Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала переход спортсменов в Госдуму по завершении ими спортивной карьеры.

С перспективой в руке

В беседе с журналистами депутат Государственной Думы Ирина Роднина задумалась о переходе в политику нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы. Роднина заметила, что в нижней палате Федерального собрания Российской Федерации уже трудится немало именитых спортсменов, и считает такое переформатирование карьеры нормальной практикой:

"Почему, если Дзюба придёт в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора!"

Возможно, прославленная фигуристка обратила внимание на характеристику, которую дал Артёму Дзюбе менеджер сборной России Евгений Савин. Футбольный функционер считает, что у Дзюбы шансы сделать карьеру в политике весьма велики. Форвард умеет настроить товарищей по команде на игру, что, по словам Савина, может послужить гарантией завоевания доверия у избирателей.

Некоторые политики утверждают, что не стали зрителями видео с участием Артёма Дзюбы, которое, появившись 7 ноября 2020 года в интернете, взбодрило медиапространство страны. Хотя, может быть, именно оно и сподвигло Ирину Роднину к озвученным ею суждениям.

Многие пользователи соцсетей нашли много общего между энергичным видео футболиста и представителями парламентских партий, чем и поделились со своими подписчиками. В пору, когда граждане всё чаще называют Госдуму "бешеным принтером", штампующим законы в интересах правящей политической элиты, футболист, который, как песне поётся, "сжимает властно свой штык мозолистой рукой", не может не вызвать симпатий у представителей провластной номенклатуры.

Свобода выбора

Ирина Роднина верно говорит про то, что "у нас свобода выбора". Правда выбора из тех, кого система допустит до электорального процесса. Действие схемы по фильтрации кандидатов наглядно продемонстрировала президентская кампания в Белоруссии, власти которой исповедуют российскую идею об "особом пути".

Белорусские власти действовали грубо, но вполне в духе развитого авторитаризма. Пересажали всех реальных конкурентов Александра Лукашенко. Не успели закрыть в СИЗО Светлану Тихановскую, которая посчитала единственным спасением для арестованного мужа своё участие в президентских выборах.

В ушедшем 2020 году немало критики было высказано по поводу переформатирования отечественной политической системы. История с трёхдневным голосованием по поправкам в Конституцию России, которое в соцсетях стали называть "пеньковым", фактически сделала возможным выносить за пределы избирательных участков сам электоральный процесс. То есть подальше от наблюдателей и видеофиксации.

Новые законы, принятые депутатами нижней палаты парламента России перед Новым годом, годом выборов в Госдуму, усложнили:

работу наблюдателей на выборах;

агитацию за кандидатов;

мирные формы протеста.

Теперь, если кто-либо из пользователей соцсетей выскажется в пользу того или иного кандидата, и пост блогера не будет оплачен из избирательного фонда, то Роскомнадзор, по идее, должен будет предпринять усилия по блокировке высказавшегося гражданина. Ровно также можно поступить и с неугодным сайтом.

Чтобы запретить митинг, достаточно будет перевести на счёт кандидата любую сумму из-за рубежа. И всё — митинг иноагента, практически "врага народа". Прецедент же с отправкой энной суммы из-за рубежа, которую прошляпила бухгалтерия Алексея Навального, сделала политика не только иноагентом, но и "берлинским пациентом", расширив таким образом инструментарий для гарантированного торжества суверенной демократии.

Выгнать из Госдумы

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов категорически не согласен с Ириной Родниной:

"Сколько они в Госдуме сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. У них абсолютная безграмотность!"

Александр Тихонов подчеркнул, что не подвергает ревизии спортивное прошлое нынешних депутатов, но убеждён, что они занимают чужие места и выполняют роль политической массовки, не решая важных проблем в стране.

В своём мнении Тихонов не одинок. В интернете полно популярных мемов на тему спортсменов-парламентариев. Правда на волне "обнуления" и упрочения духовных скреп свою долю в сатирическом рейтинге успешно наращивают представители отечественной космонавтики.

Сбежавшие от РУСАДА

Допинговый позор, который периодически оживляет новостные ленты, заставил говорить о возможных причинах активности отечественных политиков по купированию скандала. Не раз в массмедиа публиковались мнения, что власти хотели отвести подозрения от грешивших допингом некоторых спортсменов — нынешних обладателей депутатских мандатов.

Массовый отказ биатлонистов-юниоров из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области от участия в турнире "Ижевская винтовка" сразу после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снова обратил внимание на большую проблему отечественного спорта.

Не один, не два молодых спортсмена, а целых 33 испугались проверки. Директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова прокомментировала демарш юных спортсменов, возможно, будущих парламентариев:

"Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся".

Политические бобры

Складывающаяся политическая конфигурация в России, которая на законодательном уровне отсекает внесистемных кандидатов, в конечном счёте станет походить на рекомендации "Мосприроды" при встрече с бобрами:

к бобрам не подходить;

не кормить;

не ласкать;

не делать селфи или фото со вспышкой;

лучше всего замереть и подождать, пока "миролюбивый речной строитель" уплывёт по своим делам.

При таком раскладе, разумеется, никакой бывший спортсмен не испортит политической обедни. В этом Ирина Роднина, безусловно, права. Да и министерский статус со всеми финансовыми радостями будет для спортсмена, перешедшего в депутатский ареал, совсем не лишним. Главное же что? Правильно — дисциплина!