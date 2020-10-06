Религиозные секты — эффективный способ влияния на политические процессы

Многие деструктивные религиозные секты или общественные организации, которые сформировались на волне "свободы 90-х" были организованы с заделом на будущее, на перспективу. Как западными — а они некогда фактически управляли страной, так и нашими, прозападными. В частности теми, кто "помогали" закон о свободе и совести писать. Не могут ли они — эти секты — использоваться как инструмент мягкой силы нашими нынешними оппонентами, чтобы установить в стране нужные им порядки?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" на канале "Правда.Ру" Игорь Шатров побеседовал с руководителем научной лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, ведущим экспертом правозащитного центра Всемирного русского народного собора Ольгой Стрекаловой.

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"Свидетели Иеговы"

— Это уже сейчас отлично просматривается в информационном поле. Смотрите: тема меньшинств на Западе выдается как основная тема, как признак демократии. Права меньшинств — краеугольный камень. И подвести под эту тему можно всё, что угодно.

Смотрите, уже поднялась в интернете волна на фоне задержания красноярского мессии Висссариона. Утверждают, что "обижают-де в России не какую-то религиозную организацию, а обижают экологов, обижают веганов" — обижают представителей тех самых меньшинств, которых надо защищать. А есть у нас очень разнообразный пул организаций, маркеры в отношении которых были заложены задолго до сегодняшнего дня. Те же самые известные нам "Свидетели Иеговы"…

— Но их же все-таки признали экстремистской организацией.

— Да, их признали экстремистской организацией. И все говорят: ну как же, у каждого практически есть знакомые "Свидетели Иеговы", вот они такие мирные люди, такие хорошие.

— Главное, видите, что интересно, вы говорите, что их признали экстремисткой организацией, но ведь они остались.

— Более того, несколько высокопоставленных, вышедших из этих организаций людей, написали свои книги, какие-то статьи, проводят лекции и рассказывают об этой политике. "Свидетели Иеговы" — это та организация, которая не терпит вмешательства в свои дела кого-либо еще, не важно, какое государство имеет местом жительства "свидетель Иеговы", он подчиняется только центральному аппарату данной организации. Он не подчиняется действующей власти на территории проживания, ему не интересны законы за исключением того вопроса, что он не должен их нарушать. Им не интересны политические какие-то движения, какое-то медицинское развитие. Самая большая проблема, о которой мы знаем и слышим у "Свидетелей Иеговы", это то, что они отказываются от переливания крови. Но это самая маленькая проблема, с точки зрения государства, это самая маленькая проблема, потому что можно найти способ, каким образом спасти человека. Можно через суд. Но, когда у тебя на территории проживает большое количество людей, которые фактически подчиняются не тебе, фактически считают себя членом божественного государства "Свидетели Иеговы" и подчиняются только ВиБРу, находящемуся в Бостоне, выполняют все его абсолютно указания, и, если будет приказ взять оружие и перестрелять всех вокруг, они это сделают.

— То есть даже до такого, вы считаете, в принципе, может дойти?

— Я приведу маленький пример. Есть воспоминания одного из бывших членов "Свидетелей Иеговы", где он говорил (это был период 80-х):

"Я боялся ходить в школу и общаться с другими детьми".

А между прочим, дети "Свидетелей Иеговы", действительно, практически не общаются со своими одноклассниками, не бывают на днях рождения, на каких-то массовых мероприятиях. В школу ходят, но они социальной жизнью не живут. Не социализируются от слова "совсем".

Он говорит:

"Я боялся ходить в школу, поскольку я считал, что в любой момент может быть приказ взять автомат, и я должен буду убить своих одноклассников. А как я убью тех людей, которые мне нравятся?"

Вот это воспоминание, которое я в ходе изучения данной секты встретила, оно меня абсолютно поразило. Но как раз-таки вот оно очень ярко и четко описывает ситуацию. Да, сейчас уже изменилась политика организации, они к такому не призывают, но полное абсолютное подчинение в любых действиях только ВиБРу (ВиБР — это верный и благоразумный раб) — центру управления организацией. Находится в США, которой подчиняются, которая издает их литературу, которая, соответственно, принимает решения, кому и как жить.

И каждый раз, когда ко мне подходят и начинают что-то говорить, предлагать прийти к ним на собрание, почитать литературу их, я говорю:

"Подождите, вы, конечно, можете верить (ну, это религиозная организация, мы никуда от этого не денемся, по всему мира признана как религиозная организация), вы можете верить, однако проповедовать мне на улице или еще где-либо и даже между с собой обсуждать вы уже не можете. Да, внутренние убеждения, пожалуйста, вы свободны верить, но внутри, но рассказывать об этом, привлекать новых адептов нельзя ни в коем случае".

Опасность в XXI веке

— Мы — современные люди, мы можем взвешивать информацию, у нас критическое мышление, мы можем подвергнуть сомнению, если мы сомневаемся во власти, то уж тем более в противниках власти мы сначала разберемся, кто есть кто, а потом будем в них влюбляться духовно и душевно. Но вы говорите, что это не так. Скажите, подобные явления могут стать массовыми? Понимаете, опасность локальных таких выступлений, она понятна, но есть и угроза для расширения подобного рода явлений, процессов?

— Да, конечно. Потому что, если давать проповедовать вот это вот все, то чем больше адептов, тем, естественно, больше сторонников идеологии, зачастую противной нашим традиционным моральным ценностям, противная нашей вообще нации как таковой, нашим нациям, проживающим на территории Российской Федерации.

Ведь не зря же существует традиционная религия, не зря существуют массовые религии, о которых мы говорим, по отношению к которым себя большинство соотносит.

Но в то же время нам известны и случаи, когда абсолютное меньшинство могло изменить ход истории: те же самые цветные революции. Ну, да, нерелигиозные, однако есть сведения, что и некоторые религиозные организации принимали активное участие в раскачивании лодки.

— Мы помним, что в 90-е годы сектантство на Украине было еще более развито чем в России. Получается, что за ними всеми стояли серьезные организации, которые, своей целью ставят подчинение различным образом? То есть кто-то подчиняет, где-то подчиняют, Запад, например, пытается подчинить через экономику, где-то устанавливая какие-то политические нормы и стандарты, а где-то, где, вот мне кажется, запуская подобную крамолу в умы. Так?

— Конечно. Давайте вспомним нашу собственную историю, историю нашего государства, ведь у нас христианизация в целях централизации государственной власти производилась в России еще на Руси даже. Ведь была христианизация, какие-то регионы проходили исламизацию именно с целью того, чтобы консолидировать общество вокруг религии.

И это общество под руководством как административной власти государственной, так и работающей в тандеме религиозной власти консолидировала общество в целом и государство как состоящее из ряда различных обществ и социальных групп. И эту методику никто не забыл.

Просто вопрос в том, что тогда это происходило на государственном уровне и делалось в интересах государства, а сейчас у нас, к сожалению, это насаждается очень активно в интересах сторонних лиц.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Ольга Лебедева