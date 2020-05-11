Александр Бузгалин: со﻿циальные достижения мира — результат Ленинского Октября

Исполнилось уже 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Что значит Ленин сейчас? Что актуально из его учения в наши дни? Пророческие труды Владимира Ленина. Что знают молодые люди о Ленине? Закончатся ли дебаты о перезахоронении? И чем? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал Вадиму Горшенину российский экономист, теоретик и публицист левого фланга общественной мысли, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ, член КПСС Александр Бузгалин.

Устарел ли Ленин 100 лет спустя?

— Владимир Ильич Ленин на самом деле полностью перевернул жизнь не только в России, но и во всём мире. Александр Владимирович, хотя Советского Союза 30 лет уже нет, многие его идеи остаются актуальными. Издалека можно непредвзято оценить, насколько они были прорывные, что дали миру. Как вы оцениваете? Насколько ленинские заветы актуальны в наше время и будут востребованы дальше?

— Это — огромной сложности и важности вопрос. Фигура Ленина сейчас замалчивается, но как когда-то Маяковский сказал: "Мой стих трудом громаду лет прорвет", так же и Ленин не исчезнет. Неоспоримо, что с этим именем не случайно связаны грандиозные изменения во всех сферах экономической и общественной жизни не только России, но и всего мира.

Люди очень по-разному оценивают советский период истории, но дело не только в Советском Союзе. Дело в том, что стремления, интенции, движения к новому обществу, другому, чем капитализм конца XIX — начала XX века, тогда были всемирными. Во многих странах происходили революции, пытавшиеся изменить мир, и где-то изменявшие мир, в том направлении, о котором говорил Ленин и его сподвижники.

Запад в его современном состоянии с высоким уровнем социальных гарантий, с сильными профсоюзами, с бесплатной медициной в Скандинавии и наполовину бесплатной в остальной Европе, а также с 35-процентным прогрессивным подоходным налогом в Америке и 40-50-процентным в Европе, это всё - продукт социалистической и коммунистической борьбы.

Иначе и сегодня мы бы жили так, как жили в XIX — в начале XX века: 10-12-14-часовой рабочий день, чудовищное фабричное законодательство, в лучшем случае — начальная школа бесплатная, а в некоторых странах, возможно, и фашизм.

— Самое главное, что все эти социальные завоевания стали возможны только под непосредственным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, так?

— Конечно, без неё этих действительно больших подвижек не произошло бы. Я — политэконом, начну с экономики. Когда-то общественная собственность казалась иллюзией, которая вообще невозможна. Сегодня развитая экономика подразумевает большой общественный сектор, прежде всего в образовании и здравоохранении.

В странах, где сейчас нет общественного здравоохранения, в условиях пандемии трагедия — гораздо более глубокая, чем там, где она хоть как-то сохранилась, в частности в нашей стране.

Основная инфраструктура также находится в общественной собственности. Кстати, я напомню всем нам, что в России — общественная собственность на недра и полезные ископаемые. Нефть, газ и так далее — это собственность наша с вами. Далеко не всё от этой собственности нам достается, но хотя бы так, хотя бы формально, хотя бы часть.

Второе — действительные социальные достижения в том, что есть социальная защита во всех смыслах. В России — очень низкий уровень минимальной оплаты труда, но всё-таки он есть. В Западной Европе это — минимальная зарплата на уровне более 1000 евро. На эти деньги вполне можно прожить месяц. Это — такие социальные вещи, как 40-часовая, а где-то — 36-часовая, рабочая неделя.

Раньше это было невозможно. Оплачиваемый отпуск — невозможно. Высокие налоги на доходы миллионеров и миллиардеров когда-то казались абсолютной фантастикой. Все это сегодня стало совершенно нормальным, но за это было заплачено дорогой ценой и борьбой.

Пожалуй, еще одна очень важная тенденция — это то, что удалось остановить фашизм, и не случайно во Второй мировой войне главный вклад в решение этой задачи внёс наш советский народ. Но это в целом шла мировая антифашистская борьба.

Ленин был удивительным человеком, общественным деятелем и ученым. О нём писали стихи многие известные поэты. Пастернак, который видится как диссидент, антисоветчик и так далее, писал о Ленине:

Он управлял теченьем мыслей

И только потому страной.

Это — правда. Сегодня мало где в мире можно найти лидера страны, общественного движения, который был бы большим ученым, всерьез глубоко разбирающимся в экономических, социальных и даже философских вопросах, да и к тому же блестящего знатока культуры.

Да, он был действительно великим ученым и мыслителем. И кстати, слова Пастернака: "Он был, как выпад на рапире". Ленин — действительно выпад на рапире, порыв лидерства, но не замещение творений истории людьми.

Для него социальное творчество народа, о чем он много писал, было главным. В советской власти для него главным был всенародный учет и контроль. Из этого многое не реализовалось.

Советский проект во многом отошёл от того, как думали и начинали создавать социализм большевики и Ленин. Это — особая тема. Но понимание того, что требуют массы, очень важно. Кстати, обратите внимание, в феврале 17-го года — в начале буржуазно-демократической революции, Ленин и его товарищи не ставят задачу социалистической революции, они говорят, что еще нет достаточных предпосылок.

Но к осени 17-го года уже сам народ — голодный, уставший от войны, уставший от бездарности Временного правительства — требует власти Советов. И кстати, власть в 1917 году взяли не большевики, они победили в восстании в Петрограде, но дальше все происходило под лозунгом "Победоносное шествие Советской власти".

Это — правда, в 80% губерний России советы взяли власть мирно. Восстание было только в Петрограде. А дальше был порыв создать снизу новую страну, и она была создана, несмотря на просто невиданную интервенцию со всех сторон.

В 1918 году началась интервенция — нападение на нашу страну обеих воюющих блоков: с одной стороны — Антанта на севере, востоке и западе, с другой стороны — Германия вместе с Австро-Венгрией и Турцией на западе и юго-западе. Да еще и Америка с Японией на Востоке.

Огромные силы нападают, атакуют страну. Плюс они поддерживают и поставляют ресурсы белогвардейцам. До этого те ничего не могли сделать. Белая гвардия пыталась сформироваться, но у нее ничего не получалось. Но под руководством большевиков страна выстояла и победила. Была большая кровь и трагедия, но это — логика войны.

А потом — Новая экономическая политика — курс, который сегодня очень внимательно изучается и реализуется в Китае. Я не самый большой оптимист относительно социализма в Китае, но экономические успехи этой страны — очень велики. И по всему миру идет продолжение социального творчества, которое инициировано большевиками, Лениным.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев