Почему в России есть место сектам и деструктивным организациям

На территории РФ с 90-х годов прошлого века существует целый ряд псевдорелигиозных сект. Они, несмотря на то что периодически "выплывают" какие-то скандалы и уголовные дела с ними связанные, продолжают жить и вербовать адептов.

До тех пор, пока "чаша терпения" правоохранителей и властей на местах не переполняется. И тогда в поселения или "штаб-квартиры" приходит ФСБ в сопровождении ОМОНа, а "отцы-основатели" препровождаются в СИЗО. Как это было на минувшей неделе с Церковью Последнего Завета, поселения которой 30 лет жили в Красноярской тайге.

Почему бы государству не закрыть их "единым махом"? И что должны "наворотить" сектанты, чтобы их — вот как последователей бывшего сержанта ППС Сергея Торопова — наконец "заметили"?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" на канале "Правда.Ру" Игорь Шатров побеседовал с руководителем научной лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, ведущим экспертом правозащитного центра Всемирного русского народного собора Ольгой Стрекаловой.

Что скрывается за личиной секты?

— У нас государство, не смотря на введение определенной экспертизы для новых организаций — на предмет того, насколько деструктивен предлагаемый культ, насколько он вообще соотносим с законами страны, не имеет достаточной законодательной базы, чтобы "единым махом" покончить с псевдорелигиозными сектами.

И вот у нас есть Виссарион (Торопов), который в 90-е года зарегистрировал свою организацию, есть мормоны, есть "Свидетели Иеговы", есть еще целый пул огромнейший организаций, которые с 90-х годов у нас числятся религиозными — все они работают как бы в рамках закона. И, к сожалению, для того, чтобы нам сказать: извините, это деструктивный культ, это недопустимо на территории нашей страны — нужно получить обращение, что совершено преступление, что в чем-то нарушены наши (государства) законы данной организацией. И только после этого, пройдя тяжелейшие процедуры, пройдя полный судебный круг можно будет сказать о том, что эта организация не может действовать у нас. И, соответственно, закрыть её.

— Получается, что в Красноярске дошло до точки, раз там десант ФСБ был высажен… Я слышал и о коррупции, которая пронизала властные структуры, связав их с сектой. Есть версии, что там целые схемы были по продаже леса и использовании бесплатной рабочей силы для определенных людей во власти…

— Точно пока ничего не известно — следствие идёт, но исключить что-то подобное, к сожалению, сложно.

— Получается, в настоящий момент на территории Российской Федерации существуют такие законодательные условия, лазейки в законодательной базе, которые позволяют под видом секты скрывать что угодно, вплоть до экстремистских, террористических организаций?

— Да.

— То есть, условно говоря, когда мы говорим, что где-то в лесах Украины бандеровцы готовились к майдану 2014 года, и сравнивая с Россией, утверждаем, что у нас такое невозможно, мы заблуждаемся? И любая секта, зарегистрированная в "свободных" 90-х — как это Торопов сделал — позволяет в лесах Красноярского края скрываться бандитам, которые фальш-панелью будут выставлять себя как религиозная секта?

— Не совсем. Сейчас у нас есть достаточно строгая, жесткая экспертиза, которую должна пройти религиозная организация, чтобы получить звание религиозной организации и соответственно оформить себя, как религиозную организацию с точку зрения законов. Но это сейчас. А получившие статус в — как вы назвали — "свободных 90-х" проходят новую проверку. И результаты, как мы видим, есть.

Кроме всего прочего есть еще и другая проблема. Мы привыкли к термину "секта" как обозначающему религиозное течение. Однако секта — это шире. Это общественное объединение, исповедующее одни и те же идеи и цели. То есть не имеет значения — верят они в бога или не верят, проповедуют заповеди "нового мессии" или нет. Имеет значение общность цели данной группы людей.

"Свидетели СССР"

— Как "Свидетели СССР"?

— Именно. "Свидетели СССР" — это интереснейшая, группа интереснейших организаций.

— Группа?

— Да, потому что их больше 30-ти на территории Российской Федерации. И, более того, они часто между собой конфликтуют.

— Название само за себя говорит, с одной стороны, а с другой стороны, оно вызывает ощущение, что это какая-то компания фриков, и как вообще к этому серьезно относиться?

— Когда только начинали изучать тему "Свидетелей СССР", у меня тоже возникал этот вопрос. Изначально это так и выглядело: небольшая группа людей решили поностальгировать, фотографии посмотрели, повспоминали, что в СССР было хорошо, и слава богу, ничего страшного.

— Да, неплохо было в СССР, скажу Вам как свидетель тоже из СССР.

— Но! При детальном рассмотрении выяснилось, что на самом деле общего с СССР имеется только название "СССР" и то не у всех. На самом деле это группа людей, которые очень активно и агрессивно проповедуют идею того, что Российской Федерации не существует, что это коммерческая компания, какая-то ООО, зарегистрированная в Германии, захватившая власть, и что необходимо избавиться от власти государства путем уничтожения всех своих документов, путем уничтожения своих кредитных карточек и не признавать вообще в отношении себя власть государства.

— Ну если этих людей в психушку не отправляют, видимо, психиатры не считают их психически больными. Чем они опасны?

— Тем, что они полностью отрицают Российскую Федерацию как государство. Они фактически отрицают скрепы, существующие в нашей стране, многие из них отрицают семью, какие-то базовые ценности.

Они не платят налоги, они не платят за коммунальные услуги, она не возвращают кредиты.

— Но это же невозможно вести бесконечно, если ты не возвращаешь кредиты, тебе их не будут давать, если ты не платишь налоги, тебя ограничат во всем, и ты в конце концов будешь отвечать перед законом.

— К сожалению, у нас очень долгий процесс привлечения людей к ответственности.

— Такое у нас правовое государство выстроено — очень такое медленное и очень бюрократическое, да?

— Да, безусловно, очень медленное и очень бюрократическое и проверяющее каждую запятую, чтобы не дай бог не обидеть человека своим вниманием, поэтому, когда встает вопрос о том, что человек не платит налоги на протяжении нескольких лет вообще никакие, выкинул свой паспорт и, Вы представляете, задерживают такого человека на улице для проверки документов, а он достает паспорт СССР старого образца. Одна из сект очень интересно поступила: они на Украине купили списанные бланки советские паспортов, которые не прошли в связи с тем, что там была серия "хам" и благополучно реализовывают их, вклеивают фотографии, как в паспорта граждан СССР, и вот сотрудникам полиции предъявляют такой паспорт. И далее начинается разбор, кто, что, установление личности.

А человек говорит: "Я гражданином Российской Федерации не являюсь, и никому ничего не должен, отпустите меня". Непризнание каких-либо законов, непризнание чужих прав, возвышение себя над другими и указывание себя как высшую касту в обществе — это и есть признак такого деструктивного культа.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Ольга Лебедева