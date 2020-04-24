Работа — кто хочет, тот всегда найдёт

Реально ли найти работу в период COVID-19? А хорошую зарплату? А белую и пушистую? Как можно и нужно правильно искать работу? Какие отрасли перспективнее? Полезен ли тренд на периодическую смену места работы? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу ответила хедхантер и рекрутер, HR Директор компании "Первый ОФД" (Оператор Фискальных Данных), член координационного совета АКПП (Ассоциация консультантов по подбору персонала) в программе "Точка зрения" Елена Булкина.

Как коронавирус изменит рынок труда

Читайте начало интервью:

Как маленький вирус сплющил рынок труда

— Елена Петровна, что происходит на рынке труда — не праздный интерес, ведь многие остались без работы. Стоит ли сразу сейчас пытаться сменить сферу деятельности, научиться чему-то новому, либо лучше подождать, когда закончится карантин?

Хотя сложно ждать лучших времен, если нет денег, нужно что-то предпринимать. Что можно реально сделать прямо сейчас, куда обратиться, чтобы получить какой-то результат?

— На этот счет существует определенная программа, о которой недавно говорил Президент, разными руководителями также были озвучены соответствующие меры, которые помогут людям выжить совсем уж в критической ситуации.

Безусловно, это — не те деньги, которые они зарабатывали. Это — просто помощь, чтобы совсем не остаться без хлеба и заплатить хотя бы за коммунальные услуги.

Существуют службы занятости — биржи труда — где можно всегда официально оформить свое, так сказать, безработное состояние, получить статус безработного и также получать пособие.

Я думаю, все люди, которых это затронуло, внимательным образом прочитали все законы, все акты, указы и уже сделали необходимые выводы. Единственное, чего не нужно делать, это сидеть дома и ждать, когда на тебя свалятся приглашения на работу или какая-нибудь манна небесная.

Конечно, нужно самим действовать. В интернете — полно сайтов трудоустройства. Конечно, ситуация на рынке труда сейчас напряженная, но если есть желание работать, всегда хоть что-то можно найти.

Работа для хранителей диванов

— В Москве сейчас, возможно, это будет сделать труднее чем в регионах или проще? Ведь здесь очень большую часть рынка труда занимают приезжие, в том числе нелегальные мигранты. Сейчас, многие из них, вероятно, уехали.

Будет ли местное население занимать эти места? Как, по-вашему, будет меняться рынок сейчас и после карантина? Слезут ли москвичи с диванов? Все останется по-прежнему или все-таки грядут большие перемены?

— Да, я думаю, что мы уже никогда не будем жить в той парадигме, в которой жили раньше. Перемены точно будут достаточно серьезные. И они уже начались.

Действительно, сейчас уже очень многие люди задумываются еще о том, что получать черные заработные платы или частично неофициальные — серые в конверте, было совсем нехорошим решением. Кризис очень хорошо показал, что так делать не стоит.

Работодатели, которые ответственно относятся к своим сотрудникам и делают все в соответствии с законодательством, во всяком случае могут действительно отвечать за своих сотрудников и рассчитывать на них в это карантинное время и после его окончания.

А те, которые шли своими путями, я думаю, лояльности сотрудников больше не получат.

Слезут ли с диванов те люди, которые раньше мало и плохо работали, это — к психологам вопрос, не ко мне. Каждый решает для себя.

Займут ли сторожа диванов те позиции, которые раньше занимали мигранты? Честно говоря, я сомневаюсь, что так произойдет. Но какая-то часть действительно будет занята местным населением хотя бы в период кризиса.

Переход из горизонтали в вертикаль

— Раньше были важны трудовые книжки и трудовой стаж, считалось, что расти лучше на одном месте. Сейчас молодежь считает, что наоборот надо постоянно менять места работы для получения опыта, это — такая собственная капитализация. Поэтому многие меняют работу через два-три месяца. Насколько верна такая современная тенденция?

— По поводу двух-трех месяцев, я думаю, это — все-таки серьезное преувеличение, а вот два-три года — да, такая тенденция существует.

Мы живем в мире, который меняется очень быстро, возникают новые профессии, в том числе гибридные. Раньше многих таких профессий просто и быть не могло. В будущем может что-то еще появиться, и это будет кому-то интересно.

Компании развиваются, модифицируются технологии и бизнес-процессы, поэтому сотрудникам тоже необходимо получать новые скиллы — не только хард, но и софт, естественно, и поэтому необходимо доучиваться постоянно.

Мы живем в мире для того, чтобы постоянно изучать что-то новое, чтобы хоть немножечко продвигаться вперед. А чтобы очень быстро бежать, нужно очень быстро усваивать новые знания.

Поэтому получить опыт (мне ближе всего IT-сфера) фронт-разработчика, затем бэк-разработчика, это — действительно важно. Тут можно даже пожертвовать бОльшими начальными окладами и первоначальным ростом, чтобы первым поступать в такие компании на эти должности. Можно поработать полтора-два года или три года в молодой компании, потом пойти в другую.

И вот, когда уже будут сформулированы необходимые навыки, можно будут устроиться в третью компанию на более интересную позицию с более интересными заданиями и привлекательной оплатой.

Тенденция нашего времени — менять работу.

Если компания дает возможность это сделать внутри себя, это — замечательно. Но к сожалению, не все компании могут позволить себе делать новые позиции и давать человеку возможность двигаться горизонтально, осваивать какие-то новые вещи, а затем уже и стремиться вверх.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев