, лжи. Суд обязал блогера опровергнуть ранее распространённые сведения и удалить ролик, ставший причиной судебного преследования.

Как было установлено судом первой и апелляционной инстанции, блогер распространил недостоверную информацию о крупнейшем в России негосударственном вузе — Московском финансово-промышленном университете "Синергия", в котором обучается более 75 тысяч студентов по программам высшего, среднего профессионального образования, повышения квалификации.

В частности, блогер утверждал, что в университете существует некая компьютерная программа, которая даёт сдать экзамен, выбирая произвольные ответы, однако доказательств своим словам Ясютин найти не смог. Блогер не смог предъявить доказательств и по многим другим своим высказываниям о работе университета. Зато в суде выяснилось интересное: стать блогером Александр Ясютин решил после получения судимости за хранение наркотических средств. И вот судебное преследование за распространение собственных измышлений о вузе, входящем в ведущий европейский рейтинг QS EECA University Rankings 2020/21 и занимающем 2353-ю строку во всемирном рейтинге UniRank World University Rankings 2021 (включает в себя 13 600 вузов из 200 стран мира).

Естественно, университет решил защитить своё доброе имя, и доводы истца были приняты судом первой и второй инстанции. Но в этот раз блогер смог избежать наказания за клевету. Однако в случае неисполнения судебного решения Ясютин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ.

В погоне за рекламными выплатами и гонорарами за размещение грязной, заказной информации, вранья и лжи, молодые люди не оценивают собственных репутационных и материальных рисков.

Да, университет "Синергия" оказался великодушен и применил педагогический подход: потребовал опровергнуть информацию, не стал привлекать блогера к уголовной ответственности за клевету, не предъявил материальных требований. А ведь нужно отметить, что по делам данной категории выплаты в России существенно выросли, нередки решения судов, когда люди, распространившие лживую, несоответствующую действительности информацию должны выплатить истцу более пятисот тысяч и даже более одного миллиона рублей.

Чем был вызван внезапный интерес блогера к сфере образования и университету — неизвестно, никакого отношения к академической сфере молодой человек не имеет. Можно предположить, что молодой человек понёс в суде ответственность за то, что распространил недостоверную и порочащую информацию о ведущем негосударственном вузе страны из материальных побуждений, став инструментом в руках людей, не брезгующих распространением лжи и измышлений о конкурирующей организации. Идёт ли речь о недобросовестной конкуренции или о том, что блогер в погоне за рекламными выплатами готов преступать закон, в суде не устанавливали: ни истец, ни суд не ставили целью выяснить мотивацию ответчика.

Специалисты говорят, что сколько-нибудь существенных рекламных выплат блогер получать не мог: просмотры и популярность не те.

Здесь, как говорится, пусть каждый останется при своём мнении и сам решит, самостоятельно ли действовал Ясютин, или просто озвучил заранее написанные заказчиком тексты. Ведь подготовка каждого выпуска — это затраты на съёмки, монтаж, озвучку. И кто-то это должен оплатить. Также примечательно, что Ясютин занимается репетиторством и подготавливает школьников к ЕГЭ и ОГЭ. На сервисе profi. ru размещена его анкета. Чему может научить Ясютин, который в своих видео использует ненормативную лексику и имеет уголовное прошлое? Какой пример подаёт подрастающему поколению? Мы ничего не берёмся утверждать, но факты говорят сами за себя…

Мы обратились за комментарием к Илье Садовскому, медиаэксперту, генеральному продюсеру корпорации Big Media.

По словам эксперта, занимающегося репутационным PR, чаще всего информационные атаки маскируются под желание "хайпануть". Маскируются, так как реальная мотивация таких авторов — гонорары за размещение негативной информации о конкурирующих организациях.

Иными словами: недобросовестные заказчики готовы платить за очернение конкурентов, распространение слухов и сплетен. Самым эффективным способом борьбы с распространением порочащей информации Садовский называет судебное преследование, установление заказчика и его публичное обличение.

Было ли произошедшее с блогером Александром Ясютиным проявлением недобросовестной конкуренции, мы не узнаем. Результат суда для него неутешителен: хотел опорочить организацию, а в итоге опорочил себя. Будем надеяться, что урок, который преподал блогеру университет "Синергия", будет иметь педагогический эффект не только для него, но и для всех тех, кто готов преступить закон за небольшое вознаграждение.