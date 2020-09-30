Александр Литвин: "Эпигенетика рулит миром"

Тот факт, что во многом человеческая жизнь определяется набором генов, полученных им при рождении, сегодня уже никого не удивляет и желания с этим поспорить практически не вызывает. Однако, наука на месте не стоит. И то, что ещё вчера было истиной в последней инстанции, сегодня отодвигается на вторые роли более свежими открытиями. Более того, даже вновь появляющиеся научные направления (или даже отдельные науки) — дело привычное.

Сегодня в этом в очередной раз убедился ведущий "Правды.Ру" Игорь Буккер, "на огонёк" к которому заглянул психолог, специалист в области эпигенетики Александр Литвин.

И первый вопрос, который они обсудили — в чем отличие генетика и эпигенетики?

Генетика и эпигенетика

— Я, прежде всего, рассматриваю генетику как одну из важнейших наук вообще. Основу основ. Не случайно же в самых древних книгах уже говорится про "ответственность за происходящее (поступки и даже мысли) до третьего-четвертого колена". Это же прямое указание на наследственность. Но генетику интересует биологический аспект миропорядка.

А эпигенетика изучает процессы возникновение той или иной характеристики у человека в плане физиологии. Здесь много подразделов. Я, например, изучаю эпигенетику как следствие эмоций, которые — ничто иное, как излучение, обладающее неким мутагенным свойством.

Вот с точки зрения эмоций я и рассматриваю эпигенетические факторы. Наша ДНК со времен сотворения человека не поменялась. Она такая же, как была у более древних наших представителей, допустим, у кроманьонцев. Она была такая же, как у нас с вами, и у Адама.

Но ДНК я бы представлял в виде некого инструмента, допустим, очень удобно представлять в виде фортепьяно. Это большой инструмент, на котором множество клавиш. Так вот эпигенетика отвечает за активизацию тех или иных клавиш.

Рождаемся мы с разными способностями, с разными возможностями. У кого-то активизирована одна октава, у кого-то — две, у кого-то — три.

Мы иногда смотрим на детей и думаем, в кого же ты такой умный, вроде мама простая, обычная, папа тоже простой, а тут рождается ребенок, который по восприятию мира во многом опережает своих родителей.

Это как раз и есть влияние эпигенетических факторов, когда ребенок может унаследовать от первого, второго, третьего, четвертого поколения способность чувствовать, понимать какие-то вещи, иметь какую-то предрасположенность к каким-то профессиональным навыкам.

Здесь масса факторов. И поэтому я сделал свое исследование.

— Александр, а если воспользоваться вашей метафорой про фортепьяно, там есть белые и черные клавиши. Тут можно говорить о позитиве и негативе?

— Да. И черные, и белые клавиши. Вообще наш мир бинарный. У нас всё построено на очень четкой бинарной системе: да — это да, нет — это нет, остальное от лукавого.

И когда мы слышим обертона, нам они не нравятся, нам нужны четкие звуки.

Черные и белые — это, может быть, с китайской метафизикой можно связать — это Инь и Янь. Но, во всяком случае, это баланс. Если мы берем магнит, у него есть плюс и минус. Если мы его сломаем, у него всегда будет положительный и отрицательный — Северный и Южный — полюс в любом случае. Так устроена вся наша система.

Есть мужчина — есть женщина,

есть черные — есть белые клавиши,

есть Инь — Янь,

есть плюс — минус,

есть север — юг.

Мы всегда находимся в таком дисбалансе. Истина где-то посередине. Но до истины нам добраться всегда очень сложно, потому что как бы мы магнит не ломали, всегда есть два полюса.

Эпигенетика и прогнозирование будущего

— Если эпигенетика изучает мир, построенный на противоположностях, то может ли она как-то прогнозировать будущее? Например, какие профессии могут быть востребованы хотя бы в ближайшие годы, что может измениться, что может остаться по-прежнему? Об этом может эпигенетика сказать свое слово?

— Эпигенетика касается, прежде всего, личности человека. Но надо учитывать и то, что мир, среда в которой люди живут, сегодня крайне нестабилен. И всё происходящее на человеке отражается напрямую.

Вот смотрите. В этом году наша система — которую мы считали стабильной и отлаженной — дала сбой. И ни одно мировое правительство, имеющее колоссальное количество ресурсов, институтов, специально обученных людей, которые бы могли давать какие-то рекомендации, в этом году свои планы не выполнило.

То, что происходит — это период хаоса. Он настал для подавляющего большинства людей совершенно внезапно. Мы еще 31 декабря и 1 января друг друга поздравляли и, как обычно, верили, что Новый год всегда лучше, чем старый.

И что получили? Я не могу сказать, что этот год хуже, чем предыдущий. Просто это год глобальных перемен, которые человечеству особо не подвластны.

И если говорить о том, как человеку устроиться в изменившемся мире — в ближайшее хотя бы время — через аналитику эпигенетических факторов, которые у нас закладываются в момент нашего рождения, но формируются за счет эмоций, полученных нашими предками от их современников, то, конечно, многие вещи можно предположить.

Например, на сегодняшний день мы явно увидели, какие профессии действительно очень важны, а какие профессии хороши, когда все хорошо.

Далеко, наверное, заглядывать не будем. Потому что во время хаоса особо прогнозировать смысла нет, ибо сейчас не люди распоряжаются на планете, а природа распоряжается. Но очевидно, что в следующем году понадобятся рабочие руки, прежде всего. Как оказалось, что очень многие профессии не востребованы, в некоторых необходимо пересматривать, пересматривать технологию, пересматривать саму методику.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева