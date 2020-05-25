Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Почему до XVII века вязание считалось мужским делом

Общество » Отдых

Рукоделие в целом и вязание в частности известны с древних времен: еще арабы, жившие примерно 2000 лет назад, вязали с помощью костяных крючков. Именно арабы-мужчины поначалу считались самыми искусными вязальщиками, владея такими техниками, как многослойное узорчатое вязание костяными спицами. Но почему же сегодня вязание — занятие скорее женское? Давайте проследим путь этого популярного хобби.

О традициях вязания на Руси

Где появилось вязание

По данным ученых, наиболее древние вязаные изделия можно отнести к III — I векам до нашей эры, то есть к периоду Древнего Египта. В одном из захоронений археологи обнаружили детскую обувь, выполненную в технике вязания. Также известно, что атрибутом богатых жительниц Египта неизменно был калазирис: трикотажная юбка, которая плотно облегала тело. Калазирис также создавали с помощью вязания.

Примерно к III веку нашей эры вязание прошло достаточно большой путь: появились такие техники, как вязание шелком, орнаментальная шелкография.

В целом рукоделие становится все более известным, появляются документы о том, как оно пришло в те или иные страны: из Египта в Европу, например, вязание принесли христиане.

Как к вязанию относились в Европе

Традиционно для Европы хобби, связанные с рукоделием, становились рано или поздно не просто способом проявить себя, а источником дохода. Уже к XII веку во многих странах (например, Испании и Италии) вязание стало доходным делом. А во Франции к XIII веку появляются артели вязальщиков: и конечно же, по большей части вяжут мужчины. Заказывают вязальщикам как повседневную (чулки, перчатки, шляпы) вещи, так и различные "эксклюзивы" (аналоги современных фуфаек, береты, жакеты).

Вязание, как и любой артельный труд, воспринималось тогда как чисто мужское занятие. Оно было весьма доходным, а зарабатывающая больше мужчины женщина тогда была нонсенсом, вот и не подпускали прекрасный пол к секретам и техникам вязания. Известен документ от 1612 года, в котором вязальщики из Праги сообщают, что даже денежные штрафы не заставят их принять на работу женщин.

Дальнейший путь вязания

Наиболее интересный период для специалистов по вязанию связан с XVI — XVII веками. К тому времени женщины уже постепенно стали вхожи в "вязальный бизнес", благодаря ловким рукам осваивая сложнейшие техники, которые мужчинам были не по плечу. Постепенно женщины получали все больше прав, а значит, могли теперь заниматься и "мужскими" делами.

Именно в этот период (а конкретнее — в 1589 году) английский священник Уильям Ли изобрел одну из первых вязальных машин.

История этого изобретения весьма интересна: будучи выпускником Кембриджа, Уильям влюбился в девушку. После знакомства оказалось, что та работает вязальщицей, дорожит своим местом и все силы отдает работе, поэтому на свидания у нее времени нет. Ли не растерялся и придумал машину, которая заменяла собой 10 вязальщиц.

Для проверки качества изделий Уильям преподнес тогдашней королеве Елизавете I чулки, однако ее величество их не оценила: сказала, что изделие слишком грубое. Это поставило крест на надеждах Уильяма на патент и работу, так что пришлось ему переезжать во Францию и открывать мастерскую там. Основанная им в Руане мастерская считается первой в мире трикотажной мастерской.

Фото: twitter. com

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы хобби вязание история
Новости Все >
ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК "Вагнер" для отвлечения внимания
Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Эксперт высказался о непрофессионализме ФАС
Лепс отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов
Синоптик: прошедшая зима принесет еще немало сюрпризов
Правительство выделило на поддержку регионов 100 млрд рублей
Историк рассказал о погребальном обряде викингов
Последние материалы
Фельдшер "скорой": медики рискуют жизнью, но сами не защищены
ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК "Вагнер" для отвлечения внимания
Американское "воздушное такси" внедрят военные?
Как преодолеть сонливость: советы врача
Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
Полуфабрикаты: какие бывают, в чем польза и опасность
Самые нетривиальные идеи для свадебного путешествия
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Популярное
Бывший СССР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Новости Украины
Экс-генерал СБУ: Украина расползается на глазах. Уходит не один Донбасс
Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выход из карантина на волне смысловой престидижитации Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
В Европе газ стал дешевле, чем в России
Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки
СМИ: в Армении ведется тестирование энтомологического оружия
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
В Европе газ стал дешевле, чем в России
В Европе газ стал дешевле, чем в России
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Газовый транзит через Польшу может быть прекращен
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
В Европе газ стал дешевле, чем в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ