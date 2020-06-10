Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Самоизоляции конец: россияне уходят "в загул" после карантина

Общество

Россияне после снятия требований оставаться дома в связи с пандемией коронавируса намерены сразу же влиться в активную социальную жизнь. И остановить этот процесс уже невозможно.

Многие россияне готовы пуститься "во все тяжкие"

Большинство уже сейчас планирует прогулки, поездки в лес, встречи с друзьями, шашлыки, шопинг, салоны красоты, рестораны и прочий культурный досуг. Об этом после проведения всероссийского опроса заявила исследовательская компания Magram Market Research.

Хотя стоит отметить, что 11% респондентов заявили, что у них нет денег на развлечения, а 18% сразу пойдут искать работу. Как отметили психологи и социологи, многие искренне рвутся компенсировать то, чего им больше всего не хватало в вынужденном "заточении" дома.

Сколько тех, кто хотят просто "наружу"

Согласно опросу, ответы респондентов разделились на три условные категории. В первой находятся желающие выйти наружу хоть сейчас:

  • 40% сразу заявили, что пойдут гулять;
  • 36% намереваются отправиться в лес, на дачу или в поход;
  • еще 32% планируют встретиться с друзьями или поехать на шашлыки;
  • 19% россиян хотят навестить родителей.

Есть различия в ответах в зависимости от региона и пола респондентов. Как правило, погулять чаще мечтают женщины — 47% против 31% у мужчин.

Среди регионов лидирует Северо-Западный (50%), в конце списка находятся Сибирский и Уральский ФО (27% и 29% соответственно).

Гостей и шашлыки планируют жители Сибирского и Приволжского федеральных округов (39% и 38%), реже всех — Южного ФО (22%).

По магазинам, в кино и салоны красоты

Что касается второй категории, тут разговор идет о привычной городской жизни.

  • в ответах 25% выбрали магазины;
  • по 22% собрали ответы "пойду в салон красоты" и "пойду в кино, театр, музей";
  • в спортзал собираются 18% опрошенных;
  • салоны красоты посетят 31%.

Регионы, думающие именно об этом — ДФО (4%) и ЦФО(28%).

Искать работу пойдет каждый пятый

Третья группа — это желающие поправить свое финансовое положение, которое пошатнулось за время действия ограничительных мер.

Отметим, что 11% заявили, что ничего делать не будут, поскольку нет денег. А практически каждый пятый (18%) утверждает, что пойдет искать работу. Об этом чаще всего говорили УрФО и Сибирь.

Как пояснила исполнительный директор MAGRAM MR Наталия Турунова, у большинства россиян накоплений не хватило на даже минимальный срок карантина.

Эксперт отдельно заявила, что 1% голосов пришелся на ответ "Отдам детей бабушке и неделю буду приходить в себя".

Однозначно это женщины, многие из которых не только продолжали удаленно работать в период самоизоляции, но и должны были развлекать детей, оставшихся без привычных уличных развлечений, а также следить за их дистанционным обучением.

Постепенно жизнь войдет в свою колею, но прежней, скорее всего, не станет

Как отмечают эксперты, опрошенные "Известиями" в первую очередь после самоизоляции люди захотят компенсировать то, чего были лишены. Россиянам сильно не хватало слабых связей, которые очень важны для человека. Особняком стоит запрос на зеленые пространства — лес, парки и прогулки там.

Фактически опрос показал, что самыми большими сложностями на самоизоляции для россиян стали нехватка физической активности (39% ответов), необходимость сидеть дома (35%), отсутствие возможности сходить в культурное учреждение (28%) или встретиться с друзьями (27%).

Финансовое благополучие волновало всех и до карантина, и после него. Поэтому во время вынужденной самоизоляции многие задумались о своем отношении к работе и профессиональным навыкам, что также может побудить людей к смене сферы деятельности.

Так что постепенно жизнь войдет в привычную колею, но прежней, скорее всего, не станет.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы пандемия карантин эпидемия самоизоляция
Новости Все >
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Адвокаты Михаила Ефремова больше не будут общаться с журналистами
"Флешка для Гааги": глава ДНР дал интервью Шарию
На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Открытие: искусственный мозг тоже нуждается во сне
Анджелина Джоли согласилась добровольно отдать детей Брэду Питту
Кожемяко не может отказаться от ношения медицинской маски
Девушку в Краснодаре арестовали на 13 суток за пробежку по машине ДПС
Пермячка предстанет перед судом после призывов к нарушению самоизоляции
Последние материалы
Путин призвал внести поддержку развития IT-отрасли в национальный план
Железнодорожные билеты будут продавать со скидками
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Адвокаты Михаила Ефремова больше не будут общаться с журналистами
"Флешка для Гааги": глава ДНР дал интервью Шарию
Норильский нефте-разл﻿ив — причин катастроф всегда несколько
На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Открытие: искусственный мозг тоже нуждается во сне
Анджелина Джоли согласилась добровольно отдать детей Брэду Питту
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности
Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян
Роль второй "иммунной системы" могут играть вирусы
Украинский политолог: русский язык на Украине нельзя просто вычеркнуть
Песков не признал наличие олигархов в России
Синий лук восстанавливает печень
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Доступные всем способы, способные замедлить старение
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
"Суровое" наказание для Михаила Ефремова - помещен под домашний арест
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
На внедорожнике Ефремова "висят" 155 штрафов на 275 тысяч рублей
Александр Бузгалин: "Объяснять что-то власти бессмысленно"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ