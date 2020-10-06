Литвин: "Происходящее сегодня в обществе — логично и закономерно"

Всё, что сейчас происходит в мире, даже если местами кажется полным абсурдом или откровенным сумасшествием, легко объясняется с позиций теорий управляемого хаоса. По мнению психолога — эпигенетика Александра Литвина, начало именно этого периода ознаменовала пандемия. И если взглянуть на социальные катаклизмы, сотрясающие разные страны, то многое становится понятным.

Читайте начало интервью:

— Все эти политические проявления, которые мы наблюдаем, связаны с теорией цикличности. Напомню, для тех, кто забыл:

время шить — время расшивать,

время отталкивания — время объятий,

время войны — время мира.

При этом с точки зрения генетики мы не равны, потому что у каждого за спиной есть своя память. И если мы проскочили из одной формации в другую, минуя какую-то формацию, какую-то ступеньку, мы всё равно никогда не будем равны.

Это значит кому-то надо остановиться и подождать тех, кто нас догонит. Или всем догонять тех, кто ушел вперед. Но в данный момент времени люди не являются равными и это даже не расовый признак. Это эпигенетический фактор, когда мы живем и обращаемся к памяти предков.

Я в свое время как-то совсем молодым доктором приехал на Чукотку. И обратил внимание на местное население — на чукчей, которые практически из каменного века попали в капитализм сначала — в русский капитализм, потом — в социализм. Вы думаете, от этого изменилась ментальность людей? Нет, конечно. И они при случае обращались к памяти предков посредствам своих бубнов, но не физики.

Про медиков и педагогов

— Так сложилось, на пике нахлынувших лавиной перемен оказались две группы людей — медики и педагоги. Как им "выжить"? Что порекомендует эпигенетика?

— Вообще рекомендации для всех одинаковые. Мы в меньшей степени зависим от эмоциональной оценки современников, но наши дети, наши внуки, наши правнуки зависят в большей степени.

Я не проповедник от религии, провайдеры от религии мне не нужны по большому счету. Но я здесь абсолютно согласен с ответственностью, которая указана до III, IV колена, потому что, изучая семьи, их историю, их жизни, историю болезней огромного количества людей, я, в свое время занимаясь, а потом — той деятельностью, которой я сейчас занимаюсь, порядка 70 тысяч человек я обследовал.

Могу сказать, что эмоциональная оценка невероятным образом влияет на качество нашей жизни.

Сейчас важно "не распыляться"

Если вы доктор, значит доктором должны быть до конца. Только врачом. Отринув политический момент (им сейчас многие спекулируют) или еще какие-то факторы. Ты должен быть врачом. Если вы учитель, значит вы — только учитель. Совет — смотри в пункте первом.

Когда пандемия закончится, тогда — подводя её итоги и анализируя — можно будет говорить о чём-то помимо профессиональных обязанностей. И о зарплатах, и о толерантности, и обо всём остальном.

— А почему так много проблем вскрыла пандемия именно в образовании?

— Да ничего она, по большому счёту, не вскрыла. Всё "вскрытое" было известно и раньше. Просто замалчивалось. А теперь вот — проявилось. Как всегда это бывает во время глобальных перемен.

Очень многие учителя излишне проявляют власть по отношению к детям. Они же действительно обладают властью: они с классом один на один. Но не каждый ребенок (и это тоже эпигенетический фактор) может позволить командовать собой. Есть дети, которые очень отзывчивы на просьбу, но приказа они слушать не будут.

Рекомендация касается всех: мы настолько заехали в клиповое мышление, что нам необходимо вспомнить самый первый древний язык — язык жестов, язык невербального общения. И поэтому если мы говорим… если учитель говорит: "класс, я вас прошу, у меня есть к вам просьба", то лучше, нежели, когда он произносит: "я сказала, значит — делай!".

Сейчас нужно вспомнить великого немого, посмотреть фильмы про Чарли Чаплина. И поучиться у него выражать эмоции через жесты, через мимику. Так мы научимся договариваться. Невербальные функции очень важны в этой ситуации. И это, наверное, касается всех, не только детей и педагогов.

— Александр, вы говорили, колено — это значит поколение. Насколько оправданы в слова поэта: "печально я гляжу на наше поколение"?

— Если на уровне отцов и детей эта проблема, конечно, существует. Нам кажется, что родители более умнее, более развиты, начитаны, образованы и так далее. Но это же не так. Ценности другие просто.

На уровне "внуки — деды" — вот это уже четко видно, кто умнее. Я не могу сказать, кто добрее, кто душевнее, кто более сострадателен — я хочу сказать об объеме информации, которая есть. Сейчас самое главное — нашим старикам было легче: объем информации был куцый. Семь классов — до свидания, ты уже образованный человек, ты уже вполне себе обладаешь необходимым запасом.

Пролонгирован ювенальный период

Если, допустим, раньше, ещё лет 35 назад, 18-летнему парню можно было дать автомат и одного отправить в разведку, то сегодня — нет, сегодня нельзя. Потому что природа, из-за того, что объем информации огромный, пролонгирует этот период ювенальный, детский. И у 20-летнего мальчика — вроде бы мужчина внешне — восприятие мира детское. Это среднестатистическое. Есть дети, конечно, которые реально пользуются ячейками памяти четырех колен, которые были до них. Но в среднем именно так — это пролонгация.

На сегодняшний день какая задача стоит перед учителями, прежде всего? Научить детей дифференцировать истинную информацию от ложной, важную, от "не очень важной". Все объять невозможно. Ни один гений не выучит то, что есть. Нам это не дано хотя бы в силу того, что наш биологический возраст еще не позволяет выучить всего на свете и понять. Но дифференцировать то, что истина, а что — не истина, что правда, а что — ложь — вот этому нужно учиться.

А сейчас это, наверное, самая актуальная история. Мы не можем закрыть от детей компьютеры, мы не можем закрыть сети, мы не можем это сделать, потому что цивилизация уже достаточно глубоко погрузилась в цифровые процессы, и мы не можем от этого отказаться.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева