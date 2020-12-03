Одичавшие псы. Как не быть сожранным

Зимой дикие собаки сбиваются в стаи и становятся настоящей угрозой как для больших городов, так и сельской местности. Как не стать для них мишенью? Как справиться с ними, если вас уже атакуют? "Правде.Ру" дает советы собаковод со стажем, журналист, писатель, анималист Елена Типикина.

Игорь Буккер: Наступает зимнее время, и в наших городах и весях появляются стаи диких псов. Это большая опасность для любого человека, не очень приятно оказаться среди агрессивно оскаленной стаи. Что можно в этой связи посоветовать?

— Мы живем во времена уже просто драмы Софокла, когда императоры отдавали приказы бросать людей на растерзание псам. Там съели мужчину, там убили ребенка… Для начала советую остановиться и подумать: почему так происходит? В стране уже два года действует закон "Об ответственном обращении к животным", который запретил любые регуляции их численности, кроме кастрации и выпуска на улицу. Всех кастрировать невозможно, поэтому расплодились миллионы этих собак. Россия сейчас чуть ли не второе место за Индией занимает.

Это уже в Москве, Туле, Брянске, Новокузнецке, Сибири. И не подлые люди выбросили все эти миллионы собак — это популяция животных, размножающихся на улицах, живущих по законам не брошенной дворняжки, а одичавшей стаи. В этом вся беда. Люди прикармливают их во дворах и садоводствах, не зная, что совершают страшное зло. Когда в кормушке не окажется еды — на них эта стая бросится. На лето собаки разбредаются туда, где есть люди и остатки от пищи. А осенью начинают охоту. Кроме этого, у них есть территориальная агрессия. Если во дворе появилась стая собак — не надо их кормить, добивайтесь у муниципалитетов их удаления. Иначе на ребенка, идущего в школу или гуляющего, легко могут напасть. Это типичное видовое поведение для дикого пса.

— Они именно стаей нападают?

— Обычно они трусливы поодиночке, если они видят сильного человека, да еще с палкой в руке, разбегаются. Но все равно каждая может "отщипнуть по кусочку", и это ранение может быть смертельным. На миру и смерть красна: один человек может струсить, но банда в десяток подростков — это уже другое.

Главное, что они охраняют места своих ночевок. И если они под крыльцом зимуют — там ходить опасно. Они охраняют еще и источники пищи, распознают кормильцев, те рассказывают, какие собаки добрые, а другой человек пошел поздно вечером выносить мусор, и его мгновенно атакуют.

— А вот приезжаем мы в подмосковный поселок и идем по темной улице. И вдруг из подворотни как вылетят…

— Вылетят кто? Не нужно путать поведение стаи и домашней собаки. Это вторая колоссальная проблема.

Что делать, если напали

— Домашние могут разве стаей броситься?

— Именно в дачном секторе многие люди заводят себе собак якобы для охраны — алабаев, овчарок. За это лето три человека были только убиты. Караульные породы будут дико опасны, если не воспитаны и содержатся раздолбаями не на огороженном пространстве. И если на вас несется овчарка без поводка, надо остановиться, замереть и никак не провоцировать ее, тихо пятиться назад и уйти куда-то. Караульная собака реагирует на попытку ударить. Будете махать сумкой — она вас сожрет.

А если дикая стая — обращайтесь в муниципалитет. Не пытайтесь отмахнуться сумкой и убежать, вас атакуют сзади. Наступайте, если нет никакого другого оружия, бросая камни или делая вид, что нагибаетесь за ними. Если вообще есть риски нападения — пусть пожилые родители или жены с детьми берут с собой палку для норвежской ходьбы. Там на кончике маленький шип, им всегда отобьешься от собаки. Но не бейте ее по спине, только разозлите. Просто защищайтесь тычками. За 2020 год уже 11 человек погибло от собак. Только что погиб ребенок, а в Астрахани пенсионер вышло за калитку, и от него осталось только лицо по сути… Не жалейте денег на шокер на длинной рукоятке, пусть ваша жена ходит мимо стаи с ним как с зонтиком в руках.

— А перцовый баллончик?

— Он не работает против собаки, хотя всегда работает против какого-нибудь гопника. Светошумовой пистолет работает, но старушку с пистолетом я себе мало представляю, а с палкой для скандинавской ходьбы — вполне.

— Главное — не впадать в панику…

— Человек слабый. Когда на него нападет стая, он кричит.

— Я еще знаю — нельзя смотреть собаке в глаза и низко наклоняться лицом.

— Вот я сегодня тонировать лицо не стала. Видите царапину под носом? Это добрейшая домашняя собака хотела меня поцеловать, но промахнулась и клыками нос ободрала.

У детей самое большое число травм — руки и лицо. И когда ребенок подходит к собаке, он не должен над ней наклоняться, потому что на собачьем языке эта угроза: я убью тебя, гадина. Собаки так угрожают друг другу.

Бывает ситуация: сидит бедная собачка у магазина, идет мама с ребенком, "а давай купим собачке покушать?" Псу бросают сосиску, она падает из пасти, ребенок поднимает, дает ей. Одновременно и поза угрозы, и к еде тянется. Животное спокойно вцепится ему в лицо. Также дети бегут, шумят, машут руками — они провоцируют эти стаи. Некоторые безумные зоозащитники еще пишут потом: "Он сам спровоцировал".

Ребенок в своем дворе катится на самокате, его догоняет стая собак на детской площадке, валит и рвет. Это спровоцировал? Однако инстинкт догнать добычу всегда есть у собак — гонять кого-то, кошек, бабок.

— На машины бросаться, на велосипедистов.

— Они так демонстрируют свою лихость. И если в этот момент ребенок будет ехать на самокате, велосипеде или бежать и кричать, они с огромной вероятностью на него бросятся. Поэтому правило — увидели стаю собак, пошли спокойно, не обращая на них внимания. Мы живем в военных реалиях, где люди гибнут от зубов животных, и законы у нас федеральные — мы защищаем права животных на среду обитания, не защищая людей.

Беседовал Игорь Буккер

Подготовил материал Михаил Закурдаев