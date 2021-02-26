Москвичи выбирают памятник на Лубянке

На московской платформе "Активный гражданин" 25 февраля 2021 года началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади.

Обнаружено бесстыдство

В первый же час голосования по судьбоносному вопросу "Чем заполнить пустоту на Лубянке" приняли участие около 18 тысяч человек. Сразу обозначился лидер в монументальной гонке, за которого отдали голоса первые участники опроса:

за новый памятник Александру Невскому — 65%;

за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому — 35%.

За процессом выбора монумента пристально следил сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин. Видимо, возможности политика многократно возросли, когда "Справедливая Россия" обрела, наконец, чувство патриотизма и желание правды.

Прилепин заподозрил организаторов опроса в подлоге, обнаружив, что прямо на старте голосования кто-то "загрузил две тысячи голосов за Александра Невского, чтобы у него сразу было большинство":

"Мы это без труда отследили. Вы там американские выборы за Байдена проводите? Или выборы-96 за Ельцина? Поразительное бесстыдство!"

"Мёртвые" голоса

Один из пользователей интернета с ником CKonakov рассказал общественности, что, зайдя на портал "Активный гражданин", получил уведомление, что он уже проголосовал, хотя этого ещё не делал:

"Они походу сами голосуют с "мёртвых" авторизованных аккаунтов? Что за фигня?"

С пользователем связалась группа поддержки платформы "Активный гражданин". Специалисты предложили CKonakov проверить свой голос через систему блокчейн:

"Проверил, и он за Невского, хотя сайт проголосовать не дал. Но дальше из "Активного гражданина" написали, во сколько я голосовал. Разве блокчейн не анонимен? Откуда они знают время?"

Голос CKonakov в итоге учли, но, как поделился своими впечатлениями от процесса активный гражданин, "остаётся осадочек, что кто-то имеет доступ к моему аккаунту". В дискуссии на тему приняли участие и другие пользователи, которые рассказали, что столкнулись ровно с такой же проблемой. Вдобавок некоторые граждане поделились радостью о своём участии, хотя ни разу они не москвичи.

Уравнение со всеми известными

После 12 часов голосования первенство памятника Александру Невскому стало под угрозой:

за памятник Александру Невскому отдали свои голоса 101 780 человек (51 %);

за Феликса Дзержинского проголосовали 98 296 человек (49%).

До конца голосования ещё времени предостаточно, чтобы присесть на пенёк и проголосовать. Процесс завершится только 5 марта 2021 года, и дискуссия в соцсетях на эту тему продолжается. Некоторые пользователи дали свои прогнозы по поводу результата опроса граждан:

"Да уже решили ставить Невского. "ВКонтакте" про него активно мультики по группам распространяют!" "Что я думаю о голосовании по поводу — что должно стоять в центре Лубянской площади. Вариантов как "оставить всё как есть" или "вернуть фонтан" не предложили. То, что голосование — обычная фикция, как любые формы голосования в России, понятно хотя бы из того, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Так что поставят на Лубянке памятник работы Салавата Щербакова. Создателя скульптуры Калашникова и прочей ужасной хрени. Ту самую скульптуру Невского, от которой отказались в Нижнем Новгороде. И будет перед зданием ФСБ сверкать фраза — "Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!"

Действительно, президент России Владимир Путин в 2014 году подписал Указ "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского":

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского".

Будет несколько удивительно, если московские власти вдруг не прислушаются к рекомендации главы государства.

Забота по разнарядке

В то время как власти столицы объявили о голосовании по поводу памятника на Лубянке и традиционной замене тротуарной плитки на новую, текущего модельного года, в Санкт-Петербурге неизвестный злодей похитил бюст российского рэпера Моргенштерна. Питеру, видимо, тоже придётся что-то решать по поводу этого монументального изваяния, чтобы заполнить смысловую пустоту и не уронить звание культурной столицы России.

Конечно же, все телодвижения с памятниками и другими высокодуховными затеями подобного порядка требуют не только пристального внимания властей, но и немалых денежных средств. В Томской области подали пример, как обеспечить финансирование требуемых мероприятий.

По информации одного из местных изданий, сотрудников бюджетных организаций области склоняют к перечислению части своих доходов в фонд "Победа". Фонд вроде бы оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Назвали этот процесс категорично, просто и со вкусом — "акцией по перечислению денежных средств".

Об этом рассказал депутат Томской городской думы Максим Забелин, опубликовав письмо, которое получили из администрации города муниципальные учреждения культуры с "убедительной просьбой провести разъяснительную работу с сотрудниками… с целью посильного участия каждого" в перечислении денег в городской благотворительный фонд "Победа":

"О результатах проведённой работы прошу сообщить в управление культуры администрации Томска до 23 апреля 2021 года".

Томский депутат Максим Забелин рассказал, что сам помогает ветеранам "без разнарядок сверху от начальства", и задаётся вопросом:

"В связи с этой ситуацией и обеспокоенностью многих бюджетников у меня возникает один вопрос: может быть, мы всё-таки будем просить деньги не у людей, которые получают в большинстве своём от 20 до 30 тысяч, а у вышестоящих органов власти, региональных и федеральных бюджетов, куда уходит большинство выплаченных налогов?"

Египетская сила

Вероятно, затраты на празднование утверждённых "наверху" дат, включая и пертурбации с памятниками, стоило бы несколько сбалансировать, чтобы не драть потом с граждан три финансовые шкуры за свои идеологические заморочки.

А если уж гулять по полной, не оглядываясь на своих соотечественников, живущих от зарплаты до зарплаты, то определённо так же креативно, как и директор департамента благоустройства египетского города Кафр-Шукр.

Чиновница переименовала несколько улиц в городе в честь своего мужа и нескольких его родственников. Правда, даму потом уволили с работы, но эффекта "миллиона алых роз" она всё-таки добилась, как и, вероятно, никто не посмеет получить иные итоги голосования по памятнику Александру Невскому, нежели прописанные в рекомендации президента России.