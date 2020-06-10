Самоизоляции конец: россияне уходят "в загул" после карантина

Россияне после снятия требований оставаться дома в связи с пандемией коронавируса намерены сразу же влиться в активную социальную жизнь. И остановить этот процесс уже невозможно.

Многие россияне готовы пуститься "во все тяжкие"

Большинство уже сейчас планирует прогулки, поездки в лес, встречи с друзьями, шашлыки, шопинг, салоны красоты, рестораны и прочий культурный досуг. Об этом после проведения всероссийского опроса заявила исследовательская компания Magram Market Research.

Хотя стоит отметить, что 11% респондентов заявили, что у них нет денег на развлечения, а 18% сразу пойдут искать работу. Как отметили психологи и социологи, многие искренне рвутся компенсировать то, чего им больше всего не хватало в вынужденном "заточении" дома.

Сколько тех, кто хотят просто "наружу"

Согласно опросу, ответы респондентов разделились на три условные категории. В первой находятся желающие выйти наружу хоть сейчас:

40% сразу заявили, что пойдут гулять;

36% намереваются отправиться в лес, на дачу или в поход;

еще 32% планируют встретиться с друзьями или поехать на шашлыки;

19% россиян хотят навестить родителей.

Есть различия в ответах в зависимости от региона и пола респондентов. Как правило, погулять чаще мечтают женщины — 47% против 31% у мужчин.

Среди регионов лидирует Северо-Западный (50%), в конце списка находятся Сибирский и Уральский ФО (27% и 29% соответственно).

Гостей и шашлыки планируют жители Сибирского и Приволжского федеральных округов (39% и 38%), реже всех — Южного ФО (22%).

По магазинам, в кино и салоны красоты

Что касается второй категории, тут разговор идет о привычной городской жизни.

в ответах 25% выбрали магазины;

по 22% собрали ответы "пойду в салон красоты" и "пойду в кино, театр, музей";

в спортзал собираются 18% опрошенных;

салоны красоты посетят 31%.

Регионы, думающие именно об этом — ДФО (4%) и ЦФО(28%).

Искать работу пойдет каждый пятый

Третья группа — это желающие поправить свое финансовое положение, которое пошатнулось за время действия ограничительных мер.

Отметим, что 11% заявили, что ничего делать не будут, поскольку нет денег. А практически каждый пятый (18%) утверждает, что пойдет искать работу. Об этом чаще всего говорили УрФО и Сибирь.

Как пояснила исполнительный директор MAGRAM MR Наталия Турунова, у большинства россиян накоплений не хватило на даже минимальный срок карантина.

Эксперт отдельно заявила, что 1% голосов пришелся на ответ "Отдам детей бабушке и неделю буду приходить в себя".

Однозначно это женщины, многие из которых не только продолжали удаленно работать в период самоизоляции, но и должны были развлекать детей, оставшихся без привычных уличных развлечений, а также следить за их дистанционным обучением.

Постепенно жизнь войдет в свою колею, но прежней, скорее всего, не станет

Как отмечают эксперты, опрошенные "Известиями" в первую очередь после самоизоляции люди захотят компенсировать то, чего были лишены. Россиянам сильно не хватало слабых связей, которые очень важны для человека. Особняком стоит запрос на зеленые пространства — лес, парки и прогулки там.

Фактически опрос показал, что самыми большими сложностями на самоизоляции для россиян стали нехватка физической активности (39% ответов), необходимость сидеть дома (35%), отсутствие возможности сходить в культурное учреждение (28%) или встретиться с друзьями (27%).

Финансовое благополучие волновало всех и до карантина, и после него. Поэтому во время вынужденной самоизоляции многие задумались о своем отношении к работе и профессиональным навыкам, что также может побудить людей к смене сферы деятельности.

Так что постепенно жизнь войдет в привычную колею, но прежней, скорее всего, не станет.