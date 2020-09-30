Почему община Торопова 30 лет никому не мешала в Красноярском крае?

В 90-е годы прошлого века в России, опьяневшей от вдруг свалившейся на неё свободы, как грибы после дождя начали появляться всевозможные псевдорелигиозные секты. Последователи разнокалиберных гуру и пророков ходили по улицам и завлекали — в прямом смысле слова — прохожих в общины.

Потом как-то всё это затихло. Громких скандалов и уголовных дел стало меньше. Но, как социальное явление, секты, конечно, искоренить правоохранителям не удалось.

Например, в Красноярском крае жил и процветал некий Виссарион, бывший сержант ППС, объявивший себя "вторым воплощением Христа". Громкое задержание верхушки этой секты широко освещалось в СМИ. Писала об этом и "Правда.Ру" (подробнее — здесь).

О том, почему люди в 21 веке всё ещё "клюют" на новоявленных мессий, ведущий программы "Геополитическая кухня" на канале "Правда.Ру" Игорь Шатров побеседовал с руководителем научной лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, ведущим экспертом правозащитного центра Всемирного русского народного собора Ольгой Стрекаловой.

— Религиозная организация, созданная Виссарионом или Сергеем Тороповым за годы своего существования в Красноярской тайге, превратилось в религиозное течение.

— С какими-то экологическими взглядами на мир построили поселок, живут там счастливо, безбедно, наверно. Что плохого-то в этом?

— На самом деле там целый анклав поселений построен. Более того, тот Город Солнца, о котором идет речь — это так называемая потемкинская деревня, в которой проживает сам лидер и наиболее приближенные члены данной религиозной организации, иначе именуемой сектой. Если поездить по другим деревням, то там совершенно другой уровень жизни, там совершенно другие взаимоотношения.

Кроме того, это же деструктивная религиозная организация, которая контролирует каждый шаг, каждое движение своих адептов:

нельзя есть мясо,

можно проживать одновременно с двумя женами,

очень жесткие ограничения по обучению детей, не дается светское образование, а дается образование именно религиозное, изучаются религиозные книги,

очень жесткие ограничения, касающиеся получения медицинской помощи, которая фактически не оказывается.

На данный момент не установлено, однако существует подозрение, что есть немало людей, пострадавших — очень серьезно пострадавших — в связи с тем, что не была оказана своевременная медицинская помощь. Умирали там люди от болезней, которые современная медицина прекрасно лечит.

— Кстати, когда Вы говорите религиозные книги, мне кажется, Вы сами сейчас уголек-то в костер их доброжелателей подбрасываете. Это разве религия, если мы говорим о книгах, которые издаются в такого рода сектах? Вообще, что такое религия в Вашем тогда уже понимании?

— Давайте так. Религия — это та система ценностей во главе либо с богом, либо есть у нас безбожественные религии, в которые человек верит.

В данной ситуации у нас и с точки зрения закона была создана религиозная организация во главе с лидером, который назвал себя Иисусом Христом, и им же написаны книги, которые последователи называют религиозными.

В настоящий момент нет судебных решений, которые бы сказали: нет, это экстремистская литература или это литература, наносящая существенный вред людям, поэтому мы пока используем ту терминологию, которую они нам навязывают, то, что это религиозная литература. Более того, в данной литературе прописаны основные принципы культа, основные вехи развития, она постоянно дополняется, поскольку Виссарион до сих пор жив, и, соответственно, дописывает свои книги, на постоянной основе переиздает и дополняет, поэтому да, конечно же, в настоящий момент мы говорим о религиозном культе, пусть и деструктивном, наносящем вред. Соответственно, у этого культа есть своя литература и идеология, поэтому да, в данном контексте это религиозные книги.

— С этим разобрались. Но плохого, именно плохого — не опасного, ни там еще какого-то, а именно плохого — в так называемых новых религиях? Ведь когда-то, несколько сот лет назад православные считали католиков сектантами, а католики — православных. Англиканская и протестантская церкви — тоже рассматривалась как сектантство по отношению католицизму. Протестантские церкви — это тоже некое сектантство по отношению католицизму. Почему же в XXI веке не может возникнуть новая церковь?

— Потому, что всё "религиозное", что "возникает" в XXI веке — и это, увы, факт — деструктивно и наносит вред человеку. В традиционных религиях все-таки уже выверен тот самый баланс, который максимально полезен для человека, для становления его как личности, для возвышения его души, для формирования, действительно, настоящего человека с большой буквы.

А новые "религиозные течения" проходят становление. И, как раз-таки должен пройти тот самый период перекосов, когда, к сожалению, развиваются негативные моменты. Как, например, у Виссариона: там не просто мясо в пищу запрещалось, там очень строгая вегетарианская диета, в которой запрещено потребление даже неживотного происхождения белков.

— Но ведь 30 лет на территории Красноярского края, действующего субъекта Российской Федерации, по "заветам" секты жили сотни людей. Об этом не знали? Или это всех почему-то устраивало?

— Смотрите, для того, чтобы власть узнала о том, что права человека нарушаются, что его жестко ограничивают, что ему причиняют физический вред, нужно обращение данного человека либо попадание его в больницу.

Теперь берем конкретно секту Виссариона. Да, это отдельно живущий анклав, который за 30 лет вырастил уже не одно, а даже два поколения людей, занимающихся совершенно разными работами, не только техническая валка леса, рубка дров, подстригание газона, нет, они же точно также входят во властные управленческие структуры, уже воспитанные в данной секте люди, которые воспринимают ее как данность. Те правила, которые им навязали,

— Подождите, Вы хотите сказать, что они уже являются участниками социума за пределами секты? Их туда специально направляют как агентов, получается?

— Нет, почему Вы говорите, за пределами секты? У нас несколько населенных пунктов, которые управляются старостами или главами поселкового совета, то есть легально, официально. Но, если это поселение является сектантским полностью, то и власть — местная — от секты.

Вот у нас есть классическая секта, основные принципы и правила секты — это соблюдение тех норм и правил, которые устанавливаются гуру.

Чаще всего секта устанавливает правила, при котором внешнее проявление конфликтности с действующей властью недопустимо. Это есть и у Виссариона, это есть и у "Свидетелей Иеговы", это есть еще у целого ряда сект.

И, естественно, спор с властью недопустим, поэтому они исключительно законопослушны внешне, визуально. Да, они там не учат детей надлежащим образом, однако школа, которая там создана, она же отчитывается, что они учат. Да, они не оказывают надлежащую медицинскую помощь, но врачи же там свои. И, естественно, у них просто, наверно, нет обращений.

По итогу:

преступность/смертность минимальная,

люди счастливы,

каких-то жалоб, претензий к ним нет.

Да, периодически к ним съезжается туда толпа паломников, но это опять же определенные вливания в бюджет — профит.

Какие вопросы могут возникнуть у местной администрации? Так и жили 30 лет. И всех всё устраивало.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Ольга Лебедева