Александр Бузгалин: труды и идеи Ленина актуальны и сейчас

Почему труды Владимира Ильича Ленина могут быть крайне полезны даже сейчас? Почему его учение, несмотря на кардинально изменившиеся условия, остается актуальным в наши дни? Как их можно применить на практике в борьбе за свои права? В чьих интересах была проведена пенсионная псевдореформа и делаются другие изменения? Зачем нужен низовой учёт и контроль? На эти и другие вопросы Вадима Горшенина в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ, член КПСС Александр Бузгалин.

Устарел ли Ленин 100 лет спустя?

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В чьих интересах?…

— Александр Владимирович, есть ли какие-то ленинские работы, идеи, которые спустя 100 и более лет все ещё остаются актуальными сейчас? Поможет ли нам что-то из его наследия выйти из того затяжного кризиса, в котором мы оказались?

— Буквально использовать сегодня работы Ленина для того, чтобы выйти из сегодняшнего кризиса, можно лишь с учетом существенно изменившихся общественных отношений, другого уровня производства и развития людей. Но все равно можно и даже должно.

Прежде всего, Ленин всегда задавал вопрос, в чьих интересах проводится та или иная экономическая и социальная политика.

Давайте зададим этот вопрос сами себе: в чьих интересах делаются те или другие реформы в кавычках или без.

Увеличение пенсионного возраста — это в чьих интересах?

— Явно не подавляющего большинства граждан.

— Конечно. В интересах пенсионеров или кого-то другого? Явно — не в интересах народа. Поэтому надо изучать и использовать ленинские слова.

Сегодня огромное количество людей работает на сборочных производствах, на других промышленных предприятиях. Более того, даже офисный планктон находится в положении наемных рабочих, хотя он — при компьютере, но он — такой же придаток компьютера, как рабочий является придатком станка.

Классовая борьба офисного планктона

— Средства производства — компьютер. А все остальное — то же самое.

— Да, совершенно верно. В офисе сотрудников часто заставляют сидеть лишние 2-3-4 часа, выходить на работу в субботу, жертвовать отпуском, не доплачивают зарплату. Что это такое?

Это — классовая борьба буржуазии против наемных рабочих. Классовая борьба хозяина против нас с вами.

При этом у нас принят варварский Трудовой кодекс, о чем сегодня мало говорят. Забастовку у нас организовать практически невозможно. Серьезное сопротивление со стороны наемных рабочих буржуазии невозможно. Мы можем в ответ организовать забастовку? Нет.

Лидеров забастовки забьют так или иначе, в лучшем случае отправят в тюрьму, а случается и хуже, когда кого-то и убивают. Но иногда люди все-таки поднимаются и даже добиваются улучшений. Был опыт забастовок на Ford, был опыт забастовки медиков, которые многое добились благодаря этому. Была даже забастовка профессоров, как ни странно, в ряде университетов нашей страны и так далее.

Здесь можно и нужно учиться у Ленина в понимании классовых интересов и расстановки сил, в необходимости солидарной борьбы за свои общие интересы. Очень важно для этого понять природу существующей системы.

Года три я вел радиоэфиры на разных радиостанциях. В одном из прямых эфиров я задал вопрос слушателям:

— Кому принадлежит власть, ресурсы и экономика в нашей стране: народу, как в Конституции написано, или олигархически-бюрократической номенклатуре?

Больше 90% проголосовало за второй вариант. Вот это тоже ленинский вопрос: кому принадлежит реальная экономика и политическая власть.

Важный вопрос о реформах, их направлении. Можно почитать работу "Грозящая катастрофа и как с ней бороться". Это — про кризис накануне Октябрьской революции. 1917 год. Там — очень много переклички с тем, что происходит сейчас, начиная от необходимости национализации и сокращения финансового капитала и заканчивая контролем снизу.

Там нет требований поголовной, повальной национализации. А вот действительная прозрачность, общественный контроль, учет — это то, что абсолютно необходимо и крайне актуально и сейчас. Кстати, как можно эффективно бороться с бюрократией и коррупцией? Низовой учет и контроль.

Эта мера, по сути дела, где-то на грани между буржуазно-демократической и социалистической, потому что здесь национализации еще нет, перехода к общественной собственности нет.

Есть просто включение граждан в решение общественно-политических и экономических проблем, что очень важно и обязательно нужно.

Сегодня мы все достаточно грамотны для того, чтобы понять, сколько хозяин на нашем предприятии кладет себе в карман, где обманывает государство и не платит налоги, какую часть от прибыли дает нам как подачку в конвертике, а сколько денег вывозит в офшор за рубеж.

Вот если всю эту информацию сделать открытой, выяснится, что легко можно поднять заработную плату практически в любой корпорации, без проблем можно радикально увеличить инвестиции в современные технологии.

Но при этом придется резко сократить личные доходы тех, кто сосет соки из этого акционерного общества. Потому что формально у наших корпораций — сотни тысяч хозяев, а реально — один, два, пять человек, сращенные с бюрократией. И они сосут соки со всех — со страны, с рабочих, в первую очередь, с акционеров в третью очередь, — но сосут.

Вот ответы на вопросы, как это прекратить и сделать все в интересах большинства людей, можно и должно искать у Ленина и у современных марксистов.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев