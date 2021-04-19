В православном храме фрески с чертями и ноутбуками, возможно, станут предтечей новой формы агитпропа.
Одно из популярных российских изданий обратило внимание на любопытные фрески, которыми украшен храм в древнем монастыре на окраине деревни Николо-Малица Тверской области. Византийский стиль сочетается с продвинутыми трендами в росписях, которые нередко вызывают изумление у гостей, когда граждане узнают о расширении списка смертных грехов.
Изучая фрески в храме, можно узнать, что для активных пользователей интернета в аду предусмотрен отдельный котёл. Об этом говорят изображённые на них черти с ноутбуками Apple и айфонами, как бы намекающие на яблочную первопричину грехопадения. Падшие любители лайков закованы в цепи и горят в адовом огне. О глубоком смысле росписей, сделанных в 2010 году, рассказала журналистам одна из прихожанок храма:
"Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм… Любое зло Господь пытается представить во благо. Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится".
Грехи грехами, однако обитатели Николаевского Малицкого мужского монастыря вовсю пользуются интернетом. У обители есть и своя весьма активная страница в соцсети, а на тематическую группу подписано 3300 человек. Тем не менее некий эффект от изображённых чертей всё-таки существует. Посетители храма выходят за его пределы под большим впечатлением.
Любознательные граждане не раз обращали внимание, что икона — своего рода визуальный рассказчик, который повествует нынешним поколениям о прошлом. Возможно, в этом и скрыт ответ на многие вопросы, отчего на иконах присутствуют сцены быта и знаковых сражений прошлого, включая и Куликовскую битву. Может статься, что изучение старинных икон, особенно написанных до эпохи царей Романовых, откроет много интересных страниц истории России.
В этом смысле фрески в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря с чертями и смартфонами вполне согласуются с возможной версией функционала иконописи. И вправду, для не обременённого грамотой человека куда проще уловить смысл своеобразных комиксов, нежели заставить себя погрузиться в чтение фундаментальной литературы.
Идея румынского иконописца представляется весьма продвинутой и имеющей большое будущее в современных российских реалиях. Ведь уже делались попытки запечатлеть в православном храме образы Иосифа Сталина, представителей нынешней партийной номенклатуры и президента России Владимира Путина. Серп и молот, символ коммунистов, уже фактически стал каноническим и нашёл своё воплощение в убранстве храма в парке "Патриот".
Возможно, очередь дойдёт и до пестуемого властями движения "Юнармия", венчающего в числе других священных тотемов военно-патриотическую пирамиду. Фрески с юнармейцами, повергающие ниц фальсификаторов истории, определённо бы украсили интерьеры храмов. Тем более, что эта ура-патриотическая организация ширится и всё глубже проникает в молодёжный ареал.
Недавно на базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко прошёл учебно-методический сбор директоров школ города Костромы и Костромской области.
В нём, по сообщению группы информационной поддержки сухопутных войск России, приняли участие 280 руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений. Видимо, для улучшения качества среднего образования руководство костромских школ ознакомили с:
В группе информационной поддержки сухопутных войск России поделились духоподъёмной новостью:
"По итогам сбора было принято решение о создании в каждой школе юнармейского отряда".
И действительно, как в принципе можно любить свою Родину и не состоять в Юнармии? Какие там берёзки, когда есть куда более весомая духовная скрепа, как огнемётно-тренажёрный комплекс?
Какие там Достоевский, Толстой, Чехов, Левитан, Репин и Ландау, когда есть устав караульной службы? Тем более, как говорил герой фильма Романа Качанова прапорщик Казаков в исполнении неподражаемого Сергея Арцибашева, армия — это не только доброе слово, но и очень быстрое дело.
Просто необходимо, чтобы и юнармейская тема нашла своё отражение в убранстве религиозных учреждений. Тогда потомки смогут проникнуться всеми перипетиями движения страны по "особому" пути, в формулировке прапорщика Казакова, всей глубиной наших глубин.
Пока прихожане храма в деревне Николо-Малица очищались от интернет-скверны, произошло действительно прорывное событие. Российские учёные получили патент на инновационный способ производства водки. Уникальность технологии позволила создать водку, употребление которой сводит к минимуму риск похмелья. Один из авторов изобретения Николай Баранов поделился радостной новостью:
"Нам с учёными из Якутска и новосибирских институтов удалось получить из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений".
В отечественных реалиях продукт такого высокого качества может стать важнейшим элементом сохранения стабильности в стране и одновременно психологическим демпфером, способным принять на себя любые резкие реакции граждан на:
Если воплотить образы всех 50 оттенков российской действительности в храмовых росписях и фресках, то будущим поколениям будет намного проще изучать день сегодняшний, порой бессмысленный и определённо беспощадный по своему содержанию и психоделическим формам, от которых могут вздрогнуть не только рядовые черти с ноутбуками, но и сам Вельзевул станет молить об евхаристии.
Будет очень жаль, если и православные храмы постепенно превратятся в инструменты демиургов отечественного агитпропа и будут восприниматься как средство ретрансляции утверждённых "наверху" идеологем. Пока до этого не дошло, но чего только не случается в нашем Отечестве.
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