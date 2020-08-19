Ушел из жизни Рассел Кирш, компьютерный ученый, который изобрел пиксель

Специалисту по компьютерам и вычислительной технике Расселу Киршу приписывают не только создание концепции пикселя (1957 год), но и работу над первым в мире цифровым изображением. Знаменитый инженер умер 11 августа в возрасте 91 года в своем доме в Портленде. У Кирша остались жена Джоан и четверо детей: Уолден, Питер, Линдси и Кара.

Десятилетия и миллиарды пикселей спустя мы не мыслим нашей жизни без изобретения Кирша. Однако о том, кто именно придумал такой способ визуализации данных, задумываемся мы редко. Между тем создание концепции пикселя произвело настоящую революцию и значительно упростило "перенос" компьютеров и прочей техники из лабораторий на наши столы и в наши руки.

Карьера и исследования: "…технология пригодится не только для фото"

Рассел Кирш родился в 1929 году и после окончания Высшей школы естественных наук в Бронксе учился в Гарварде и Массачусетском технологическом университете. Карьеру он начал в 50-х, устроившись компьютерным инженером в Национальный институт стандартов и технологий, тогда известный как Национальное бюро стандартов (НБС).

Именно в НБС Кирш помог разработать первый в мире программируемый компьютер SEAC (Standard Eastern Automatic Computer). Это был огромный прогресс — от больших, занимающих целые комнаты систем в НБС пришли к более компактным и более функциональным вариантам.

Именно с SEAC Кирш и его команда начали изучать, как компьютер можно использовать для обработки и цифрового копирования. И Кирш уже в начале пути дальновидно отметил, что "…сфера применения не будет ограничиваться только фото".

Вращайте барабан: "прадед" современных сканеров мог выдать картинки 176 на 176 пикселей

Работа "Эксперименты по обработке графической информации с помощью цифрового компьютера", опубликованная в 1957 году, стала теоретической "базой" для технологий, позволивших впервые в мире получить цифровое изображение.

В основе лежал достаточно необычный механизм, так называемый "барабанный сканер". На нем, словно на барабане стиральной машины, "прокручивались" документы, затем информация поступала в память SEAC — и на монитор выводилась картинка. Весь процесс занимал не более 25 секунд, а система целиком напоминала автомобильный привод.

По сути, технологию можно назвать "прадедушкой" современных цифровых сканеров. Первым в мире цифровым изображением стала фотография сына Кирша, Уолдена, а ее разрешение составляло всего 176 на 176 пикселей.

Интересно, что сам Кирш позднее признавался: идея была не самая лучшая, но она прижилась и смогла стать стандартом. И сегодня все вынуждены с ним мириться: дело в том, что стандартная, квадратная форма пикселя сильно мешала делать изображения более "гладкими", но компьютеры времен Кирша просто не смогли бы обработать пиксели иной формы.

Исследование Кирша помогло значительно продвинуть разработки целого ряда продуктов: от спутников до штрих-кодов. Впервые компьютеры обрели "зрение", сумев показать людям что-то, кроме наборов символов — и сегодня, держа в руках смартфон с невероятным для времен Хирша разрешением, стоит помнить, что в основе работы его экрана лежит технология, которой в 2020 исполняется 63 года.