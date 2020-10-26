Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста

В середине октября случился конфуз, который ударил по репутации некоторых СМИ. Разумеется, по тем изданиям, которые хотя бы в какой-то степени пекутся о своем реноме.

Жадность автора сгубила

Коллеги-журналисты раскрыли обман белорусского автора, который цитировал несуществующих экспертов. 16 октября 2020 года один из анонимных Telegram-каналов обратил внимание общественности на журналиста Дениса Лавникевича, который писал для различных изданий. Причем делал это нередко и под разными именами.

На гребне протестной волны в Белоруссии автор привлек внимание аудитории публикацией о якобы обещании Александра Лукашенко Светлане Тихановской выпустить на свободу политических заключенных в обмен на прекращение акций протеста.

Тема противостояния в Белоруссии — более чем горячая, потому многие издания России, Украины и Белоруссии охотно процитировали актуальный материал автора, который оказался фейком. Роковая публикация о Светлане Тихановской была подписана Виктором Демидовым. Только у этого автора и у Дениса Лавникевича значатся в комментаторах одни и те же "политологи":

Светлана Гречулина;

Антон Платов.

Одно из изданий, попавшихся на удочку предприимчивого автора, подтвердило, что Виктор Демидов и Денис Лавникевич — одно и то же лицо. Редакция прекратила сотрудничество с этим автором, а некоторые СМИ не преминули извиниться перед своими читателями за неосмотрительность и удалили статьи Дениса Лавникевича. Жадность автора сгубила.

Пострадавшие массмедиа

Реальная Светлана Гречулина, которая занималась защитой прав детей-сирот, рассказала журналистам, что дала согласие Денису Лавникевичу на использование своего имени в его публикациях. Так отошедшая от дел общественница с легкой руки Лавникевича стала "политологом".

Виртуальные эксперты выступали на самые разные темы от политики и экономики до компьютерной безопасности. Многостаночники становились:

"анонимным источником в штабе Тихановской";

"сведущим человеком, работающим в госструктурах", и так далее.

Журналистское расследование восстановило творческий путь Дениса Лавникевича последних нескольких лет. Сам же автор делится своими трудами с читателями с 90-х годов, подписываясь под публикациями своим именем и под различными псевдонимами:

Михаил Петровский;

Вадим Долинин;

Виктор Демидов;

Антон Платов.

По данным журналистского расследования, Денис Лавникевич вместе со своими виртуальными "экспертами" отметился в следующих СМИ:

RT;

"Росбалте";

New Times;

Republic;

"Медузе";

"Открытых медиа";

"Газете.ру";

"Русской планете" (возможно, и в других).

Фатальная ошибка

Любопытно, что, ставя авторство Антона Платова под публикацией, Денис Лавникевич привлек самого себя в качестве "эксперта по белорусской политике". Собственно, и с выбором псевдонима "Платов" журналист поступил весьма неосмотрительно. Можно сказать, совершил фатальную ошибку.

Псевдоним давным-давно уже занят одним весьма влиятельным политиком. Бросил тень все-таки, а о скандале могут прознать и "наверху". Мало ли что. В самом щадящем случае тогда "замучается пыль глотать".

Денису Лавникевичу больше бы соответствовал псевдоним "Казимир Алмазов" (герой блистательного Сергея Филиппова из кинофильма "Укротительница тигров"), который более остальных отвечает его творческому амплуа:

аттракцион;

публика;

имя;

афиша;

касса.

Утратившие содержание

Разумеется, нарушена журналистская этика, но можно посмотреть на скандал и с иной стороны. Фейковые персонажи стали героями пьес, которые сочинял Денис Лавникевич и успешно выдавал за реальность. Если весьма продвинутые издания купились на творческую фантазию автора ровно так же, как и новостные ленты нередко принимают за чистую монету публикации сатирического издания "Панорама", то, стало быть, работа автором была сделана качественно.

Возможно, виной всему содержательная стагнация информационного поля. Картина новостного дня становится все более однообразной и походит на сюжет кинофильма "День сурка". Можно без особого труда заранее сочинять не только мнения экспертов, но и сами новости:

"Путин провел онлайн-совещание".

"Стюардесса обнажилась и удивила своих фанатов".

"Число заболевших коронавирусом растет, но в России все будет хорошо".

"Трамп и Байден снова нахамили друг другу, а США скоро сгинут".

"Известная модель снялась топлес для модного журнала".

"Путин вручил государственные награды".

Стало даже неинтересно следить за выступлениями шоу-экспертов в программах "про поговорить". Никакого креатива. Любой телезритель уже знает наперед все, что те могут высказать. В этом смысле сквозные эксперты по всем вопросам Дениса Лавникевича как нельзя лучше вписались бы в эстетику российского общественно-политического телевещания.

Столько ведь напридумывали всяческих НИИ с убойными названиями по типу "Институт проблем глобализации и трансцендентной политики". Иногда трудятся в таких структурах по два или три человека, включая директора. Вероятно, они востребованы не только в плане укрепления авторитета телевизионных шоу, но открывают возможность защиты диссертаций и оплаты фейковых лекций активной номенклатуры.

Тогда чем хуже в этом смысле творческие формы Дениса Лавникевича? Он — просто находка для отечественного федерального телевидения! Журналист станет сочинять нетривиальные тексты, а озвучивать их станут, благодаря современным цифровым технологиям, виртуальные эксперты. Тогда на телеэкране возникнет хотя бы какая-то движуха, как при ловле покемонов.

Естественно, журналистский цех уже осудил предприимчивого Дениса Лавникевича, примерно как и честные айтишники публично журят успешных хакеров. Правда, это редко когда мешало приглашать проштрафившихся на работу. Тем более с наполнением содержательной части у тех же федеральных массмедиа день ото дня все хуже и хуже. В свое время на подобный феномен обратил внимание и Фридрих Вильгельм Ницше:

"Поверхностные люди должны всегда лгать, так как они лишены содержания".