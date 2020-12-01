Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Как россияне будут праздновать «самый грустный Новый Год»?

Общество

Тема празднования Нового Года в этом году вполне ожидаемо стала важным сюжетом для обсуждения не только на бытовом уровне, но и в среде экономистов, психологов, социологов и даже экспертов в сфере IT.

Как россияне будут праздновать «самый грустный Новый Год»?

Причины этого понятны — коронавирус и мероприятия, связанные с борьбой против него. Отмена массовых мероприятий, закрытие или ограничения на работу ресторанов и кафе. Ну и прочие меры самоизоляции.

Уже сейчас в сети появились данные исследований и опросов разной степени достоверности, о том, что граждане РФ будут существенно меньше тратить на нынешние новогодние праздники.

Как на подарки, так и на новогодний стол. Потому что с экономикой стало все совсем как-то печально.

При этом если в том же 2019 году на то, чтобы отметить праздники "достойно", люди массово брали кредиты, видимо, надеясь их "отбить" и на то, что экономика скоро пойдет "в рост", сейчас таких надежд нет, а есть простая экономия средств.

С другой стороны, есть ряд психологических факторов, которые позволяют сделать предположение о том, что есть наши граждане в эти праздники будут много. Даже больше, чем обычно.

Стресс — а он у нас у всех затяжной и конца ему не видно — заедают. Ну и запивают, естественно. А значит будут и стратегические закупки "огненной воды". А психологи уже называют грядущий Новый Год "самым грустным" за последние годы.

Тут, впрочем, стоит уточнить, что скорее всего и продукты, и аперитивы будут в несколько более низкой ценовой и качественной категории. Денег-то взять всё равно неоткуда. В общем, если совсем грубо, то если в 2019 году и ранее люди готовили салат оливье с "докторской колбасой", то теперь будут готовить со "студенческой".

А такое понижение планки качества еды — это уже привет пищевые и алкогольные отравления. И несколько более нервная работа неотложных служб в новогодние каникулы.

Сам формат покупок тоже может измениться. Особенно если рестораны и доставки предложат "новогодний набор". Потому что ходить в магазин перед Новым Годом — это подвергать себя особому риску заражения в силу толп народа.

Еще один момент — это коммуникация.

Ряд экспертов прогнозирует существенную нагрузку на интернет-мессенджеры. В праздники если уж не лично, то хоть через Сеть люди захотят пообщаться. Даже с теми, с кем особо не общались в течение всего года. С другой стороны, вал телефонных звонков и звонков через мессенджеры и так характерен для новогодних дней.

Но это короткие звонки с "дежурными поздравлениями". К слову, точно можно сказать, что самым популярным на Новый Год будет пожелание здоровья. Оно очевидно напрашивается и ничего выдумывать не нужно.

Но многочасовые разговоры через "цифровой формат" — это всё же несколько непривычная вещь для большинства людей. Поскольку у такого общения "обрублена" невербальная составляющая коммуникации.

Грубо говоря, вот вроде бы родной человек в мониторе, вроде бы и общаетесь… Но "что-то не то", чего-то не хватает чтобы нормально "выпить по Скайпу". Так что есть предположение, что и здесь особых изменений не будет.

Примерно такая же история и с предположением о "крахе новогодних огоньков" и телевизора в новогоднюю ночь. Есть версия, что народ за месяцы самоизоляции и карантинных мер освоил разного рода кино- и музыкальные сервисы, а значит смотреть в очередной раз Аллу Борисовну по первому и второму каналу совершенно не захочет. Равно как и "Иронию судьбы", и прочую набившую оскомину стандартную новогоднюю продукцию.

И здесь действительно, выиграют те сервисы, которые в новогодние праздники смогут показать максимум премьерного, абсолютно нового контента.

Но вот есть сомнения именно в том, что в новогоднюю ночь народ массово оторвется от телевизоров. Во-первых, это уже просто традиция. А во-вторых, вся вот эта стандартная мишура — это сейчас напоминание о том, что была же жизнь и до коронавируса.

То есть, это как воспоминание о спокойных временах. И совершенно неважно, что и как там будут петь и демонстрировать. Особенно под большое количество алкоголя, которым будут особенно расслабляться в эти праздники многие.

С другой стороны, после Нового Года есть еще и новогодние каникулы, которые тоже весьма особенное время.

Это традиционно время тотального ничегонеделания. Редких гостей, но в основном — сидения дома. И вот здесь все эти сервисы могут "выстрелить".

В нынешние каникулы сидеть дома будет особенно скучно. Ну и неприятные воспоминания о весеннем "локдауне" и "принудительных каникулах" никто не отменял. А значит, людям нужно будет чем-то забивать мозг и переключаться с неприятных эмоций. И качественный и новый развлекательный контент, в который уже давно не умеет наше телевидение — лучший из переключателей такого рода.

Сменится и эстетика праздника.

Коронавирус и символика, связанная с ним, уже прочно вошла в массовую культуру. Так что ждите елочных шариков в форме вируса, "медицинских" масок с мишурой и прочих новогодне-карнавальных костюмов "чумного доктора".

Кстати, маски, если зима будет холодной, тоже получат по-настоящему массовое распространение. При этом маски плотные, многоразовые со сменным фильтром. Как показала практика, в них банально теплее лицу.

Ну, и поскольку они вроде как обязательны к ношению, то человек уже не будет выглядеть как "городской сумасшедший" или попросту подозрительно с маской на лице: все ж так ходят. В этой связи есть версия, что одним из самых популярных новогодних подарков станут именно такие маски с весьма затейливыми принтами.

Следующий не просто интересный, а резонансный момент — это салюты и петарды. Вроде бы, петарды — это деньги, в буквальном смысле, на ветер. Вроде бы, люди в этом году не готовы слишком много тратить на Новый Год. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы этих взрывов на улицах до пяти-шести утра не было.

С точки зрения формальной логики их быть не должно. Но, во-первых, традиционных салютов и фейерверков в этом году не будет. А народ к ним уже привык. А, во-вторых, этот массовый подрыв петард тоже, к сожалению, стал у нас в стране традицией. И здесь могут сыграть два этих фактора, да еще и все та же ностальгия по "спокойным, доковидным временам".

Правда, как и в случае с дешевой едой, есть опасение, что травм от дешевой пиротехники будут значительно больше, чем в прошлые годы. А это снова нагрузка на медицинскую инфраструктуру.

Кстати, наша Государственная Дума, которая и так любит "все запрещать" могла бы запретить продажу пиротехники хотя бы на эти новогодние праздники. Это был бы, наверное, один из очень правильных запретов в рамках "сбережения нации" о которой у нас так любят говорить.

Еще один аспект — это дети и традиционные "детские" новогодние мероприятия. Понятно, что если они (утренники, "елки") где-то и будут проходить, то в очень ограниченном и кулуарном формате. Ну, и со всеми возможными санитарными ограничениями.

Так что правильный костюм "чумного доктора", о котором говорилось выше, на детском утреннике будет еще и с точки зрения санитарных норм одним из самых безопасных. Но да, зайчики и лисички в перчатках и масках будут повсеместным явлением на этих не повсеместных мероприятиях.

С другой стороны, многие дети действительно останутся без традиционных новогодних "офф-лайновых" развлечений. Но нынешние дети уже адаптировались к Сети целиком и полностью без всякого коронавируса. А потому привычно нырнут в Сеть.

Ряд экспертов говорит еще и о том, что на этот Новый Год чуть больше людей поедет куда-нибудь подальше от крупных городов. На базы отдыха за городом и в прочие пансионаты.

Чтобы отдохнуть и от постоянно довлеющей угрозы заразиться, и погулять на природе. Так что, есть версия, что в эти праздники отрасль внутреннего загородного туризма получит какие-то прибыли.

Ну а после Нового Года нас ждет Рождество. И многие верующие уже ожидают его с настороженностью, учитывая историю с Пасхой в этом году. С одной стороны, Рождество в России традиционно не настолько массово отмечается, как Пасха. С другой — это тоже один из краеугольных христианских праздников. И присутствие в храмах, исповедь и Причастие для многих верующих в эти дни является особенно символичными.

Пойдут ли власти на повторные попытки конфронтации с верующими и что скажет священноначалие Русской Церкви — в общем-то, для очень многих граждан нашей страны тоже вопрос совершенно непраздный.

С другой стороны, может, все же и статистика заболеваний после Пасхи, которая не дала пиков через две недели, и общественная реакция, всё же чему-то научат особо ретивых деятелей от санитарных и карантинных мер? Да и тот факт, что на Рождество, как говорилось выше, в церквях всё же будет меньше народа, тоже не стоит сбрасывать со счетов.

В общем, кажется, и Новый Год, и новогодние каникулы в этот раз будут сильно отличаться от всех предыдущих.

Более грустно, более нервно и пьяно, куда более дешево. С непременной символикой "коронавируса" везде и всюду. С пафосными лозунгами на тему "мы пережили 2020". С куда большим притоком пользователей в Сеть. Весьма возможно, что и с бумом "закрытых" вечеринок для "своих" в закрытых кафе и ресторанах.

К сожалению, для очень многих этот Новый Год будет "праздником одиночества". Поскольку походы в гости сократятся. Есть версия, что ночь с 31 декабря на 1 января все же будет значительно тише, чем предыдущие аналогичные ночи.

Ну, и в плане интереса к цифровым или аналоговым каналам — это будет, пожалуй, самый "медийный" Новый Год. Просто главным источником праздника для большинства станет телеэкран или монитор.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 эпидемия новый год пандемия коронавируса
Новости
Хэмилтона посадили на карантин в Бахрейне
В США придумали, как выращивать утерянные конечности
Мужчина привёз противотанковую мину к отделению полиции
Власти России загоняют авиацию в "каменный век"
Шведы обвиняют российскую лыжницу Сорину в употреблении допинга
Фирма пыталась незаконно вывезти в Китай 28 вагонов российского леса
Для защиты границ Норвегии от "ковидных" шведов понадобились военные
У берегов Пуэрто-Рико обнаружен новый вид планктона
В Санкт-Петербурге модель убила мужа из ревности
Путин поздравил с юбилеем Геннадия Хазанова
Последние материалы
Фирма пыталась незаконно вывезти в Китай 28 вагонов российского леса
Для защиты границ Норвегии от "ковидных" шведов понадобились военные
У берегов Пуэрто-Рико обнаружен новый вид планктона
В Санкт-Петербурге модель убила мужа из ревности
Путин поздравил с юбилеем Геннадия Хазанова
Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери
Организаторы боя Тайсон - Джонс назвали гонорары боксёров
Исхаков обратился к подписчикам после сообщений о разводе
Баста рассказал о снисходительном отношении к Гуфу
В Москве курьеры разгромили магазин
Популярное
Новости Белоруссии
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"

В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...

Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе
Новости футбола
Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе
Российский шоу-бизнес
Певица Ирина Отиева пыталась покончить с собой
Новости Белоруссии
Лукашенко снова понесло, на запад
Игорь Буккер Люди мигрировали из Африки 100 тысяч лет назад Игорь Буккер Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова Олег Артюков Мост на Сахалин: почему не идут дела с мегапроектом Олег Артюков
Комментарии
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления
Возвращение Псаки: Байден определился с пресс-секретарём Белого дома
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Иран сделал вывод о необходимости ядерной бомбы
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Европа учится языку силы
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Европа учится языку силы
Полицейские присваивали себе изъятую рыбу и получили сроки
Европа учится языку силы
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников