Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни

В православном храме фрески с чертями и ноутбуками, возможно, станут предтечей новой формы агитпропа.

Отдельный котёл

Одно из популярных российских изданий обратило внимание на любопытные фрески, которыми украшен храм в древнем монастыре на окраине деревни Николо-Малица Тверской области. Византийский стиль сочетается с продвинутыми трендами в росписях, которые нередко вызывают изумление у гостей, когда граждане узнают о расширении списка смертных грехов.

Изучая фрески в храме, можно узнать, что для активных пользователей интернета в аду предусмотрен отдельный котёл. Об этом говорят изображённые на них черти с ноутбуками Apple и айфонами, как бы намекающие на яблочную первопричину грехопадения. Падшие любители лайков закованы в цепи и горят в адовом огне. О глубоком смысле росписей, сделанных в 2010 году, рассказала журналистам одна из прихожанок храма:

"Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм… Любое зло Господь пытается представить во благо. Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится".

Грехи грехами, однако обитатели Николаевского Малицкого мужского монастыря вовсю пользуются интернетом. У обители есть и своя весьма активная страница в соцсети, а на тематическую группу подписано 3300 человек. Тем не менее некий эффект от изображённых чертей всё-таки существует. Посетители храма выходят за его пределы под большим впечатлением.

Откуда фрески растут

Любознательные граждане не раз обращали внимание, что икона — своего рода визуальный рассказчик, который повествует нынешним поколениям о прошлом. Возможно, в этом и скрыт ответ на многие вопросы, отчего на иконах присутствуют сцены быта и знаковых сражений прошлого, включая и Куликовскую битву. Может статься, что изучение старинных икон, особенно написанных до эпохи царей Романовых, откроет много интересных страниц истории России.

В этом смысле фрески в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря с чертями и смартфонами вполне согласуются с возможной версией функционала иконописи. И вправду, для не обременённого грамотой человека куда проще уловить смысл своеобразных комиксов, нежели заставить себя погрузиться в чтение фундаментальной литературы.

Огнемётно-тренажёрное образование

Идея румынского иконописца представляется весьма продвинутой и имеющей большое будущее в современных российских реалиях. Ведь уже делались попытки запечатлеть в православном храме образы Иосифа Сталина, представителей нынешней партийной номенклатуры и президента России Владимира Путина. Серп и молот, символ коммунистов, уже фактически стал каноническим и нашёл своё воплощение в убранстве храма в парке "Патриот".

Возможно, очередь дойдёт и до пестуемого властями движения "Юнармия", венчающего в числе других священных тотемов военно-патриотическую пирамиду. Фрески с юнармейцами, повергающие ниц фальсификаторов истории, определённо бы украсили интерьеры храмов. Тем более, что эта ура-патриотическая организация ширится и всё глубже проникает в молодёжный ареал.

Недавно на базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко прошёл учебно-методический сбор директоров школ города Костромы и Костромской области.

В нём, по сообщению группы информационной поддержки сухопутных войск России, приняли участие 280 руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений. Видимо, для улучшения качества среднего образования руководство костромских школ ознакомили с:

экспозицией музея военной академии;

огнемётно-тренажёрным комплексом;

лабораториями, библиотекой и учебными аудиториями;

местом проживания курсантов академии.

В группе информационной поддержки сухопутных войск России поделились духоподъёмной новостью:

"По итогам сбора было принято решение о создании в каждой школе юнармейского отряда".

И действительно, как в принципе можно любить свою Родину и не состоять в Юнармии? Какие там берёзки, когда есть куда более весомая духовная скрепа, как огнемётно-тренажёрный комплекс?

Какие там Достоевский, Толстой, Чехов, Левитан, Репин и Ландау, когда есть устав караульной службы? Тем более, как говорил герой фильма Романа Качанова прапорщик Казаков в исполнении неподражаемого Сергея Арцибашева, армия — это не только доброе слово, но и очень быстрое дело.

Просто необходимо, чтобы и юнармейская тема нашла своё отражение в убранстве религиозных учреждений. Тогда потомки смогут проникнуться всеми перипетиями движения страны по "особому" пути, в формулировке прапорщика Казакова, всей глубиной наших глубин.

Царь-водка

Пока прихожане храма в деревне Николо-Малица очищались от интернет-скверны, произошло действительно прорывное событие. Российские учёные получили патент на инновационный способ производства водки. Уникальность технологии позволила создать водку, употребление которой сводит к минимуму риск похмелья. Один из авторов изобретения Николай Баранов поделился радостной новостью:

"Нам с учёными из Якутска и новосибирских институтов удалось получить из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений".

В отечественных реалиях продукт такого высокого качества может стать важнейшим элементом сохранения стабильности в стране и одновременно психологическим демпфером, способным принять на себя любые резкие реакции граждан на:

законодательные инициативы;

перформансы правящей политической элиты;

всплески квасного патриотизма и спекуляции победой советского народа в ВОВ;

культ войны и казарменного общества закрытого типа;

расширение инструментов агитпропа с площадями под храмовые росписи.

Если воплотить образы всех 50 оттенков российской действительности в храмовых росписях и фресках, то будущим поколениям будет намного проще изучать день сегодняшний, порой бессмысленный и определённо беспощадный по своему содержанию и психоделическим формам, от которых могут вздрогнуть не только рядовые черти с ноутбуками, но и сам Вельзевул станет молить об евхаристии.

Будет очень жаль, если и православные храмы постепенно превратятся в инструменты демиургов отечественного агитпропа и будут восприниматься как средство ретрансляции утверждённых "наверху" идеологем. Пока до этого не дошло, но чего только не случается в нашем Отечестве.