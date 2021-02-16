Запад против восстановления памятника Дзержинскому

Дискуссии в России относительно возвращения памятника Феликсу Дзержинскому не остаются без внимания Запада. Пока там размышляют, какую статую свалить с пьедестала следующей, Железный Феликс может вернуться на Лубянку.

Об этом рассуждают журналисты британского издания The Spectator. Обозреватель Марк Галеотти напомнил, что Дзержинский был польским аристократом, успел создать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем и много лет успешно ее возглавлял.

По сути, большевики отвоевали всю страну, но это было сделано ценой огромных человеческих жертв. Как работало ЧК, всем известно, но речь немного не об этом.

С точки зрения Запада, это памятник советской политической полиции, которая впоследствии регулярно меняла свои названия, не отказываясь при этом от кровавых и деспотичных методов работы.

Пресловутая статуя появилась на Лубянке в 1958 году, где простояла до августа 1991 года. Во время путча толпы людей попытались низвергнуть Дзержинского с пьедестала. В итоге статую демонтировал при помощи крана. После нескольких лет позорного лежания на муниципальной территории Дзержинский оказался в Музее скульптуры советской эпохи.

Далее Галеотти обрушивается с критикой на российские власти по поводу того, что такая дискуссия — о возвращении памятника — стала вообще возможной.

По его словам, место для Железного Феликса в концепции "сильной России" явно найдётся. Наследники КГБ из Федеральной службы безопасности по-прежнему называют себя чекистами, отмечает эксперт.

Досталось и расположенному неподалеку магазину "Библио-Глобус", где есть специальный отдел книг по истории российских и советских спецслужб. Якобы полки там стонут под грузом жизнеописаний Дзержинского, его современников и их духовных преемников.

Дзержинский был фанатиком, пишет Галеотти, страшным не только количеством отнятых жизней, но и силой аппарата политической полиции, "у которого нет ни морали, ни сдерживающих принципов, а есть только стремление исполнять волю Кремля".

Но инициаторы возвращения памятника считают, что он очень подходит "великой и трагической эпохе революций и потрясений". Якобы он может стать мощным предостережением антиправительственным демонстрантам.

"Если на Западе низвержение статуй часто воспринимается как знак прогрессивной добродетели, то восстановление памятников в России подаст сигнал иного рода. Это будет мощным предупреждением о том, что не стоит шутить шутки с Кремлём", — подытоживает журналист.

Как отметили в телеграм-канале "Militarist Conservative", непосредственно к самой личности Дзержинского эта тема не имеет прямого отношения.

Его личность в данном случае воплощает в себе архетип защитника государства и общества, а значит, истинные деяния Железного Феликса для инициаторов восстановления памятника второстепенны.

Точно так же, как современные "поклонники СССР", в большинстве своём не являясь последовательными марксистами, просто хотят порядка, справедливости, принадлежности к глобальному сверхпроекту, порождающему чувство национальной гордости и величия. Точно так же и нынешние поклонники Дзержинского видят в нём скорее символ порядка и борьбы с деструктивными силами, при этом зачастую даже не углубляясь в историю его поступков.

"Непосредственный вопрос памятника на Лубянке является лишь поверхностным проявлением глубинного запроса общества, дающего ответ на вопрос, какой должна стать Россия будущего. И к этому запросу необходимо прислушаться", — считает автор канала.

Дискуссии по вопросу ещё идут.