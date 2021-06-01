Политические разногласия мундепов 3 года не дают жителям Кунцева установить шлагбаум

Жители по 13 адресам района Кунцево три года не могут добиться установки шлагбаумов во дворах своих домов. Работы не согласовывает совет муниципальных депутатов — не набирается кворум. Из 10 человек "за" голосуют только пятеро, остальные либо саботируют заседания, либо воздерживаются.

Для жителей дома 36 на улице Партизанской эта история тянется с 2019 года. Тогда 74% собственников, больше 600 человек, проголосовало за установку шлагбаума.

"Во дворе постоянно парковались люди из соседних домов — машин-то много. А у нас всего 134 места, дай бог, чтобы самим хватило. Решили закрыть въезд для посторонних", — вспоминает москвич Юрий Нечепуренко.

Провели собрание, оформили все документы и сдали на согласование депутатам. С этого момента и началась "война" с народными избранниками. Вернее: с половиной из них. Противники шлагбаумов саботировали заседания, воздерживались от решения по вопросу и заявляли, что не обязаны ничего объяснять. Спустя три года воз и ныне там.

Подковерные игры

Главный герой конфликта и "головная боль" жильцов, беспартийный депутат Всеволод Тюркин не единожды рассказывал телевидению: позиция независимых депутатов такова, потому что совет никак не может выбрать нового главу округа, а старый их не устраивает. Поэтому, по словам Тюркина, "ряд дополнительных вопросов заблокирован", в том числе установка шлагбаумов.

Но жители уверены: эта политическая борьба не должна их касаться.

"Мы приходили на заседание, задавали Тюркину вопрос: как же так, мы же вас выбирали, вы должны для народа работать, никак не для себя. Ваши склоки — это ваши склоки. А для людей — чего? Вы всем отказываете. Но он не дал никакого ответа", — говорит житель дома 7, улица Маршала Тимошенко Игорь Кириенко.

Другие народные избранники — Анохина, Глушков, Арсентьева, Мальцева и Шендерович — на стороне москвичей. Даже создали специальную комиссию: собрали протокольные решения с голосования собственников, прочие необходимые бумаги, досконально проверили все адреса. Причин, по которым можно отказать в установке шлагбаумов, нет.

"Наши коллеги просто хотят привлечь в свои ряды больше людей, вводя их в заблуждение, что во всем виноваты депутаты от партии "Единая Россия", то есть мы. Большая часть адресов, которые они не согласовывают, — это 1-й избирательный округ, по которому избирались мы, а они шли по 2-му. Открыто настраивают жителей района против нас", — объясняет муниципальный депутат Алексей Глушков.

Последнее слово — за депутатами?

За справедливостью жители домов 7 и 9 на улице Маршала Тимошенко обратились в прокуратуру. Сейчас ждут ответного письма, с ним пойдут в Кунцевский суд. Но опыт предыдущих лет показывает: суд в силах только отменить решение совета муниципальных депутатов и обязать их провести повторное заседание, на которое опять может не явиться половина избранников. Получается замкнутый круг.

"Мы создали общий чат с жителями других домов, где тоже борются за установку шлагбаумов. Они посмотрят, выйдет ли у нас что-то с прокуратурой, а после решат — двигаться в том же направлении или пробовать другие варианты", — рассказывает москвич Виталий Теслюк.

Но многие уже отчаялись. Ситуация осложняется тем, что депутаты не предоставляют официального ответа — почему "тянут" с просьбой жителей, формально в ней не отказывая.

"Ряд депутатов, Алексеев, Тюркин, избрал такую тактику: они не отказывают в установке шлагбаумов, потому что иначе им придется объяснять причину. Просто не приходят на заседания или не голосуют, воздерживаются. Таким образом вопрос не решается на протяжении несколько лет", — говорит Нечепуренко.

Из желающих навести порядок в своих дворах жители Кунцева превратились в заложников закона. Пока совет депутатов не согласует адреса, установить шлагбаумы не удастся. В противном случае их снесут, а собственники потеряют деньги.