Александр Литвин: "Людям теперь придётся научиться жить в новом мире"

Пандемия, как призма увеличительного стекла выявила проблемы, которые — вполне вероятно — годами копились в обществе. И стало вдруг абсолютно ясно, ни одна мировая держава — как бы развита и "весома" она ни была — не способна противостоять хаосу, которым невозможно управлять.

По мнению психолога — эпигенетика Александра Литвина, в нашей стране неготовыми проявлять гибкость в изменяющихся обстоятельствах, приспосабливаться к ним, дабы сохранить привычный образ и уровень жизни, оказались примерно 90% населения.

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— Это отлично видно на примере системы образования: процентов 90 преподавателей в нашей стране оказались не подготовленными к форс-мажорной ситуации. Равно как и столько же родителей. И — как это ни странно — детей.

Всегда, при любых переменах — будь то глобальные или локальные — есть 10% людей, которые готовы к ним всегда. И, слава Богу, это зерно концентрации существует.

Если продолжить тему образования, то я думаю, что сейчас будет серьезно во многих странах мира пересматриваться эта история, связанная с тем привычным процессом преподавательской деятельности.

Я свое мнение скажу. Мне лично нравится, что наступило такое время, когда необходимо уже всё пересмотреть. Мы же все учились понемногу в разных школах, в разных вузах и в процессе жизни. И сейчас для нас опять очередной этап обучения, который коснулся глобально всех родителей, всех учителей в данной ситуации.

Я получаю достаточно большое количество писем, связанных одним вопросом: когда же это закончится, когда мы перейдем к привычному образу жизни? Я могу сказать: никогда. Не вернёмся мы к старой системе. Наступило абсолютно новое время, которое требует нового подхода совершенно.

Те 10%, о которых уже упоминал, они перешли на новый — если можно так назвать — уровень. И им это нравится.

Я говорю о тех 90%, которые надеются, что все вернется, что можно опять будет делегировать свои права или обязанности кому-то — чем мы занимались последние годы. Многим родителям придется учиться. Но учиться — это хорошее дело. И теперь придётся это делать всем.

— Человечество, видимо, вызовы получает. Но вы все равно говорите, что 10% готовы к любым вызовам, какие бы они не были.

— Да. Но немного этих людей. Почему не видно этих людей в обычное время? Как не видно пассионарных личностей до определенного момента. И что самое интересное: предупреждать о надвигающихся переменах — бесполезно. Мы настолько к ним не готовы, что предпочитаем не верить до последнего момента.

Хаос пробуждает таланты

Я же в прошлом году — 9 декабря — так и сказал: готовьтесь, впереди ждет хаос, очень серьезный хаос. Я это взял не просто так, я внимательно изучал историю — историю хаоса. И вот этот хаос говорит о том, что у нас такая история уже была. Она была несколько в другой плоскости, но принципы были одни и же: через Венецию зашла чума, выкосила достаточно большое количество людей, а потом стали вдруг на свет появляться Джотто, Рафаэль, Микеланджело, да Винчи.

Они стали появляться одним за другим и в итоге серьезно изменили сознание основной массы людей. И после Средневековья, после того как не был построен ни один красивый дом, не написана ни одна красивая картина, вдруг появились вот эти удивительные творения.

Люди почувствовали какое-то непреодолимое желание поддерживать художников, поэтов, писателей, творцов. И очень многие богатые люди вдруг стали меценатами.

У нас сейчас примерно такой же период. Я очень надеюсь на это же. Просто тогда пандемия началась в Венеции, а в этот раз в Китае. Просто изменились транспортные потоки. Но принцип был тот же самый.

— Вызовы, о которых вы говорите, связаны с какими-то катаклизмами действительно природными. Но человек устраивает свои катаклизмы. Ядерное оружие, например, люди изобрели. Тут несколько иная картина?

— Все войны… Нам порою очень сильно хочется казаться и соответствовать названию, которое мы сами придумали. Мы назвали себя хомо сапиенс, то есть человек разумный. Но это далеко не так. Наша разумность до определенного предела.

Мы уже в панике находимся практически с 5 февраля. И весь наш разум пока ничего не может противопоставить происходящему. Сегодня глава Всемирной организации здравоохранения объявил о том, что земляне не справляются с пандемией. Вот вам и "человек разумный".

Пассионарные личности рождаются среди 10% принимающих перемены

— Теория пассионарности отлично объясняет происходящее в периоды хаоса. Грубо говоря, с какого перепуга вдруг рождается личность, которая увлекает за собой миллионы людей: хоть на Новый Ренессанс, хоть в новую мировую войну.

Ведь и Гитлер был пассионарной личностью, и Ленин, и Сталин. Но и да Винчи был пассионарной личностью. Просто вектор применения этой пассионарности разный.

Гумилев "придумал" свою теорию пассионарности, находясь в тюрьме. Он увидел луч света, который скользил по камере, и его осенило: существует какое-то излучение, которое очень сильно влияет на сознание человека…

— А до Гумилева немецкий философ Карл Ясперс говорил об осевом времени, когда тоже появились творцы мировых религий: Лао-цзы, Конфуций и прочие… Это можно по-разному называть. Но это тоже примерно вписывается в историю хаоса.

— Безусловно. Мы вернемся к классикам и возьмем Книгу Екклесиаста. И там целый список, что заканчивается, а что начинается. Там это "всё суета сует". Но все-таки есть принцип цикличности:

время шить — время расшивать,

время отталкивания — время объятий,

время войны — время мира.

И вот наступила абсолютно новая эпоха, наступила быстро, стремительно, неотвратимо. И если люди думают, что все вернется на круги своя, то это достаточно серьезное заблуждение.

Точно такое же время великих войн наступило в 1900 году. Вроде все было нормально. Допустим, Россия росла. 1913 год — самое лучшее время для экономики. Очень много вещей было сделано для людей со стороны царского правительства. Но все хотели воевать. И начали войну. Я про Первую мировую.

И мы за 60 лет устроили две бойни. Но я думаю, что сейчас предпосылок нет для такого. Но все-таки я боюсь некого реваншизма старого времени. Потому что среди этих "неготовых" 90% людей, которые хотят, чтобы была тотальная стабильность, окажутся люди, которые захотят эту стабильность вооруженным путем установить. Но я думаю, не получится.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева