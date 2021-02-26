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Автор Василий Амирджанов

Москвичи выбирают памятник на Лубянке

Общество

На московской платформе "Активный гражданин" 25 февраля 2021 года началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади.

Москвичи выбирают памятник на Лубянке

Обнаружено бесстыдство

В первый же час голосования по судьбоносному вопросу "Чем заполнить пустоту на Лубянке" приняли участие около 18 тысяч человек. Сразу обозначился лидер в монументальной гонке, за которого отдали голоса первые участники опроса:

  • за новый памятник Александру Невскому — 65%;
  • за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому — 35%.

За процессом выбора монумента пристально следил сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин. Видимо, возможности политика многократно возросли, когда "Справедливая Россия" обрела, наконец, чувство патриотизма и желание правды.

Прилепин заподозрил организаторов опроса в подлоге, обнаружив, что прямо на старте голосования кто-то "загрузил две тысячи голосов за Александра Невского, чтобы у него сразу было большинство":

"Мы это без труда отследили. Вы там американские выборы за Байдена проводите? Или выборы-96 за Ельцина? Поразительное бесстыдство!"

"Мёртвые" голоса

Один из пользователей интернета с ником CKonakov рассказал общественности, что, зайдя на портал "Активный гражданин", получил уведомление, что он уже проголосовал, хотя этого ещё не делал:

"Они походу сами голосуют с "мёртвых" авторизованных аккаунтов? Что за фигня?"

С пользователем связалась группа поддержки платформы "Активный гражданин". Специалисты предложили CKonakov проверить свой голос через систему блокчейн:

"Проверил, и он за Невского, хотя сайт проголосовать не дал. Но дальше из "Активного гражданина" написали, во сколько я голосовал. Разве блокчейн не анонимен? Откуда они знают время?"

Голос CKonakov в итоге учли, но, как поделился своими впечатлениями от процесса активный гражданин, "остаётся осадочек, что кто-то имеет доступ к моему аккаунту". В дискуссии на тему приняли участие и другие пользователи, которые рассказали, что столкнулись ровно с такой же проблемой. Вдобавок некоторые граждане поделились радостью о своём участии, хотя ни разу они не москвичи.

Уравнение со всеми известными

После 12 часов голосования первенство памятника Александру Невскому стало под угрозой:

  • за памятник Александру Невскому отдали свои голоса 101 780 человек (51 %);
  • за Феликса Дзержинского проголосовали 98 296 человек (49%).

До конца голосования ещё времени предостаточно, чтобы присесть на пенёк и проголосовать. Процесс завершится только 5 марта 2021 года, и дискуссия в соцсетях на эту тему продолжается. Некоторые пользователи дали свои прогнозы по поводу результата опроса граждан:

"Да уже решили ставить Невского. "ВКонтакте" про него активно мультики по группам распространяют!"

"Что я думаю о голосовании по поводу — что должно стоять в центре Лубянской площади. Вариантов как "оставить всё как есть" или "вернуть фонтан" не предложили. То, что голосование — обычная фикция, как любые формы голосования в России, понятно хотя бы из того, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Так что поставят на Лубянке памятник работы Салавата Щербакова. Создателя скульптуры Калашникова и прочей ужасной хрени. Ту самую скульптуру Невского, от которой отказались в Нижнем Новгороде. И будет перед зданием ФСБ сверкать фраза — "Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!"

Действительно, президент России Владимир Путин в 2014 году подписал Указ "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского":

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского".

Будет несколько удивительно, если московские власти вдруг не прислушаются к рекомендации главы государства.

Забота по разнарядке

В то время как власти столицы объявили о голосовании по поводу памятника на Лубянке и традиционной замене тротуарной плитки на новую, текущего модельного года, в Санкт-Петербурге неизвестный злодей похитил бюст российского рэпера Моргенштерна. Питеру, видимо, тоже придётся что-то решать по поводу этого монументального изваяния, чтобы заполнить смысловую пустоту и не уронить звание культурной столицы России.

Конечно же, все телодвижения с памятниками и другими высокодуховными затеями подобного порядка требуют не только пристального внимания властей, но и немалых денежных средств. В Томской области подали пример, как обеспечить финансирование требуемых мероприятий.

По информации одного из местных изданий, сотрудников бюджетных организаций области склоняют к перечислению части своих доходов в фонд "Победа". Фонд вроде бы оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Назвали этот процесс категорично, просто и со вкусом — "акцией по перечислению денежных средств".

Об этом рассказал депутат Томской городской думы Максим Забелин, опубликовав письмо, которое получили из администрации города муниципальные учреждения культуры с "убедительной просьбой провести разъяснительную работу с сотрудниками… с целью посильного участия каждого" в перечислении денег в городской благотворительный фонд "Победа":

"О результатах проведённой работы прошу сообщить в управление культуры администрации Томска до 23 апреля 2021 года".

Томский депутат Максим Забелин рассказал, что сам помогает ветеранам "без разнарядок сверху от начальства", и задаётся вопросом:

"В связи с этой ситуацией и обеспокоенностью многих бюджетников у меня возникает один вопрос: может быть, мы всё-таки будем просить деньги не у людей, которые получают в большинстве своём от 20 до 30 тысяч, а у вышестоящих органов власти, региональных и федеральных бюджетов, куда уходит большинство выплаченных налогов?"

Египетская сила

Вероятно, затраты на празднование утверждённых "наверху" дат, включая и пертурбации с памятниками, стоило бы несколько сбалансировать, чтобы не драть потом с граждан три финансовые шкуры за свои идеологические заморочки.

А если уж гулять по полной, не оглядываясь на своих соотечественников, живущих от зарплаты до зарплаты, то определённо так же креативно, как и директор департамента благоустройства египетского города Кафр-Шукр.

Чиновница переименовала несколько улиц в городе в честь своего мужа и нескольких его родственников. Правда, даму потом уволили с работы, но эффекта "миллиона алых роз" она всё-таки добилась, как и, вероятно, никто не посмеет получить иные итоги голосования по памятнику Александру Невскому, нежели прописанные в рекомендации президента России.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы лубянка памятник моргенштерн владимир путин александр невский
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