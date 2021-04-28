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Автор Антон Куликов

"Маленькая секточка": бунт Лобкова на “Дожде”

Общество

Очередную годовщину запуска телеканал "Дождь" встретил ударно — скандалом с попыткой увольнения телеведущего Павла Лобкова. В выражениях Лобков не стесняется, руководство телеканала тоже (если верить Павлу Альбертовичу). И в результате не только аудитория телеканала стала свидетелем скандала в уникальном журналистском коллективе.

"Маленькая секточка": бунт Лобкова на “Дожде”

Слово Павлу Лобкову

В чем причина того, что 11-летие со дня запуска телеканала его руководство и сотрудники решили отметить именно таким образом, не совсем понятно.

Но слово Павлу Лобкову: "В последнее время руководство телеканала ведет себя как тоталитарное государство. Безусловно, здесь имеет значение личность главного редактора (главред "Дождя" Тихон Дзядко — прим.), поскольку что он сделал: закрыл Быкова, Шендеровича, Невзорова и открыл Катерину Котрикадзе. Это достаточно тоталитарное явление. И все неугодное и все сомневающееся вырвано с корнем".

Еще одна претензия: "У нас сейчас даже нет обсуждения чего-то. Повестка проста и примитивна: Навальный прекрасен, Путин — вор и все. Не нужно творчества, не нужно других тем. Эта гадкая политика на канале устоялась и превратился в пресс-службу Навального".

И еще одна: "Мне в чат эфира привалил Дзядко. А у него тотальная жажда контроля. Я его удалил из этого рабочего чата. Он в этой связи отстранил меня от эфира на неопределенное время. Это происходило не раз".

А вот еще, из общения с генеральным директором телеканала: "Вчера Наталья Синдеева заявила о том, что я пьян, и что она будет разговаривать со мной после того, как я обращусь к помощи врачебной бригады. Если человек не согласен с политикой редакции не обязательно только потому, что он пьян. Я считаю это унизительным и примитивным".

Вердикт: сегодня телеканал представляет собой "тоталитарную маленькую секточку".

Так "Дождь" всегда такой "секточкой" и был. Или почти всегда

Павла Альбертовича, конечно, и самого сложновато отнести к нравственным ориентирам российского общества. Но все-таки к его оценке происходящего на "Дожде" имеет смысл прислушаться, все ж таки с 2012 года на телеканале работает (или работал). Эволюция телеканала, который позиционировал себя как едва ли не единственный "независимый" в России до "тоталитарной маленькой сеточки", производит определенное впечатление. Хотя и не сказать, чтобы очень сильное.

"Дождь" с самого начала своего существования пытался выполнять ту же функцию, что и "Эхо Москвы". Уж насколько успешно, можно обсуждать. Но вообще говоря, это всегда и была "секточка", маленькая или побольше. И Лобков вполне комфортно себя в ней чувствовал. Хотя, бывало, и ссорился с руководством телеканала, и лишался эфиров.

Как заметил (с сожалением) кто-то из комментаторов, произошедее "очередной скандал на весь фейсбук". Но творческие личности по-другому и не могут, надо рассказать о своих обидах и переживаниях. Хотя вот руководство телеканала держится, публично старается на выпады Лобкова не отвечать.

Но надо заметить, многие поддерживают Лобкова в комментариях. Следовательно, проблема действительно есть, действия руководства телеканала многих зрителей не устраивает.

Хотя, с другой стороны, и бывшие, и действующие сотрудники телеканала (включая самого Лобкова) старательно поддерживают этот сектантский имидж телеканала. Попытки взять комментарии у действующих сторон этой "пьесы" закончились безрезультатно.

Что дальше? Вполне возможно, что Лобков и руководство телеканала преодолеют возникшие разногласия, Тихон Дзядко перестанет врываться в рабочие чаты Павла Лобкова, а Наталья Синдеева не будет оценивать степень алкогольного опьянения телеведущего. И наступит тишь и благодать — до следующего скандала.

Что касается аудитории телеканала, то интереса к производимой телеканалом продукции подобные склоки не добавляют. И у "Дождя" есть все шансы пополнить список демократических СМИ, которые при всей своей принципиальности почему-то не снискали интереса у зрителей, слушателей и читателей.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы телеканал павел лобков наталья синдеева
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