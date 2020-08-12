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Автор Евгений Стриж

Советы психолога: как успокоиться после конфликта на работе

Общество

По оценкам портала hh. ru, 16% работающих людей сталкиваются с конфликтами на работе каждый день, а еще 23% — еженедельно. Причины — проблема с взаимодействием отделов компании (по мнению 49%) и несоответствие взглядов на решаемые проблемы (по мнению 41%).

В США ситуация не лучше: по оценкам исследователей, минимум 55% сотрудников сообщают о том, что на рабочем месте конфликты — не редкость, а закономерность.

По мнению психологов, конфликты на работе могут не только спровоцировать стресс, но и вызвать эффект, называемый руминацией.

Руминация заставляет нас постоянно переосмысливать и "перебирать" в голове различные вещи — от рабочих дел до того, что купить на ужин. Руминация крадет время и энергию, являясь своего рода "жвачкой для мозгов".

Специалисты Оклендского университета разработали несколько простых принципов, которые помогут избежать негативного влияния рабочих конфликтов. Давайте посмотрим, что они предлагают.

Три способа "восстановиться": советы психолога

"Поскольку конфликты на рабочем месте сигнализируют о нарушении норм общения и деловой этики, такое поведение может заставить сотрудников задаться вопросом об их месте в организации и пересмотреть опыт после того, как это произошло", — говорит психолог Кейтлин Демски, соавтор работы.

Иными словами: даже если человек не виноват, он будет напряженно обдумывать, что же пошло не так, и в итоге получит расстройство. Характерным признаком начала такого расстройства являются проблемы со сном, конфликты в семье, низкая вовлеченность в работу и нервные срывы.

Что же делать для того, чтобы оставаться спокойным?

Демски предлагает три метода:

  • Психологическая отстраненность от работы.

Это означает умственное и физическое "отделение" от работы в нерабочее время. Выключите оповещения электронной почты, не проверяйте и не отвечайте на связанные с работой сообщения и звонки в нерабочее время.

  • Релаксация.

В широком смысле это набор определенных методик, которые восстанавливают силы и снимают мышечное напряжение. Ну а в случае с отдыхом после работы лучшим способом релаксации будет хобби или то, что вам нравится: от чтения и музыки до прогулки. Главное — чтобы процесс "переключал" ваш мозг с мыслей о работе на что-то другое.

  • Восстановительные мероприятия.

В особо неприятных случаях Демски советует сходить к психологу или на курсы восстановительной терапии.

"Но стоит помнить — это лишь попытка сгладить последствия, а не решить проблему", — отмечает специалист.

В исследовании 2019 года сотрудники, которые регулярно практиковали эти методы, смогли смягчить негативное влияние конфликтов на сон. Они отдыхали, "заряжались" и хорошо спали после работы.

Начальникам Демски советует внимательно отслеживать каждый случай конфликтов на рабочих местах.

"Сотрудники могут просто не понимать, что ведут себя хамски. Нужно как моделировать здоровую рабочую атмосферу в коллективе, так и регулярно общаться с "трудными" сотрудниками, а то и вовсе увольнять их. Помните: чем хуже эмоциональный фон коллектива в целом, тем хуже работает каждый его член в частности", — отмечают специалисты.

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Фото: volkovysk.by

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Темы работа конфликт психология психическое здоровье
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