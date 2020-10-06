На социальный рейтинг россиян повлияют долги по кредитам

Пилотный проект по созданию кредитного рейтинга россиян через заполнение кредитных анкет с помощью данных из "Госуслуг" признан успешным и будет активно внедряться в ближайшие годы.

По данным Банка России, эксперимент планируется продлить до конца 2021 года. "Цифровой профиль" будет также включать в себя еще 15 видов сведений, среди которых справка 2-НДФЛ, сведения из электронной трудовой книжки или об остатке материнского капитала.

Уже почти 900 тыс. россиян дали свое согласие на обработку сведений из "Госуслуг". Хотя эксперты переживают по поводу того, что централизованная система несет риски утечки данных. Пока банки имеют к многим видам сведений о россиянах.

Особенно в подключении к "Цифровому профилю" заинтересованы МФО: сервис позволит оптимизировать расходы и сократить число мошенничеств, подчеркнула директор СРО "Микрофинансирование и развитие" Елена Стратьева.

По ее словам, "Цифровой профиль" повышает лояльность заемщиков благодаря упрощению клиентского пути, а в карантинные времена вообще незаменим.

С этим данными уже работают:

ПСБ,

Почта Банк,

"Хоум Кредит"

СКБ-банк

Проявляют интерес:

в Совкомбанке,

крымском РНКБ,

"Открытии",

ОТП Банке,

"Дом.РФ",

УБРиР

в страховых компаниях "Макс" и "Ренессанс Страхование".

В ВТБ отметили, что "Цифровому профилю" следует работать и с бюро кредитных историй. Что касается утечек, то при создании базы, из которой можно выгружать персональные данные человека из множества источников, есть и риски.

Безусловно, централизованно защищать одну базу проще, чем сразу несколько. Хотя в случае недостаточно продуманной процедуры защиты информации несколько громких случаев потери конфиденциальных данных могут сильно ограничить возможности по развитию технологии, подытожили эксперты.

Напомним, ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал идею обязать мигрантов создавать свой цифровой профиль в специальном приложении на смартфоне.

"Абсолютно правильная идея, она решит все вопросы, связанные с мигрантами в России. Давно это надо было сделать, а мы из-за политкорректности и толерантности упускали решение многих проблем

По его мнению, для тех мигрантов, кто находится в стране легально и имеет легальный источник дохода, установить это приложение "не составит труда".

А вот с учётом тех, кто задержался в стране, а работы нет, кто начинает не всегда законным способом добывать себе на жизнь — такая информация и контроль очень полезны", отметили в телеграм-канале Карточный домик: Россия.

Если рассуждать о рисках создания системы, но проблемы могут появиться после начала работы сайтов-дублеров, которые попытаются втереться в доверие к гражданам, чтобы получить их персональные данные.

Как пояснил партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов, поскольку проект государственный, то и к участникам проекта даже из числа небольших банков будут высокими.

Специалисты ФинТех, на площадке которой разрабатывалась концепция "Цифрового профиля", подчеркнули, что клиент может самостоятельно отозвать право на доступ с своим данным.

"Далеко не факт, что граждане будут иметь возможность смены сим-карты в будущем — и вот тогда у "низкорейтинговых" на самом деле могут начаться проблемы. Но до этого ещё далеко (5-10 лет), как и до распространения в повседневном общении фраз типа "сдам комнату коренному москвичу с рейтингом не ниже крепкой четверки" или "на вакансию продавца рассматриваются соискатели с рейтингом не менее 3.5 баллов",- уже иронизировали эксперты.

Напомним, что 42% опрошенных в соцсетях респондентов опасаются введения "социального рейтинга граждан" из-за уверенности в малых значениях своего вероятного рейтинга. Ранее сообщалось, что "аналитики не исключают появление в России своеобразного "рейтинга полицейского доверия". По аналогии с китайским "социальным рейтингом" этот показатель будет учитывать законопослушание жителя России".