В России предложили легализовать порнографию

Предложение Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) о легализации в России порнографии оживило информационную повестку.

Порно через "Госуслуги"

16 июня 2021 года стало известно о пикантной инициативе ГРЧЦ, который является подведомственной структурой Роскомнадзора. Было предложено разделить контент фривольного содержания на "незаконный" и "не запрещённый законом".

Возрастную верификацию в ведомстве предложили осуществлять через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая применяется на портале "Госуслуги", что искренне обрадовало одну из популярных российских порноактрис Еву Эльфи (Юлию Романову):

"Мне представляется, что сама по себе данная инициатива подведомственного органа Роскомнадзора свидетельствует о позитивной тенденции государства снять табу на данный контент как на законодательном, так и на общественных уровнях".

Ева Эльфи

В соцсетях быстро набрал популярность мем. На картинке, стилизованной под меню портала "Госуслуги", указаны категории для выбора пользователем:

"Посмотреть порнографические материалы".

"Извиниться перед Р. А. Кадыровым".

"Приобрести свёклу".

Смысл блокировать порноресурсы и правда весьма сомнителен. Блокируют один адрес, тут же появляется клон с немного изменённым доменным именем. Это как бороться с проституцией в российских реалиях. Только ленивый не знает, как получить подобного рода услуги, которыми, судя по новостным лентам, пользуются и те, кто вроде как публично борется с этим явлением.

А так бы платили налоги, которые так любит придумывать правительство России, и участвовали бы в импортозамещении порноконтента, выполняя пикантную социальную функцию, о которой говорит Ева Эльфи:

"Легализация — нужна, но ещё более важным будет легитимизация контента и самой индустрии для взрослых в общественном сознании… Даже на государственном уровне произошло принятие того факта, что индустрия для взрослых имеет позитивную цель — помочь человеку получить удовольствие, что крайне важно в столь психологически трудный период массовой изоляции".

Изучение матчасти

Существуют различные определения порнографии. В целом ею называют отображение сексуального поведения в литературе, изображениях, скульптурах, фильмах и других формах с целью вызвать сексуальное возбуждение.

Определение достаточно субъективно, что позволяет расширить круг его применения. Граница между эротикой и порнографией несколько размыта, но тем не менее контент поддаётся некоему ранжированию:

Софткор — (лёгкое)

Порно

Хардкор — (жёсткое)

Нелегальное порно

Новостной хардкор

Тенденции последних десятилетий показали, что фотографическим карточкам фривольного содержания и видеоматериалам остросексуального характера всё сложнее конкурировать с новостным вещанием российских федеральных телеканалов, которые абсолютно легально занимаются возбуждением граждан.

Нетрудно обратить внимание, что так называемые авторские телепрограммы отечественных пропагандистов, которые можно смело отнести к категории "хардкор", вызывают у лояльных зрителей возбуждение, близкое к сексуальному.

Вепри агитпропа успешно справляются со своей задачей и ничуть не хуже, чем Ева Эльфи. В видеоряде присутствуют все необходимые элементы для погружения зрителя в смысловой транс. Судя по ретрансляции в соцсетях тезисов, услышанных в телевизоре, задорные сюжеты заводят поклонников политического BDSM не хуже, чем видео, ставшие победителями "Порно-Оскара".

В своей программе "Вести недели" Дмитрий Киселёв блеснул сокрушительным навыком, поставив героя своей программы в заковыристую позу. Синхрон Джозефа Байдена с его пресс-конференции в Женеве вкупе с комментарием известного телеведущего телеканала "Россия 1" изумил не меньше, чем инновационные приёмы Пьера Вудмана. Президент США высказался вполне определённо:

"Мы (граждане США — ред.) не получаем наши права от правительства; мы обладаем ими, потому что мы рождены — и точка. И мы доверяем правительству защиту этих прав".

Дмитрий Киселёв оригинально трактовал сказанное президентом США, сообщив благодарным телезрителям, что Джозеф Байден "вновь провозгласил" идеи американской исключительности:

"Вы слышали?! Только американцы и никто более на планете рождаются с правами. Все остальные рождаются без прав".

И правда, увлечённые наблюдением за процессом за скобками оставляют неточности или абсолютный бред, когда на экране любимый телеведущий. Один из ярких отечественных юристов, приобщившись к общественно-политическим программам федерального телевещания, обнаружил, что порядка 90% ссылок на международное право — абсолютная ложь. Но для большинства же важна не суть, а сам процесс, вызывающий возбуждение.

Запрос на имитацию

Для раскрытия потенциала легализуемой отрасли и интегрирования её в общественно-политические процессы потребуются, конечно, определённые усилия:

включение порноиндустрии в систему социально значимых национальных проектов;

учреждение звания "Заслуженный порноактёр России";

учреждение профессионального праздника — Дня работников порно.

Только надо бы проследить, чтобы праздник не совпал с днём голосования, а то могут возникнуть вполне ожидаемые ассоциации, тем более пенёк сам по себе — достаточно озорная локация для синематографа задорного содержания.

Легализация порноиндустрии может существенно обогатить и партийное строительство в России. Суммарная популярность спортсменов, музыкантов, артистов театра и кино могла бы быть дополнена представителями пикантного жанра.

Было бы креативно предоставить некоторым западным порнознаменитостям российское гражданство, как это сделали для Жерара Депардье и Стивена Сигала. Таким кандидатом могла бы стать американская порноактриса Саша Грей (Марина Энн Хэнцис), которая в мае 2013 года попыталась повторить автопробег Владимира Путина на автомобиле Lada Kalina. Девушка сумела доехать из Владивостока до Хабаровска, и машина сломалась.

Может быть, Саша Грей станет лицом или какими-либо другими частями тела в избирательном списке "Единой России". Может быть, она органично вольётся в групповое содружество одной из партий лояльной оппозиции.

Обладая высоким уровнем доверия своих поклонников, порноактрисы помогли бы значительно разнообразить политическую жизнь страны, тем более их навыки имитации в нынешних отечественных реалиях весьма востребованы.

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