По оценкам портала hh. ru, 16% работающих людей сталкиваются с конфликтами на работе каждый день, а еще 23% — еженедельно. Причины — проблема с взаимодействием отделов компании (по мнению 49%) и несоответствие взглядов на решаемые проблемы (по мнению 41%).
В США ситуация не лучше: по оценкам исследователей, минимум 55% сотрудников сообщают о том, что на рабочем месте конфликты — не редкость, а закономерность.
По мнению психологов, конфликты на работе могут не только спровоцировать стресс, но и вызвать эффект, называемый руминацией.
Руминация заставляет нас постоянно переосмысливать и "перебирать" в голове различные вещи — от рабочих дел до того, что купить на ужин. Руминация крадет время и энергию, являясь своего рода "жвачкой для мозгов".
Специалисты Оклендского университета разработали несколько простых принципов, которые помогут избежать негативного влияния рабочих конфликтов. Давайте посмотрим, что они предлагают.
"Поскольку конфликты на рабочем месте сигнализируют о нарушении норм общения и деловой этики, такое поведение может заставить сотрудников задаться вопросом об их месте в организации и пересмотреть опыт после того, как это произошло", — говорит психолог Кейтлин Демски, соавтор работы.
Иными словами: даже если человек не виноват, он будет напряженно обдумывать, что же пошло не так, и в итоге получит расстройство. Характерным признаком начала такого расстройства являются проблемы со сном, конфликты в семье, низкая вовлеченность в работу и нервные срывы.
Что же делать для того, чтобы оставаться спокойным?
Демски предлагает три метода:
Это означает умственное и физическое "отделение" от работы в нерабочее время. Выключите оповещения электронной почты, не проверяйте и не отвечайте на связанные с работой сообщения и звонки в нерабочее время.
В широком смысле это набор определенных методик, которые восстанавливают силы и снимают мышечное напряжение. Ну а в случае с отдыхом после работы лучшим способом релаксации будет хобби или то, что вам нравится: от чтения и музыки до прогулки. Главное — чтобы процесс "переключал" ваш мозг с мыслей о работе на что-то другое.
В особо неприятных случаях Демски советует сходить к психологу или на курсы восстановительной терапии.
"Но стоит помнить — это лишь попытка сгладить последствия, а не решить проблему", — отмечает специалист.
В исследовании 2019 года сотрудники, которые регулярно практиковали эти методы, смогли смягчить негативное влияние конфликтов на сон. Они отдыхали, "заряжались" и хорошо спали после работы.
Начальникам Демски советует внимательно отслеживать каждый случай конфликтов на рабочих местах.
"Сотрудники могут просто не понимать, что ведут себя хамски. Нужно как моделировать здоровую рабочую атмосферу в коллективе, так и регулярно общаться с "трудными" сотрудниками, а то и вовсе увольнять их. Помните: чем хуже эмоциональный фон коллектива в целом, тем хуже работает каждый его член в частности", — отмечают специалисты.
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Фото: volkovysk.by
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