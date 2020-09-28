В какой-то момент дети покидают гнездо, поскольку таковы условия жизни. И не каждый родитель может отправить ребенка в чужой город, лишая себя возможности постоянного контроля. В этой статье пойдет речь о том, как помочь родителям пережить расставание.
Да, именно там, внутри каждого взрослого человека, живет тот или иной страх, порожденный негативным опытом.
Психологи давно пришли к выводу, что любая тревога появляется неосознанно и, если человек ее испытывает по отношению к кому-то из своих родных, значит, в его голове всплыл тот или иной негативный опыт, пережитый какое-то время назад.
А учитывая, что собственные страхи ежедневно "заправляются" еще и извне: интернет, телевидение, смакующие жуткие подробности происшествий, то тревога постепенно цементируется и превращается в глыбу страха, всеобъемлющего и не проходящего.
В этом случае даже самые здравомыслящие родители испытывают нервный всплеск, заставляющий рисовать в голове страшные картинки: "как ребенок выживет один в чужом городе?"
Конечно, жить в таком темпе нереально: это скажется и на самих родителях, и на детях.
В этом случае речь не идет о различных практиках, которые сегодня довольно популярны и действенны.
Есть предложение детально разобраться, прежде всего в себе, вычленить природу страха, разобрать его "по косточкам" и, наконец, понять, что ничего их чаду в чужом городе и во взрослой жизни не угрожает.
Итак, вспомните все этапы взросления и развития личности вашего ребенка: начальная школа, всевозможные дополнительные занятия, инициатором которых вы выступали.
Для чего вы помогали ребенку быть успешным в школе? Для чего водили его на иностранные языки, дополнительные занятия по компьютерной грамотности и т. д.?
Неужели для того, чтобы, когда он повзрослеет, посадить его дома возле себя? Нет, конечно. Ведь родители стремятся помочь ребенку достичь успеха во взрослой жизни.
Ответьте себе на вопрос только честно: в вашем городе/регионе это возможно?
Или повзрослевшим детям стоит постигать азы успеха, взбираясь на эти вершины где-то в более подходящем месте?
По сути, родители готовятся к будущей сепарации с ребенком едва ли не с его рождения.
И это — правильно. Именно в этом и состоит жизнь каждого человека и человечества в целом.
Поэтому, если перед вашей семьей уже стал вопрос переезда сына/дочери для учебы в другой город, а вы не находите себе места от беспокойства, отвлекитесь на процесс "отселения".
Если тревога не уходит от бытовых забот, честно ответьте себе на вопрос "что именно тревожит".
Часто можно услышать от родителей о боязни некоторых последствий сексуальной жизни, которая будет у взрослого ребенка.
Что ж, можно спокойно поговорить с ним о безопасности этого аспекта, но при этом четко понимать, что это все равно случится, иначе не бывает и просто вспомнить себя в этом возрасте. Какие бы ошибки вы тогда не наделали, но вот они, вы: родили, вырастили и воспитали чудесного сына или дочь, создали семью, нашли хорошую работу… Ничего страшного не произошло с вами и не случится с вашим ребенком.
Порадуйтесь за него, ведь он, наконец, выходит на начало большой дороги той самой финишной прямой под названием "жизнь".
Ваша цель — подсказать как по ней двигаться, но при этом понимая, что вы на ее обочине и ребенку лучше самому, двигаясь прямо по этой дороге жизни, где видны все ее выбоины и он сам решает: перепрыгнуть их, обойти, споткнуться и как идти дальше.
Не омрачайте его радость от того, что настал тот момент, о котором он слышал с детства: "вот вырастишь и будешь делать, что хочешь".
Он вырос. Все-по честному.
Теперь ваша очередь уступить ему право жить так, как он хочет. А вы лишь помощник, эдакий переводчик, к услугам которого прибегают только тогда, когда не знают, как самому перевести то или иное слово.
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