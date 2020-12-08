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Автор Игорь Буккер

Собачьи законы. Почему люди беззащитны перед бездомной стаей

Общество

Бездомные собаки — большая проблема и больших городов, и маленьких сел. Они дичают, размножаются, превращаются в стаи, нападающие на людей. Как справлялись с проблемой раньше и как поступают теперь? Почему российский закон о защите животных не работает? "Правде.Ру" поясняет журналист, писатель, анималист Елена Типикина.

Читайте начало интервью:

Одичавшие псы. Как не быть сожранным

Был мирный песик - стал угрозой поселка. Почему так бывает

Игорь Буккер: Как с проблемой бездомных опасных собак боролись в советское время?

— Тогда безоговорочно работали отряды по борьбе с бешенством — но это была избыточная жестокость, пять дней передержки и смертельный укол. Все мы смотрели фильм "Белый Бим Черное ухо". Но в советское время краснокнижные животные защищались от вторично одичавших собак, которых обязаны были ликвидировать охотники.

У нас было много случаев, когда в Ленинградской области погибали краснокнижные косули на глазах у людей прямо от зубов бродячих собак. Я же призываю действовать комплексным подходом по европейской системе, создавая государственные приюты не вечного, а ограниченного содержания. В таких приютах в Евросоюзе собака содержится месяц. Ей пытаются найти новых или старых хозяев.

Дальше либо она милосердно усыпляется (не как сейчас лопатой по башке), либо переходит в частный фонд и живет уже за счет средств защитников. Только у нас нередко питаются там бюджетными деньгами — поймал Жучку, отстриг матку, кастрировал, выкинул на улицу и получил 26000 рублей. Это бесчеловечно, это безумие.

А пожизненные приюты — там собаки в маленьких клетках гадят друг на друга, орут, в диком стрессе атакуют друг друга. Разве это гуманное отношение к животным?

В Европе есть жесткие правила, ответственность владельца, обязательная регистрация и ликвидация ничьих собак с улицы. Потому что вторично одичавшие животные представляют чудовищную опасность для людей. А регистрация собак — выбросил алкаш собаку на улицу, ее по чипу нашли, горе- хозяину впаяли 200 евро штраф на первый раз, на второй — 2000, на третий он в тюрьму пошел.

Недавно моя подруга из Франции рассказывала, что когда в провинцию забежала стая бродячих собак, всех мужчин-охотников просили помочь с ними справиться до прибытия полиции. И моя приятельница сама подстрелила одну собаку и получила благодарность, так как животное оказалось бешеным. А у нас недалеко от Москвы в школу забежала бешеная собака и укусила физрука и еще девять детей. Но тронуть ее нельзя.

Сами прочтите в законе: искусанный ребенок ни на что не имеет прав, а у собаки будет пенсия до конца дней.

— А если укусят ребенка чиновника или самого госслужащего?

— Да разве они живут там, где есть стаи собак? Рублевские кордоны пройдет хоть одна собака? Там шлагбаумы, заборы, снайперы.

Я не хочу, чтобы убивали животных, но в стране уже миллион безнадзорных. А еще сотни тысяч людей, которые собак сегодня завели, а завтра выкинут. Полностью порушена система клубного воспитания. Раньше людей учили дрессировать собак, теперь это коммерция. А во Франции бесплатная дрессировка, муниципальные школы. И если хочешь сделать собаку воспитанной, с тебя меньше налогов берут.

У нас ситуация безумная. Собаки убивают людей — люди только проклинают их либо сами травят и убивают, но это уже безвластие. Нужно отстаивать свои гражданские права и требовать отмены 498-го федерального закона, который запретил все меры контроля, кроме кастрации и помещения животных обратно на улицу. На чем и зарабатывают аферисты.

Собаки с бирками продолжают нападать. За наши бюджетные деньги ловить одичавших собак, отрезать им половые органы и получать по 26000 из бюджета? Такое только в России существует…

Я очень люблю собак, 35 лет бессменно держу собак служебной породы. Я люблю кошек, я люблю всю живую природу. Но я вас прошу запомнить только одно — собака это хищное стайное плотоядное животное. Чтобы владеть собаками, понимать поведение собак, нужно знать их, этому нужно учиться.

Не очеловечивайте собаку. Даже маленькая корги в ситуации охраны собственной территории может сильно искалечить маленького ребенка. Все слова о том, что собака это друг человека, посвящены служебным собакам. Тем, которые были выдрессированы, обучены, служат человеку и одомашнены.

 

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев

 

 

 

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы приюты елена типикина бездомные собаки
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