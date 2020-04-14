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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Юлия Вельможина

Как пережить стресс, находясь в самоизоляции

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Психотерапевты не склонны преуменьшать опасность коронавируса. Однако и паники, охватившей все слои населения, они не разделяют. Делятся открытием: оказалось, люди независимо от уровня образованности и дохода настроены бояться, падать духом и холить свои мурашки. Такому количеству напуганных пациентов даже психотерапевты не рады.

Удивительная вещь: мы обращаемся к средствам массовой информации, не верим им, называем страшные новости фейками, но тем самым не уменьшаем, а увеличиваем уровень тревожности. Недоверие — чернозём для беспокойства.

Чем меньше население страны верит своим СМИ, тем выше уровень его невротизации. Когда человек сталкивается с плохой новостью, но при этом знает, что случившееся — правда, ему легче пережить последствия.

Вынужденное нахождение в ограниченном пространстве усугубляет картину. Подозрительность к новостям извне сменяется возгоранием застарелых межличностных конфликтов.

Преодолевать их полезнее всего в совместном труде. Совместный не значит сосредоточенный в одном квадрате. Распределитесь по комнатам, если их у вас достаточно, и убирайте каждый свою, но в общий выбранный для этого день. А если комнат недостаёт, распределите усилия внутри одной. Для этого подойдут:

  • книжный шкаф или платяной;
  • подоконник;
  • письменный стол;
  • люстра.

Каждому по способностям — выиграют все.

Психотерапевты не зря советуют порадоваться, что у нас высвободилось время на себя. С собакой мы гуляем, а с ребёнком нет. Карантин — отличное время начать прогулки. Где, если они запрещены? В виртуальных музеях, зоопарках, а ещё в семейных фотоальбомах, воспоминаниях, беседах. Природа придумала отличный способ сблизить нас с теми, от кого мы и так недалеки.

В чём искать опору?

Ответ на вопрос, как пережить стресс взаперти, отыскал для читателей "Правды.Ру" доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, действительный член Российской и Европейской психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг.

"Воспримите благотворно мысль: сегодня я могу лечь спать, когда хочу, и проснуться, когда хочу", — подсказал Владимир Павлович.

На запрет покидать дом и ограничение круга общения он советует взглянуть с другой стороны: дайте миру отдохнуть от себя. Перенасыщение стирает истинные чувства и ценности. Вскоре вам откроется, без чего вы на самом деле можете обойтись. Когда режим ограничения снимут, не возвращайтесь к тому, без чего вы только поначалу страдали. На самом деле вы освободились от бесполезного, но привычного, считает эксперт.

Психотерапевты советуют не смотреть все телеканалы подряд и не слушать все радиостанции под предлогом, что именно так создаётся целостная картина мира. Держитесь тех источников информации, которые считаете чистыми. Но и их, что называется, принимайте дозировано.

"Право на выступление перед широкой общественностью должны получать только компетентные люди, — считает В. Файнзильберг. — Иногда слушаю чью-то речь или читаю и как врач вижу, что не может, допустим, профессор медицины так рассуждать. Но таких выступлений по любой тематике благодаря доступности микрофона сейчас тринадцать на дюжину".

Правдивые, а значит, компетентные выступления отличаются взвешенностью оценок, лишены надсадной эмоциональности, логичны и закольцованы. Таким наш эксперт счёл выступление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.

Изменит ли коронавирус психологию медиков?

Проблема профессионального выгорания медиков — давнишняя. Труд врача, сопряжённый с риском, тяжёл ещё и потому, что не находит отклика в сердцах равнодушного большинства.

"Дав клятву Гиппократу, держи", — отрезает оно и скупится даже на добрые слова.

Не потребуется ли самим медикам после окончания пандемии психологическая реабилитация? В. Файнзильберг считает, что её не миновать.

Потому что тонной цветов, которую на днях доставили в одну из столичных клиник по борьбе с инфекцией, ситуацию не исправить. Это не та благодарность, которую ждут медработники. Пора пересмотреть отношение общества к тем, кто на передовой сохранения здоровья нации.

Отношение общества к ним сейчас напоминает борьбу с врачами-вредителями начала пятидесятых. В чём только не обвиняют белые халаты! Необученность, жестокосердие, меркантилизм, бюрократические проволочки…

"Обнуление, объявленное Терешковой, надо бы распространить на весь мир. Этот апокалипсис должен привести к очищению и пересмотру взглядов, в том числе на необходимость человека труда, человека профессии", — заключает В. Файнзильберг.

Обнулить бы зарплаты врачам и футболистам и назначить их в соответствии с занимаемым для общего блага разрядом.

Тут могут помочь средства массовой информации, чьё внимание до часа икс было привлечено ко вторым и лишь благодаря вселенской напасти возвращается на положенное место: к первым.

Темы стресс медики пандемия коронавирус самоизоляция владимир файнзильберг психологическая помощь
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