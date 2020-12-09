Как и зачем фальсифицируется история

Что такое фальсификациях и мистификациях в истории? Чем они отличаются от интерпретации? Как возникают мифы? Кем и зачем они создаются? Чаще всего это делается ради политических целей или корысти ради. Конечно, официальную историю пишут победители, но здесь все-таки больше интерпретации. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор канцелярии императорского Дома Романовых, историк Александр Закатов.

Читайте начало интервью:

Мифы о Николае II. Как было на самом деле?

Гипотеза — двигатель науки. Как появилась история

— Александр Николаевич, расскажите, как вообще пишется история, работают историки?

— Труд профессионального историка и просто любителя истории, который изучает, интересуется какими-то вопросами, во многом похож на деятельность участников судебного процесса.

Он сначала как следователь собирает улики, доказательства, свидетельства, потом то как адвокат, то как прокурор, разбирает все "за" и "против", и уже затем как судья выносит приговор.

Конечно, в этом есть всегда доля субъективности, как и в суде тоже, никуда не денешься от этого, но невозможно просто вынести приговор на основании личных эмоций, симпатий или антипатий, нужно собрать все свидетельства.

Если человек поступает по принципу "если факты противоречат теории, тем хуже для фактов", то он занимается элементарной фальсификацией.

Именно исторические источники являются главными свидетельствами при изучении прошлого. Надо рассмотреть их во всей совокупности, в том числе и те источники, которые, так или иначе, противоречат его гипотезе.

Фальсификации — преступление в истории

Надо доказать, что источники, которые не вписываются в его концепцию — фальшивые или недостоверные, тогда он имеет право твердо говорить: я все изучил, как следователь, как судья потом всё рассмотрел, на основании этих доказательств, имею право на свою интерпретацию. Тогда можно вынести заключение.

Но если человек начинает фантазировать, откровенно врать, клеветать, то это — уже искажение истории, это не имеет ничего общего с реальной историей. Интерпретировать можно, только опираясь на факты.

Например, мне нравится зима, белый снег, кататься по нему на лыжах, а кому-то — холодно и ужасно, он думает, поскорей бы она кончилась. Но ни та, ни другая сторона не отрицает, что есть зима, что зимой холодно и выпадает снег.

А если люди начинают искажать истину и давать не интерпретацию, а просто какую-то свою выдумку, то это — чистая ложь. Часто это делается еще и сознательно, кто-то подвергается клевете. Это уже совсем ничего общего не имеет с мнением, позицией, интерпретацией, это — просто преступление — клевета или мошенничество.

— Фальсификации, конечно, случаются сплошь и рядом. Это чаще связано с какими-то симпатиями и антипатиями отдельных историков, либо это всё-таки подневольные люди, которые выполняют политические заказы, больше всего фальсификации истории идет организованным образом, как бы в пользу победителей?

— Конечно, наиболее частая причина фальсификаций — официальный заказ. Действительно, есть фраза "историю пишут победители", еще у Шекспира говорится, что "мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе".

Много есть таких интересных и остроумных высказываний, и в этом есть некоторая разница.

Во-первых, если победители принуждают насильно писать какую-то определенную историю, это — одна ситуация.

Другая ситуация, если никакой угрозы для жизни и даже карьеры, никакого насилия нет, просто люди сами свободно это делают.

Они фабрикуют историю для того, чтобы продвинуть какую-то идеологию, поддержать свою партию, свое течение — религиозное, политическое, иногда еще какое-то. Бывает, что просто ради собственного интереса или интереса своей группы начинают историю фальсифицировать.

Политика доминирует при фальсификациях истории

А ведь победители тоже не всегда фальсифицируют историю, они просто дают собственную интерпретацию.

Ведь обычно они не отрицают, не замалчивают конкретные события, не выворачивают все наизнанку, не приписывают своим врагам то, чего они не делали, просто несколько преувеличивают свою положительную роль и утрируют отрицательную роль свои противников.

Но это уже, действительно, можно считать интерпретацией, потому что, конечно, зависит от наших пристрастий и оценок. Кому-то кажется, что столько-то погибших — это много, а кому-то кажется, что для таких событий — даже мало, что могло быть намного больше. Сколько людей, столько и мнений.

Но надо четко понять, доказать, что 3 миллиона человек было расстреляно или казнено в ходе какой-то войны или каких-то репрессий. Если это задокументировано, такое установлено, и та и другая сторона его признает. Но нельзя брать цифры с потолка.

Фальшивые святыни

Есть и другие случаи. В истории известны религиозные фальсификации, например, когда намеренно или нет фальсифицируются какие-то святыни, непроверенная информация распространяется, а доверчивые люди верят и начинают чему-то поклоняться.

Чтобы такого не случалось, в Русской Православной Церкви есть специальная комиссия, которая занимается вопросами чудес, проверяет факты, связанных со святынями и исходящими от них чудесами.

Часто она дезавуирует мнение каких-то темных личностей, может быть, даже не очень плохих людей, но именно так специфически видящих свое благочестие, верящих во все подряд и сообщающих непроверенную информацию другим.

Корысти ради

Иногда фальсификации делаются в коммерческих целях. Самый простой пример: человек, называющий себя историком, выдвигает какую-то очень оригинальную эпатажную шокирующую версию.

Он сам понимает, что в источниках нет никаких подтверждений этой версии, что это — просто болтовня, конспирология самого низкого жанра. Но если он будет серьезно писать, то мало кто обратит внимание, а если заявит, что не Каин убил Авеля, а наоборот — Авель убил Каина, то тогда он привлечет большое внимание.

Все начнут читать, интересоваться, раскупать его книги, он будет выступать на телевидении, запомнится, станет популярным и так далее. А потом уже все забудут про Каина и Авеля, но он уже войдет в какую-то обойму, его будут представлять как известного историка. Бывает такое.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев