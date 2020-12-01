Как россияне будут праздновать «самый грустный Новый Год»?

Тема празднования Нового Года в этом году вполне ожидаемо стала важным сюжетом для обсуждения не только на бытовом уровне, но и в среде экономистов, психологов, социологов и даже экспертов в сфере IT.

Причины этого понятны — коронавирус и мероприятия, связанные с борьбой против него. Отмена массовых мероприятий, закрытие или ограничения на работу ресторанов и кафе. Ну и прочие меры самоизоляции.

Уже сейчас в сети появились данные исследований и опросов разной степени достоверности, о том, что граждане РФ будут существенно меньше тратить на нынешние новогодние праздники.

Как на подарки, так и на новогодний стол. Потому что с экономикой стало все совсем как-то печально.

При этом если в том же 2019 году на то, чтобы отметить праздники "достойно", люди массово брали кредиты, видимо, надеясь их "отбить" и на то, что экономика скоро пойдет "в рост", сейчас таких надежд нет, а есть простая экономия средств.

С другой стороны, есть ряд психологических факторов, которые позволяют сделать предположение о том, что есть наши граждане в эти праздники будут много. Даже больше, чем обычно.

Стресс — а он у нас у всех затяжной и конца ему не видно — заедают. Ну и запивают, естественно. А значит будут и стратегические закупки "огненной воды". А психологи уже называют грядущий Новый Год "самым грустным" за последние годы.

Тут, впрочем, стоит уточнить, что скорее всего и продукты, и аперитивы будут в несколько более низкой ценовой и качественной категории. Денег-то взять всё равно неоткуда. В общем, если совсем грубо, то если в 2019 году и ранее люди готовили салат оливье с "докторской колбасой", то теперь будут готовить со "студенческой".

А такое понижение планки качества еды — это уже привет пищевые и алкогольные отравления. И несколько более нервная работа неотложных служб в новогодние каникулы.

Сам формат покупок тоже может измениться. Особенно если рестораны и доставки предложат "новогодний набор". Потому что ходить в магазин перед Новым Годом — это подвергать себя особому риску заражения в силу толп народа.

Еще один момент — это коммуникация.

Ряд экспертов прогнозирует существенную нагрузку на интернет-мессенджеры. В праздники если уж не лично, то хоть через Сеть люди захотят пообщаться. Даже с теми, с кем особо не общались в течение всего года. С другой стороны, вал телефонных звонков и звонков через мессенджеры и так характерен для новогодних дней.

Но это короткие звонки с "дежурными поздравлениями". К слову, точно можно сказать, что самым популярным на Новый Год будет пожелание здоровья. Оно очевидно напрашивается и ничего выдумывать не нужно.

Но многочасовые разговоры через "цифровой формат" — это всё же несколько непривычная вещь для большинства людей. Поскольку у такого общения "обрублена" невербальная составляющая коммуникации.

Грубо говоря, вот вроде бы родной человек в мониторе, вроде бы и общаетесь… Но "что-то не то", чего-то не хватает чтобы нормально "выпить по Скайпу". Так что есть предположение, что и здесь особых изменений не будет.

Примерно такая же история и с предположением о "крахе новогодних огоньков" и телевизора в новогоднюю ночь. Есть версия, что народ за месяцы самоизоляции и карантинных мер освоил разного рода кино- и музыкальные сервисы, а значит смотреть в очередной раз Аллу Борисовну по первому и второму каналу совершенно не захочет. Равно как и "Иронию судьбы", и прочую набившую оскомину стандартную новогоднюю продукцию.

И здесь действительно, выиграют те сервисы, которые в новогодние праздники смогут показать максимум премьерного, абсолютно нового контента.

Но вот есть сомнения именно в том, что в новогоднюю ночь народ массово оторвется от телевизоров. Во-первых, это уже просто традиция. А во-вторых, вся вот эта стандартная мишура — это сейчас напоминание о том, что была же жизнь и до коронавируса.

То есть, это как воспоминание о спокойных временах. И совершенно неважно, что и как там будут петь и демонстрировать. Особенно под большое количество алкоголя, которым будут особенно расслабляться в эти праздники многие.

С другой стороны, после Нового Года есть еще и новогодние каникулы, которые тоже весьма особенное время.

Это традиционно время тотального ничегонеделания. Редких гостей, но в основном — сидения дома. И вот здесь все эти сервисы могут "выстрелить".

В нынешние каникулы сидеть дома будет особенно скучно. Ну и неприятные воспоминания о весеннем "локдауне" и "принудительных каникулах" никто не отменял. А значит, людям нужно будет чем-то забивать мозг и переключаться с неприятных эмоций. И качественный и новый развлекательный контент, в который уже давно не умеет наше телевидение — лучший из переключателей такого рода.

Сменится и эстетика праздника.

Коронавирус и символика, связанная с ним, уже прочно вошла в массовую культуру. Так что ждите елочных шариков в форме вируса, "медицинских" масок с мишурой и прочих новогодне-карнавальных костюмов "чумного доктора".

Кстати, маски, если зима будет холодной, тоже получат по-настоящему массовое распространение. При этом маски плотные, многоразовые со сменным фильтром. Как показала практика, в них банально теплее лицу.

Ну, и поскольку они вроде как обязательны к ношению, то человек уже не будет выглядеть как "городской сумасшедший" или попросту подозрительно с маской на лице: все ж так ходят. В этой связи есть версия, что одним из самых популярных новогодних подарков станут именно такие маски с весьма затейливыми принтами.

Следующий не просто интересный, а резонансный момент — это салюты и петарды. Вроде бы, петарды — это деньги, в буквальном смысле, на ветер. Вроде бы, люди в этом году не готовы слишком много тратить на Новый Год. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы этих взрывов на улицах до пяти-шести утра не было.

С точки зрения формальной логики их быть не должно. Но, во-первых, традиционных салютов и фейерверков в этом году не будет. А народ к ним уже привык. А, во-вторых, этот массовый подрыв петард тоже, к сожалению, стал у нас в стране традицией. И здесь могут сыграть два этих фактора, да еще и все та же ностальгия по "спокойным, доковидным временам".

Правда, как и в случае с дешевой едой, есть опасение, что травм от дешевой пиротехники будут значительно больше, чем в прошлые годы. А это снова нагрузка на медицинскую инфраструктуру.

Кстати, наша Государственная Дума, которая и так любит "все запрещать" могла бы запретить продажу пиротехники хотя бы на эти новогодние праздники. Это был бы, наверное, один из очень правильных запретов в рамках "сбережения нации" о которой у нас так любят говорить.

Еще один аспект — это дети и традиционные "детские" новогодние мероприятия. Понятно, что если они (утренники, "елки") где-то и будут проходить, то в очень ограниченном и кулуарном формате. Ну, и со всеми возможными санитарными ограничениями.

Так что правильный костюм "чумного доктора", о котором говорилось выше, на детском утреннике будет еще и с точки зрения санитарных норм одним из самых безопасных. Но да, зайчики и лисички в перчатках и масках будут повсеместным явлением на этих не повсеместных мероприятиях.

С другой стороны, многие дети действительно останутся без традиционных новогодних "офф-лайновых" развлечений. Но нынешние дети уже адаптировались к Сети целиком и полностью без всякого коронавируса. А потому привычно нырнут в Сеть.

Ряд экспертов говорит еще и о том, что на этот Новый Год чуть больше людей поедет куда-нибудь подальше от крупных городов. На базы отдыха за городом и в прочие пансионаты.

Чтобы отдохнуть и от постоянно довлеющей угрозы заразиться, и погулять на природе. Так что, есть версия, что в эти праздники отрасль внутреннего загородного туризма получит какие-то прибыли.

Ну а после Нового Года нас ждет Рождество. И многие верующие уже ожидают его с настороженностью, учитывая историю с Пасхой в этом году. С одной стороны, Рождество в России традиционно не настолько массово отмечается, как Пасха. С другой — это тоже один из краеугольных христианских праздников. И присутствие в храмах, исповедь и Причастие для многих верующих в эти дни является особенно символичными.

Пойдут ли власти на повторные попытки конфронтации с верующими и что скажет священноначалие Русской Церкви — в общем-то, для очень многих граждан нашей страны тоже вопрос совершенно непраздный.

С другой стороны, может, все же и статистика заболеваний после Пасхи, которая не дала пиков через две недели, и общественная реакция, всё же чему-то научат особо ретивых деятелей от санитарных и карантинных мер? Да и тот факт, что на Рождество, как говорилось выше, в церквях всё же будет меньше народа, тоже не стоит сбрасывать со счетов.

В общем, кажется, и Новый Год, и новогодние каникулы в этот раз будут сильно отличаться от всех предыдущих.

Более грустно, более нервно и пьяно, куда более дешево. С непременной символикой "коронавируса" везде и всюду. С пафосными лозунгами на тему "мы пережили 2020". С куда большим притоком пользователей в Сеть. Весьма возможно, что и с бумом "закрытых" вечеринок для "своих" в закрытых кафе и ресторанах.

К сожалению, для очень многих этот Новый Год будет "праздником одиночества". Поскольку походы в гости сократятся. Есть версия, что ночь с 31 декабря на 1 января все же будет значительно тише, чем предыдущие аналогичные ночи.

Ну, и в плане интереса к цифровым или аналоговым каналам — это будет, пожалуй, самый "медийный" Новый Год. Просто главным источником праздника для большинства станет телеэкран или монитор.