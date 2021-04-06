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Автор Василий Амирджанов

Борьба с матом в соцсетях увеличила его этажность

Общество

Поправки в российском законодательстве, призванные в том числе сократить употребление мата в соцсетях, привели к обратному эффекту.

Борьба с матом в соцсетях увеличила его этажность

Посчитали — матюгнулись

Уже с 1 февраля 2021 года соцсети обязаны сами удалять запрещённые материалы, к которым относятся посты:

  • об изготовлении и использовании наркотиков;
  • порнографического свойства с участием несовершеннолетних;
  • с призывами к суициду;
  • выражающие явное неуважение к обществу и государству;
  • с призывами к массовым беспорядкам;
  • с нецензурной бранью.

Основные вопросы появляются с момента "явного неуважения". В силу традиций, переданных нам предками, вопрос "Ты меня уважаешь?" весьма коварен, в большинстве случаев любой ответ на него приводит к нежелательным последствиям. Потому для идеологически подкованного эксперта не составит большого труда докопаться до объекта проверки. Да и призыв к массовым беспорядкам и призыв к протестам, видимо, для парламентариев одно и то же.

С нецензурной бранью оказалось всё сложнее, хотя и было абсолютно очевидно, что лишить нашего человека права на матюги — задача помощнее имитации мужского оргазма. Это и подтвердили исследования, проведённые специалистами "Медиалогии".

С 1 февраля по 31 марта 2021 года российские пользователи соцсетей сделали 20,2 млн матерных публикаций. Это на 10% больше, чем в феврале-марте 2020 года (18,3 млн).

Если в 2020 году основными носителями матерного контента стали публикации граждан, которые касались поправок в Конституцию России, допинговых скандалов в отечественном спорте и пандемии COVID-19, то в 2021 году пользователи российского сегмента соцсетей крепко высказались по поводу:

  • приговора, вынесенного оппозиционеру Алексею Навальному;
  • аномально холодной погоды в России;
  • севшего на мель в Суэцком канале сухогруза Ever Given;
  • роста цен на продукты питания.

Грозное оружие

Депутат от "Единой России", первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, IT и связи Сергей Боярский, узнав, что после его трудов над поправками граждане стали чаще материться, искренне удивился:

"Конечно, это протест, вызванный дезинформацией о том, что вступивший в силу закон направлен на борьбу с нецензурной лексикой. Он абсолютно не про это, никаких санкций из-за её применения как не было, так и нет, и вряд ли они появятся. Нецензурная брань запрещена практически везде, эта норма кочует из закона в закон. Почему именно на неё обратили внимание средства массовой информации, остаётся для меня загадкой".

Парламентарий, видимо, лукавит. Возможно, существует "обязательная программа" в контексте законотворчества, которая не зависит даже от мнения депутата от правящей партии. Уже не первое десятилетие из уст в уста передаётся притча о так называемом "бешеном принтере", штампующем законы.

Вероятно, выполнив положенное, депутату полагается и бонусная вольная программа, в которой можно слегка "пошалить", чтобы как-то обратить на себя внимание в медийном пространстве и повысить цитируемость в СМИ.

Новейшая история уже сформировала образ деятельного парламентария. Чаще всего представляется, что сидит депутат и думает, чем бы скрасить свои рабочие будни. Докопаться ли до гомосексуалистов, отработать ли православную или военно-патриотическую повестку, придумав какой-нибудь медийный трэш со словом "победа", или, как в данном случае, побороться с неубиваемым — с русским матом.

Если бы Сергей Боярский удивил жителей Санкт-Петербурга, призвав к порядку одного известного актёра с лихими привычками д`Артаньяна и поклонника хаотичной парковки, вероятно, он получил бы реальную порцию симпатий граждан, которая бы вылилась матерными постами одобрения в социальных сетях.

Разрешил материться

Традиции, переданные предками, создали уникальный ментальный код, формулировку которого, в шутку или всерьёз, приписывают вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину:

"Мат и диамат — грозное оружие в руках пролетариата!"

Сергей Боярский, вероятно, ощутив бесперспективность своей инициативы, пошёл на попятную и объяснился:

"Никто крестовый поход русскому мату не объявлял. Те, кто считает для себя возможным выражаться нецензурно в сетях, пусть делают это, те, кто не хочет их читать, могут их не читать или блокировать тех, кто таким образом выражается у них в комментариях… На мой взгляд, не нужно ограничивать пользователей в возможности каким-то образом выразить себя".

Парламентарий предрёк раскол в обществе на матерящихся и тех, кто не жалует крепкое словцо. Боярский, видимо, не заметил, что граждане уже давно разделены на группы верующих во все побасёнки федерального телевещания и тех, кто всё-таки стремится мыслить самостоятельно и называть вещи своими именами. Судя по исследованию частоты матюгов в постах пользователей соцсетей, последних немало.

Привычка эхо

Нецензурные выражения разной этажности неслучайно прижились и в армии. Внятное, короткое, как выстрел, и концентрированное по смыслу матерное слово способно быстро доносить до собеседника самую суть без долгих разглагольствований.

Этим мат и опасен для политиков или активно имитирующих причастность к этому статусу. Бездельникам комфортнее себя чувствовать в болоте словоблудия, когда, кроме как ретрансляцией воли "старших товарищей", и нечем похвастаться перед гражданами.

Правда, что бы ни рассказывали политики, российское общество, по большей части обладающее антителами к агитпропу, воспринимает любые духоподъёмные сентенции примерно как в старом анекдоте. Поручик Ржевский погожим летним утром вышел на балкон, увидел неописуемый рассвет и воскликнул:

— Эх, хороша же русская природа!

— Мать… Мать… — по привычке отозвалось эхо.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы соцсети сергей боярский нецензурная лексика
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