Почему до XVII века вязание считалось мужским делом

Рукоделие в целом и вязание в частности известны с древних времен: еще арабы, жившие примерно 2000 лет назад, вязали с помощью костяных крючков. Именно арабы-мужчины поначалу считались самыми искусными вязальщиками, владея такими техниками, как многослойное узорчатое вязание костяными спицами. Но почему же сегодня вязание — занятие скорее женское? Давайте проследим путь этого популярного хобби.

О традициях вязания на Руси

Где появилось вязание

По данным ученых, наиболее древние вязаные изделия можно отнести к III — I векам до нашей эры, то есть к периоду Древнего Египта. В одном из захоронений археологи обнаружили детскую обувь, выполненную в технике вязания. Также известно, что атрибутом богатых жительниц Египта неизменно был калазирис: трикотажная юбка, которая плотно облегала тело. Калазирис также создавали с помощью вязания.

Примерно к III веку нашей эры вязание прошло достаточно большой путь: появились такие техники, как вязание шелком, орнаментальная шелкография.

В целом рукоделие становится все более известным, появляются документы о том, как оно пришло в те или иные страны: из Египта в Европу, например, вязание принесли христиане.

Как к вязанию относились в Европе

Традиционно для Европы хобби, связанные с рукоделием, становились рано или поздно не просто способом проявить себя, а источником дохода. Уже к XII веку во многих странах (например, Испании и Италии) вязание стало доходным делом. А во Франции к XIII веку появляются артели вязальщиков: и конечно же, по большей части вяжут мужчины. Заказывают вязальщикам как повседневную (чулки, перчатки, шляпы) вещи, так и различные "эксклюзивы" (аналоги современных фуфаек, береты, жакеты).

Вязание, как и любой артельный труд, воспринималось тогда как чисто мужское занятие. Оно было весьма доходным, а зарабатывающая больше мужчины женщина тогда была нонсенсом, вот и не подпускали прекрасный пол к секретам и техникам вязания. Известен документ от 1612 года, в котором вязальщики из Праги сообщают, что даже денежные штрафы не заставят их принять на работу женщин.

Дальнейший путь вязания

Наиболее интересный период для специалистов по вязанию связан с XVI — XVII веками. К тому времени женщины уже постепенно стали вхожи в "вязальный бизнес", благодаря ловким рукам осваивая сложнейшие техники, которые мужчинам были не по плечу. Постепенно женщины получали все больше прав, а значит, могли теперь заниматься и "мужскими" делами.

Именно в этот период (а конкретнее — в 1589 году) английский священник Уильям Ли изобрел одну из первых вязальных машин.

История этого изобретения весьма интересна: будучи выпускником Кембриджа, Уильям влюбился в девушку. После знакомства оказалось, что та работает вязальщицей, дорожит своим местом и все силы отдает работе, поэтому на свидания у нее времени нет. Ли не растерялся и придумал машину, которая заменяла собой 10 вязальщиц.

Для проверки качества изделий Уильям преподнес тогдашней королеве Елизавете I чулки, однако ее величество их не оценила: сказала, что изделие слишком грубое. Это поставило крест на надеждах Уильяма на патент и работу, так что пришлось ему переезжать во Францию и открывать мастерскую там. Основанная им в Руане мастерская считается первой в мире трикотажной мастерской.

Фото: twitter. com