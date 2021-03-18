Маркс может изменить школьную программу

Российские учёные предложили научить школьников "взрослой жизни" и расширить их представления о реальности.

Марксизм 2.0.

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову, в котором сформулировала предложения по изменению школьной программы.

Специалисты института провели опрос среди учащихся и выяснили, что 76% респондентов недовольны качеством существующей школьной программы из-за её несовременности и оторванности от реальной жизни.

Маркс считает, что в российских школах необходимо ввести новый предмет — "Основы взрослой жизни", который позволит старшеклассникам получить знания, необходимые по окончании школы.

Инициативы Анны Маркс нередко становятся заметными в информационном поле и даже находят поддержку среди чиновников, политиков и обычных граждан. Вполне вероятно, что и предложения по приобщению старшеклассников к "основам взрослой жизни" обратят на себя внимание:

"Выпускник школы должен обладать не только качественными знаниями, но одновременно ориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий, межличностных аспектов взаимоотношений. Этим вопросам целесообразно обучать старшеклассников в рамках школьной программы".

Анна Маркс периодически выступает с инициативами, среди которых были и предложения:

снизить ставку по кредитам на образование;

сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников;

обучать профильных чиновников молодёжным трендам и сленгу.

Сетевое побоище

Будет весьма проблематично открывать детям реальность взрослой жизни без употребления слова "тоталитаризм". Без других терминов, которые могут быть признаны "экстремистскими", трудно объяснить школьникам, отчего это взрослые дяди и тёти, трудящиеся в отечественном парламенте, ополчились на социальные сети, которые весьма популярны, в том числе и среди молодёжи.

Креативность Анны Маркс вполне может быть востребована демиургами правящей политической элиты. Если её идея с приобщением детей к "основам взрослой жизни" вдруг не найдёт поддержки властей, то в контексте фестиваля всевозможных запретов и ограничений директор Института прогрессивного образования может найти для себя новую бизнес-нишу.

Депутатами от правящей партии "Единая Россия", судя по последним изменениям в хит-параде законодательных инициатив, намечается настоящее сетевое побоище. Воодушевившись "замедлением" Роскомнадзором Twitter и перспективой полной блокировки этой социальной сети, как и других мировых интернет-платформ (Facebook, Instagram и YouTube), хранители духовных скреп генерируют новые инициативы.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн посчитал архиважной задачей создание российских аналогов зарубежных социальных сетей на случай их "вынужденной блокировки".

Политик посетовал на отсутствие конкурентов у YouTube и выразил уверенность, что в России удастся создать отечественный импортозамещённый клон популярного видеохостинга. Собственно, пытались и не раз. Правда, как в старом советском анекдоте, при "сборке" всё время получается автомат Калашникова. Тем не менее Хинштейн настаивает:

"Мы понимаем с вами, что YouTube вот так просто взять завтра и заблокировать нельзя, потому что людям что смотреть? То есть к тому моменту, когда нам придётся разговаривать с YouTube более жёстко, необходимо, чтобы был отечественный альтернативный продукт".

Для погружения иноземных социальных сетей в терпкий рассол тотального контроля Александр Хинштейн во время конференции в Clubhousе предложил Роскомнадзору рассмотреть возможность создания некой группы общественников по оценке контента в соцсетях. Вероятно, это будет нечто похожее на советский Главлит, который отличался железобетонными подходами в цензурировании всего и вся.

Рассматривается ли депутатом создание отечественного аналога Clubhousе — пока неизвестно, но Роскомнадзор не дремлет. Ещё в ноябре 2020 года ведомство обратилось к ведущим российским интернет-компаниям с предложением создать и раскрутить в Рунете отечественные видеохостинги.

Искажённая реальность

Приобщая старшеклассников к "основам взрослой жизни", вероятно, придётся каким-то образом объяснить детям, что любые попытки донести до них представления об объективной реальности могут столкнуться с большими проблемами. Называть вещи своими именами и вовсе станет опасно.

Закон о просветительской деятельности может изрядно исказить картину мира, ведь просто так теперь ничего не донесёшь до большой аудитории. Содержание любой лекции нужно будет согласовывать с властями, судя по всему, даже статья 29 Конституции России не спасёт. С этим неутешительным тезисом согласилась и Счётная палата России:

"Реализация законопроекта приведёт к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам, и прочее".

Поправляя удавку

Возможно, Анна Маркс придумает, как подготовить школьников к взрослой жизни в существующей идеологической парадигме, которая с коронавирусной стремительностью затягивает удавку ограничений.

В подобной ситуации, скорее всего, будет востребован советский опыт, когда одни врали, потому что так было нужно для обретения идеологически правильной репутации, а другие врали, когда верили этому партийно-номенклатурному лицемерию.

Если правящей политической элите всё же удастся добиться закрытия доступа российским гражданам к мировым соцсетям, то останутся, наверно, только книги, которые смогут донести школьникам "основы взрослой жизни".

Конечно же, если и за них не возьмутся активные парламентарии. Тогда, скорее всего, одним из первых запретят роман Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка", в котором предлагается весьма полезный лайфхак:

"В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь: в воде всякий голый человек похож на депутата, даже если он убийца".