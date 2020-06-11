"Деколонизация истории": что это такое?

Все больший размах набирает явление, которое получило название "деколонизация истории". Возникло оно, конечно, не вчера и не сегодня. Но значительный импульс получило после начала массовых выступлений, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. И парадокса в этом нет.

Обязательное изучение истории черных

В Великобритании группа Black Curriculum потребовала сделать обязательным изучение истории чернокожих в начальной и средней школе. По мнению активистов, этот предмет должен быть именно обязательным и никак иначе.

"Мы считаем, что для чернокожих учащихся в Британии жизненно важно видеть свое отражение в учебной программе, где их показывают в позитивном свете, в качестве, отличном от рабства", — объясняют свое требование активисты.

Они требуют встречи с министром образования Гэвином Уильямсоном. Ранее он был министром обороны и в этом качестве отличался весьма воинственными заявлениями в адрес России. Посмотрим, насколько бескомпромиссным он будет в нынешней ситуации. Здесь ведь не России британской военной мощью угрожать…

Но британским активистам оказалось далеко до Североамериканской ассоциации византийских исследований. Там выпустили специальное заявление, в котором выразили готовность… "деколонизировать" исследования по истории Византийской империи.

«В стремлении бороться с системными формами расизма и исключения в нашей дисциплине, мы создаем Фонд цветных византинистов. Мы объявляем инициативу по деколонизации византийских исследований. Приглашаем к размышлениям по вопросу: "Византийские исследования — колониалистская дисциплина?"» , — говорится, в частности, в заявлении.

Удивляться нечему?

С одной стороны, выглядит как абсурд. С другой стороны, таковы тренды сегодняшнего дня. А потому не следует удивляться появлению подобных заявлений. Надо полагать, будут еще.

Помимо "деколонизации" образования и истории, в США и Великобритании развернули активную борьбу с памятниками исторических деятелей, которые не угодили нынешним активистам из-за своей причастности к работорговле. Ну или по той причине, что их считают причастными к проблемам чернокожих.

В США сносят памятники деятелям Конфедерации и Христофору Колумбу, в вину которому ставят открытие Америки. В Британии тоже сбрасывают монументы персонажам прошлого. Причем там подход системнее — уже составлен список памятников, которые надо демонтировать. В их числе, например, оказался знаменитый капитан Джеймс Кук. Он тоже нынешним активистам не по нраву.