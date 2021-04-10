Зачем женщины надевают на себя "ослиную шкуру"

Предметом обсуждения в очередном выпуске авторской программы Маргариты Кичеровой "Известные сказки глазами психолога" стала знаменитая сказка "Ослиная шкура". Какой подтекст в нее заложен? Своим видением поделилась психолог Светлана Шарко.

— Достаточно необычная сказка, если смотреть на нее, пытаясь увидеть подтекст. И вот я поняла так, что ослиная шкура — это маска, которую носит красавица. Мы все, женщины, в жизни часто носим маски.

И начинается зачастую именно так, как в этой сказке: жила-была девочка-принцесса, которая воспитывалась в любящей семье. И вдруг мать умирает. С этого момента начинаются, мягко говоря, проблемы: умирая, она просит своего мужа, если он и женится, то только на той, кто прекраснее неё. Вот что за посыл?

— Там просто все: есть и папа, и мама, и все у них прекрасно, и ослик у них несёт золотые монеты.

Все буквально служат друг другу, даже ослик старается обеспечивать…

Этакий рай на земле. А рай на земле по большому счету или невозможен, или там есть какие-то определенные вытеснения. И случается беда. Умирает — никакие врачи не помогли — мать.

Этот момент можно рассматривать как начало взросления человека: в подростковый период мы все через это проходим — через естественное отделение, сепарацию, говоря профессиональным языком, от мамы.

Когда ребенок уже становится самостоятельным, исследует мир, появляются другие значимые взрослые. Мать уже прекращает быть раем.

И получается такой интересный момент: она — мать — прекращает быть идеальной и выставляет требование: "Найди лучше меня".

И речь здесь не про душевные качества, а про красоту. Для мужчины это запрет на жизнь с другой. Не требование верности или сохранения памяти. Он должен отныне всех сравнивать с умершей. Запрет на перемены.

Если уж говорить о сепарации, то когда мы благополучны эмоционально? Тогда, когда мы живем в соответствии с меняющимся миром.

Ставя мужу запреты, умирающая жена не согласилась со своим уходом. И проблемы случились…

— У ее дочери. А каким образом, Светлана, получилось так, что отец захотел жениться на дочери? Ведь это инцест.

— Эта сказка не совсем про инцест. Она про мысли, которые возникают. Потому что отец же не напал на нее, он ее мог взять силой. Там этого не было.

Там четко прослеживается дорога развития сексуальности, развития женской идентичности. И очень часто как раз для девочки, когда она растет, если у нее есть отец, он является объектом эротизации.

— Это первый мужчина, которого она встречает в жизни.

— Да. Она может этого не понимать, но она может внутренне ощущать. Если вспомнить девочек, у которых все хорошо, они же как любят пап? Они кокетничают. Это нормально. Но у здорового отца вместо вожделения — нежность. То есть это внутреннее завернуто в другое.

— Но в сказке король был добрым, он всё-таки женился на прекрасной вдове…

— Да, женился на вдовствующей королеве. Поэтому сказка не о нем, а о пути девочки.

Тут есть и чувства девочки, и конкуренция с матерью, что тоже бывает, и чувства отца. И он решает, что нет прекраснее его дочери. И появляется фея-сирень.

Это посыл для дочери: избавься от психологической зависимости от отца.

В сказке фея признает, что брак с отцом неприемлем, и она говорит: так как мы не можем ему сопротивляться напрямую, ты проси у него то, что он точно не сделает. Она просит у него три платья. Одно — прекрасное как небо, второе — как луна, а третье — как солнце.

И отец ничего не жалеет. Все платья оказались прекрасными:

Первое платье - оно про нежность.

— Отцовские напутствия в реальной жизни.

— Вы абсолютно правы.

Второе платье — луна. Луна в жизни женщины играет большую роль. Она связана с циклом, она связана с женским.

— То есть получается, он признаёт в ней отдельную сущность как женщины?

— Да.

Третье платье цвета солнца — это, конечно, сила воплощения. И сила солнца — это сила отца. Солнце всегда связано с отцом в толкованиях.

Это способность быть собой, настоять, быть в конфликте, отстаивать себя, проявляться. Не бояться своей красоты.

Девочка получает от отца три дара, которые навсегда остаются с ней. Но они ей не помогают.

Так бывает в жизни, что девочки по разным причинам не могут быть нежными, женственными, сильными.

Что-то происходит, от чего они прячутся под ослиными шкурами.

Это как защита. Потому что в глубине души девочка считает себя плохой. И она хочет спрятаться в ослиную шкуру. В ней ей безопасно.

Отсюда и все наши женские маски: и лишний вес, и чрезмерная худоба, и плохая кожа, и много-много чего еще.