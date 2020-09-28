Как пережить переезд ребенка в другой город

В какой-то момент дети покидают гнездо, поскольку таковы условия жизни. И не каждый родитель может отправить ребенка в чужой город, лишая себя возможности постоянного контроля. В этой статье пойдет речь о том, как помочь родителям пережить расставание.

"Родина" страха — сам человек

Да, именно там, внутри каждого взрослого человека, живет тот или иной страх, порожденный негативным опытом.

Психологи давно пришли к выводу, что любая тревога появляется неосознанно и, если человек ее испытывает по отношению к кому-то из своих родных, значит, в его голове всплыл тот или иной негативный опыт, пережитый какое-то время назад.

А учитывая, что собственные страхи ежедневно "заправляются" еще и извне: интернет, телевидение, смакующие жуткие подробности происшествий, то тревога постепенно цементируется и превращается в глыбу страха, всеобъемлющего и не проходящего.

В этом случае даже самые здравомыслящие родители испытывают нервный всплеск, заставляющий рисовать в голове страшные картинки: "как ребенок выживет один в чужом городе?"

Конечно, жить в таком темпе нереально: это скажется и на самих родителях, и на детях.

Отбросьте все пугающие мысли

В этом случае речь не идет о различных практиках, которые сегодня довольно популярны и действенны.

Есть предложение детально разобраться, прежде всего в себе, вычленить природу страха, разобрать его "по косточкам" и, наконец, понять, что ничего их чаду в чужом городе и во взрослой жизни не угрожает.

Итак, вспомните все этапы взросления и развития личности вашего ребенка: начальная школа, всевозможные дополнительные занятия, инициатором которых вы выступали.

Для чего вы помогали ребенку быть успешным в школе? Для чего водили его на иностранные языки, дополнительные занятия по компьютерной грамотности и т. д.?

Неужели для того, чтобы, когда он повзрослеет, посадить его дома возле себя? Нет, конечно. Ведь родители стремятся помочь ребенку достичь успеха во взрослой жизни.

Ответьте себе на вопрос только честно: в вашем городе/регионе это возможно?

Или повзрослевшим детям стоит постигать азы успеха, взбираясь на эти вершины где-то в более подходящем месте?

По сути, родители готовятся к будущей сепарации с ребенком едва ли не с его рождения.

И это — правильно. Именно в этом и состоит жизнь каждого человека и человечества в целом.

Как научиться быть спокойным

Поэтому, если перед вашей семьей уже стал вопрос переезда сына/дочери для учебы в другой город, а вы не находите себе места от беспокойства, отвлекитесь на процесс "отселения".

Изучите студенческую жизнь вуза, в который поступил ваш ребенок на его официальном сайте,

обсудите в семейном кругу финансовые вопросы, в т. ч. допустимый бюджет, который вы выделите для обучения,

продумайте логистику доставки вещей на новое место жительство ребенка.

Если тревога не уходит от бытовых забот, честно ответьте себе на вопрос "что именно тревожит".

Часто можно услышать от родителей о боязни некоторых последствий сексуальной жизни, которая будет у взрослого ребенка.

Что ж, можно спокойно поговорить с ним о безопасности этого аспекта, но при этом четко понимать, что это все равно случится, иначе не бывает и просто вспомнить себя в этом возрасте. Какие бы ошибки вы тогда не наделали, но вот они, вы: родили, вырастили и воспитали чудесного сына или дочь, создали семью, нашли хорошую работу… Ничего страшного не произошло с вами и не случится с вашим ребенком.

Порадуйтесь за него, ведь он, наконец, выходит на начало большой дороги той самой финишной прямой под названием "жизнь".

Ваша цель — подсказать как по ней двигаться, но при этом понимая, что вы на ее обочине и ребенку лучше самому, двигаясь прямо по этой дороге жизни, где видны все ее выбоины и он сам решает: перепрыгнуть их, обойти, споткнуться и как идти дальше.

Не омрачайте его радость от того, что настал тот момент, о котором он слышал с детства: "вот вырастишь и будешь делать, что хочешь".

Он вырос. Все-по честному.

Теперь ваша очередь уступить ему право жить так, как он хочет. А вы лишь помощник, эдакий переводчик, к услугам которого прибегают только тогда, когда не знают, как самому перевести то или иное слово.