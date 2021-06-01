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Автор Екатерина Гусева

Политические разногласия мундепов 3 года не дают жителям Кунцева установить шлагбаум

Общество

Жители по 13 адресам района Кунцево три года не могут добиться установки шлагбаумов во дворах своих домов. Работы не согласовывает совет муниципальных депутатов — не набирается кворум. Из 10 человек "за" голосуют только пятеро, остальные либо саботируют заседания, либо воздерживаются.

Политические разногласия мундепов 3 года не дают жителям Кунцева установить шлагбаум

Для жителей дома 36 на улице Партизанской эта история тянется с 2019 года. Тогда 74% собственников, больше 600 человек, проголосовало за установку шлагбаума.

"Во дворе постоянно парковались люди из соседних домов — машин-то много. А у нас всего 134 места, дай бог, чтобы самим хватило. Решили закрыть въезд для посторонних", — вспоминает москвич Юрий Нечепуренко.

Провели собрание, оформили все документы и сдали на согласование депутатам. С этого момента и началась "война" с народными избранниками. Вернее: с половиной из них. Противники шлагбаумов саботировали заседания, воздерживались от решения по вопросу и заявляли, что не обязаны ничего объяснять. Спустя три года воз и ныне там.

Подковерные игры

Главный герой конфликта и "головная боль" жильцов, беспартийный депутат Всеволод Тюркин не единожды рассказывал телевидению: позиция независимых депутатов такова, потому что совет никак не может выбрать нового главу округа, а старый их не устраивает. Поэтому, по словам Тюркина, "ряд дополнительных вопросов заблокирован", в том числе установка шлагбаумов.

Но жители уверены: эта политическая борьба не должна их касаться.

"Мы приходили на заседание, задавали Тюркину вопрос: как же так, мы же вас выбирали, вы должны для народа работать, никак не для себя. Ваши склоки — это ваши склоки. А для людей — чего? Вы всем отказываете. Но он не дал никакого ответа", — говорит житель дома 7, улица Маршала Тимошенко Игорь Кириенко.

Другие народные избранники — Анохина, Глушков, Арсентьева, Мальцева и Шендерович — на стороне москвичей. Даже создали специальную комиссию: собрали протокольные решения с голосования собственников, прочие необходимые бумаги, досконально проверили все адреса. Причин, по которым можно отказать в установке шлагбаумов, нет.

"Наши коллеги просто хотят привлечь в свои ряды больше людей, вводя их в заблуждение, что во всем виноваты депутаты от партии "Единая Россия", то есть мы. Большая часть адресов, которые они не согласовывают, — это 1-й избирательный округ, по которому избирались мы, а они шли по 2-му. Открыто настраивают жителей района против нас", — объясняет муниципальный депутат Алексей Глушков.

Последнее слово — за депутатами?

За справедливостью жители домов 7 и 9 на улице Маршала Тимошенко обратились в прокуратуру. Сейчас ждут ответного письма, с ним пойдут в Кунцевский суд. Но опыт предыдущих лет показывает: суд в силах только отменить решение совета муниципальных депутатов и обязать их провести повторное заседание, на которое опять может не явиться половина избранников. Получается замкнутый круг.

"Мы создали общий чат с жителями других домов, где тоже борются за установку шлагбаумов. Они посмотрят, выйдет ли у нас что-то с прокуратурой, а после решат — двигаться в том же направлении или пробовать другие варианты", — рассказывает москвич Виталий Теслюк.

Но многие уже отчаялись. Ситуация осложняется тем, что депутаты не предоставляют официального ответа — почему "тянут" с просьбой жителей, формально в ней не отказывая.

"Ряд депутатов, Алексеев, Тюркин, избрал такую тактику: они не отказывают в установке шлагбаумов, потому что иначе им придется объяснять причину. Просто не приходят на заседания или не голосуют, воздерживаются. Таким образом вопрос не решается на протяжении несколько лет", — говорит Нечепуренко.

Из желающих навести порядок в своих дворах жители Кунцева превратились в заложников закона. Пока совет депутатов не согласует адреса, установить шлагбаумы не удастся. В противном случае их снесут, а собственники потеряют деньги.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы москва кунцево конфликт установка шлагбаумов
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