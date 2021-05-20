День фармацевта: для кого праздник, а для кого – чествование лжецов

В России появился новый профессиональный праздник — 19 мая, впервые в этом году, в стране отметили День фармацевтического работника.

Возможно, многие россияне и поздравили бы сотрудников аптек со столь светлым праздником, однако, судя по опросам общественного мнения, у народа далеко не радужное представление о представителях фармацевтической отрасли. Особенно в связи с тем, что в аптеках приходится наблюдать частую картину: требуется обычная зеленка, а тебе предлагают разрекламированный дорогой препарат-аналог, ну или вместо таблеток от кашля за две копейки предлагают дорогие микстуры, которые к тому же еще и не помогают. Знакомая картина, не правда ли?

Давно уже не секрет, что аптечные сети зачастую навязывают покупателям препараты, особенно если нет рецепта от врача и просят аптекаря порекомендовать действенный препарат. Фармацевты пользуются тем, что люди занимаются самолечением, ведь в некоторых аптеках есть система бонусов и поощрений для сотрудника, который продаст максимальное количество единиц товара определенного бренда. А если к этому еще добавить проблему сговора производителей лекарств с аптечными сетями, то ситуация и вовсе покажется плачевной. Поскольку фармацевт будет рекомендовать лекарство того производителя, с которым у аптеки заключен договор, независимо от того, нужно ли оно потребителю. Покупателям убедительно доносят информацию, что импортный препарат намного качественнее российского аналога. Еще бы не быть убедительным, ведь от этого зависит твоя зарплата.

Вернемся к опросам общественного мнения, в пабликах можно встретить много негативных отзывов людей из разных городов России на аптечные сети. Представитель общественного движения "Фармпотреб" поспрашивал у людей на улице, что они хотели бы пожелать фармацевтам в их праздник, и ответы были почти одинаковые:

"Фармацевт работает на себя, дешевые лекарства старается прятать, а дорогие продвигать". "Хотелось бы, чтобы они меньше обращались к лекарствам, которые стоят недешево, особенно в аптеке "Ригла". "Хотелось бы пожелать фармацевтам компетентности, чтобы они прописывали те лекарства, которые нужны людям, а не продавцам, торгашам". "Обходимся народными средствами. Когда малинкой, когда хреном".

Аптека

"Фармпотреб" направил обращение участникам отрасли, ФАС, в Генпрокуратуру РФ, Росздрав и Роспотребнадзор, а также в Госдуму РФ с просьбой изучить ситуацию с ценообразованием, сложившуюся в розничном сегменте отечественного фармрынка, которая может свидетельствовать о возможном картельном сговоре крупнейших игроков фармрынка. Поводом послужила позиция представителей фармбизнеса, которые предупредили о росте цен на лекарства на 5 — 15% после принятия закона о регулировании работы аптечных сетей.

"Фармпотреб", при выборе объектов для исследования ориентировался на сети, которые могут достигнуть картельного соглашения, чтобы поднять цены. Были изучены тысячи негативных отзывов на такие аптечные сети, как:

"Ригла",

"Неофарм",

"Вита",

"Столички",

"Доктор Столетов",

"36.6",

"Первая помощь",

"Озерки".

Завышенные цены на втором месте в рейтинге жалоб. Навязывание дорогих лекарств вместо дешевых аналогов тоже вошло в топ жалоб. В связи с этим актуальным остается вопрос сколько "Большая Фарма" будет наживаться людях.