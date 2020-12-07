Какие популярные мифы о Великой Октябрьской революции появились и почему? Это было сделано преднамеренно? Или просто все люди разные, поэтому их видение и оценка одинаковых событий — тоже различны? Как всё было на самом деле? Чем в истории отличается интерпретация от фальсификации?
Откуда и как вообще пошла история и появились историки? Что такое гипотеза в любой науке? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор канцелярии императорского Дома Романовых, историк Александр Закатов.
Читайте начало интервью: Мифы о Николае II. Как было на самом деле?
— Александр Николаевич, какие самые известные и устойчивые мифы возникли об Октябрьской революции? Она произошла благодаря гениальному Ленину? Мифы сочинили сами большевики? Зачем?
— Фактически подготовкой Октябрьской революции руководил Троцкий, он был председателем революционного военного комитета. Ленин в это время скрывался, поскольку опасался ареста.
Он, конечно, идейно руководил действиями своей партии, но реально руководил этим переворотом Троцкий. А роль Сталина была, так мягко скажем, второстепенной.
Однако потом, когда Троцкий пал во внутрипартийной борьбе после смерти Ленина, сначала он был депортирован, а потом и убит за границей. Понятно, что в это время борьбы с троцкизмом его роль постепенно стала замалчиваться, затушевываться.
Если мы посмотрим советские издания, посвященные Октябрьской революции, то мы найдем такие книги, где Троцкий вообще не упомянут.
В "Советской энциклопедии" была статья "Троцкизм", но не было статьи "Троцкий". Так переписывалась недавняя — уже советская — история в угоду современности.
Это не касалось более древней истории. Если в какой-то среде появлялся предатель, об этом всегда сообщалось. Например, в средние века князь Курбский от царского гнева бежал, но никто не замалчивал, что до этого он входил в число ближайших советников царя.
И во всех учебниках это писали. Да, потом он изменил, его роль была негативная, но никто не замалчивал, не вычеркивал, не стирал человека из истории, он был и оставался в истории.
— Когда прошли уже сотни лет, все это было еще до исторического материализма, то можно и не замалчивать. А тогда ведь создавался образ Революции и революционеров — "чистыми руками", и так далее.
— Но ведь его и раньше не замалчивали. В достаточно близком после этих событий времени — в XVII и XVIII веке, когда описывали эту историю, приводятся все эти события в динамике развития, существование этого человека и его роль на определенных этапах никто не замалчивал.
И дальше тот же самый Карамзин, например, в "Истории Государства Российского", которая была написана в начале XIX века, основываясь на исторических источниках, обо всем этом тоже написал. Это — только один из примеров.
Роль Малюты Скуратова, конечно, оценивается в основном, негативно, но никто же никогда не говорил, что его не было, и никто не пытался замолчать все эти события. Некоторые писали и о положительных моментах.
Так что здесь, конечно, имеет место различное искажение истории, созданное в ряде случаев изначально в политических целях.
Случалось и переписывание истории уже постфактум, опять же из-за сильного влияния политики. Хотя в целом на искажение истории влияет не только политика, но и ряд других факторов.
— Вы говорите про искажение истории, про политические мифы, но ведь каждый историк может интерпретировать события по-своему, а "сколько людей — столько мнений". Сейчас мы тоже наблюдаем разное видение недавних исторических событий, есть крайние, диаметрально противоположные мнения.
Может быть, дело в том, что мифы возникают просто потому, что люди по-разному видят, анализируют, толкуют и оценивают одни и те же события. Возможно, что это — отчасти естественный процесс, связанный с нашим человеческим мышлением?
— Замечательный вопрос, потому что, действительно, многие не понимают разницы между интерпретацией и фальсификацией.
Интерпретация, безусловно, не только возможна, но и нужна, и каждый историк имеет право на свою интерпретацию, есть научные школы, есть отдельные мнения.
И часто бывает, что какая-то интерпретация, так же, как и в любой, кстати, другой науке, какая-то гипотеза, которая сначала воспринимается в штыки научным сообществом, потом превращается в господствующую теорию. Все в конце концов приходят к мнению, что — да, этот ученый прав, потому что большинство фактов свидетельствует об этом.
Гипотеза — это двигатель любой науки. Мы сначала что-то предполагаем, а потом начинаем пытаться обосновать и доказать это наше предположение.
Но фальсификация — это совсем другое. Когда мы высказываем некое предположение или даем оценку каким-то событиям, мы должны основываться на реальных фактах.
Само слово историк — санскритское по своему корню, оно постепенно преобразовывалось от корня "вид". Как ни странно, есть однокоренные слова в славянском языке, тоже происходящее от санскритских слов: видеть, ведать, видение.
Изначальное "видтор" потом в греческом языке трансформировалось фонетически и грамматически в "истор". Это — свидетель, тот человек, который рассказывает о событиях, свидетелем которых он был, их видел.
Потом, конечно же, люди умирают, а сохранить знание о прошлом хочется, поэтому понятие это расширилось. Но все равно любое историческое знание, если оно настоящее, научное, хотя бы просто близкое к правде, всегда основано на свидетельствах и фактах.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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