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Автор Евгений Стриж

Почему коронавирус злит нас и что с этим делать

Общество

Согласно опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, 84% американцев были злее, чем американцы, которых спрашивали про злобу поколение назад. А в России тревожные настроения выросли с 39 до 50%, отмечает Фонд общественного мнения.

Почему коронавирус злит нас и что с этим делать

Сегодня мы живем в условиях, которые эксперты-психологи называют "инкубатором гнева": факторы, которые нас злят, сливаются в единую "спираль". И если по отдельности они преодолимы, то их "сумма" вызывает гнев и злость даже у спокойных обычно людей.

Что делать и как противостоять состоянию гнева и злости? На эти вопросы ответят профессиональные психологи.

Почему "коронавирусный" гнев не проходит

Гнев может быть вызван одним событием, а затем "подпитываться" другой эмоцией — особенно тревогой. Именно это и характерно для "гнева коронавируса", отмечает Питер Куппенс, профессор психологии в KU Leuven (Бельгия).

Специалист рассказывает, что эмоции одинаковой "валентности" могут усиливать друг друга — динамическое взаимодействие тревоги и гнева повышает их суммарную "эффективность". С учетом того, что на фоне идущих новостей о коронавирусе (большинство из которых раздражают или злят) население ждут и другие стрессовые новости (сокращения на работе, проблемы выплат, нехватка денег), неудивительно, что сейчас эффект как никогда ощутим.

Роджер Гинер-Соролла, профессор социальной психологии в Кентском университете (Великобритания), отмечает, что гнев сегодня часто воспринимается как более желательная эмоция, потому что у людей есть ощущение способности его контролировать.

"Вы знаете, на что вы злитесь, и вы чувствуете желание что-то сделать. Это понятнее, чем смутное, гнетущее чувство беспокойства. Поэтому неудивительно, что некоторые люди, чтобы справиться с тревогой, ищут "козлов отпущения" и буквально выплескивают негатив в виде гнева", — отмечает он.

Как правиться с гневом

Что делать с гневом? Зависит от того, что вызывает ваш гнев.

"В первую очередь нужно понять — злиться для нас нормально. Важно, чтобы гнев не вышел из-под контроля. Спросите себя — что вы можете сделать для того, чтобы гнев и злоба ушли? Для управления тревогой и гневом людям полезно определить, что находится под вашим контролем, а что нет", — комментируют психологи.

Стратегии управления гневом сегодня по большей части основаны на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и диалектической поведенческой терапии. Оба типа психотерапии включают в себя вопрос о том, соответствуют ли наши гневные эмоции реальным фактам, и последующий ответ в виде конкретных действий, которые нужно предпринять. Проще говоря:

  • постарайтесь выявить причины, вызывающие ваш гнев;
  • постарайтесь аргументировать, почему именно они вас злят;
  • выделите среди аргументов те, которые вы в силах изменить или исправить;
  • обдумайте свои действия и реализуйте выбранную стратегию действий.

Исследования показывают, что здоровый способ справиться с гневом — это обдумывать и контролировать его.

Слушайте любимую музыку, гуляйте, занимайтесь йогой и .... читайте. Все это помогает подавить гнев.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы гнев здоровье психология коронавирус
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