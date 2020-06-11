Джона Ларсон — юный гений вязания

Джона Ларсон родился в Эфиопии и рос в сложных условиях — был воспитанником сиротского дома. Однако его еще совсем маленьким усыновила американская пара, и он переехал в США. Сейчас ему 12 лет — и вяжет он лучше любого профессионала. А началось увлечение с подаренного на пятилетие набора, который и открыл Джоне мир вязания.

От уроков на YouTube до собственной книги

Джону усыновила семья из Висконсина. Это достаточно холодный штат, характерный зимами с обилием снега. Естественно, что вязаные вещи — не просто хобби, но и необходимый атрибут гардеробов для многих местных жителей. Возможно, именно поэтому родители сделали мальчику такой необычный подарок на пятилетие. Вязать мальчик учился крючком, однако, по его словам "уважает и тех, кто вяжет спицами".

Сначала Джона тренировался вязать по урокам с YouTube — и постепенно стал понимать, что ему это действительно нравится. Джона быстро освоил "слепую" технику — он умеет вязать, не смотря на руки, и делает это очень быстро.

Когда семье стало понятно, что заниматься вязанием мальчик будет долго и плодотворно, родители помогли ему на этом подзаработать. Сначала они создали для Джоны аккаунт в сети Инстаграм, где сегодня у него уже более 138 тысяч подписчиков, и канал на том же YouTube, где маленького мастера ждут более 62 тысяч зрителей. А затем Джона выпустил книгу "Здравствуйте, друзья крючка" ("Hello, Crochet Friends").

Полученные деньги — на благотворительность

Средства, получаемые от вязания, семья мальчика решила частично переводить в благотворительный фонд "Roots Ethiopia" — организация расположена как раз в том селе, из которого родом Джона. Фонд занимается образованием местных детей и помогает им найти способы заработка, в том числе через поддержку местного аналога ИП.

"Фонд очень помогает местным детям и учителям. Представьте — часто у них нет даже досок и столов, книг. Каково обучаться в такой обстановке? Также специалисты не забывают и о родителях: им стараются предоставить доступ к различным ресурсам, которые помогут в дальнейшем создать свое дело, начать семейный бизнес", — отмечает семья Джоны.

Планы на будущее: съездить на родину и стать хирургом

Помимо денег Джона отправил на родину и различные вещи своего авторства. Джона также отмечает, что хотел бы съездить на родину, но пока не собрал нужную сумму.

"Я люблю вязать, но дальнейшую свою жизнь только с вязанием не ассоциирую. Конечно, я сейчас им увлечен — вяжу сам и учу других. Но вообще хочу стать хирургом. Вязание рассматриваю как способ успокоиться и стать немного счастливее, а развлекаюсь, как и мои друзья", — рассказывает мальчик.

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Фото: twitter. com