Как найти работу в карантин и после него?

Кадровая индустрия, как и всё в мире, претерпевает изменения. В особенные периоды реагировать на них приходится оперативно. Чтобы не растеряться в замесе, которого ещё не случалось, полезно прислушаться к специалисту, следящему за обстановкой с обеих сторон: и соискателя, и работодателя. Заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга "АНКОР", руководитель Федерации рекрутмента Татьяна Баскина подсказала нашим читателям, как вести себя при поиске работы в нестандартной экономической ситуации.

Поиск работы — это работа

"Мы предпочитаем эту ситуацию расценивать как очередной новый неизведанный кризис, — говорит Татьяна Баскина. — Потому что к нему не подходят решения, которые помогали в 2008 году, в 1998 году и так далее. Опыт подсказывает, что любой кризис, во-первых, кончается, во-вторых, из него обязательно есть выход".

На самом деле поиск работы всегда одинаков: в кризисные эпохи работу ищут так же, как и в периоды, когда предложений много. Меняются правила игры, меняется тот, кто определяет позиции на рынке — компания или соискатель. Но технология поиска работы, как это ни удивительно звучит, остаётся прежней.

Поиск работы — это работа.

Поиском своего места в профессиональном сообществе нужно заниматься как проектом. Поставить цели, расписать ежедневные действия. И ни в коем случае не рассылать резюме спонтанно, когда охватит отчаяние или разыгралось настроение.

Искажение информации о себе — это табу.

Профессиональные достоинства выводите на первый план, не дайте им растеряться в скучных перечислениях второстепенного.

Недостатков скрывать не нужно. Однако признаваться в них до того, как вас об этом спросили, неосмотрительно. Не начинайте представление словами "я пока не…" или "уже не…", но будьте готовы объяснить.

Подвергните ревизии приоритеты.

Может быть, это шанс сменить сферу деятельности и кризисная ситуация даёт хорошего пинка.

"В кризис многие принимали судьбоносные решения, — говорит Т. Баскина. — То, что казалось нереальным в размеренные, предсказуемые рабочие дни, оказывалось и преодолимым, и более любопытным".

Что-то надо выучить? Вперёд! Для чего время между шестью и семью? Проснуться на час ранее, чтобы освоить новую компьютерную программу, в нестабильное время проще. Хватит, выспались на прежней работе.

Что-то надо освоить? Используйте шанс! Не ждите следующего кризиса, чтобы научиться, придите к нему в полной профессиональной готовности.

Добавьте количество прочитанных в день страниц, свёрстанных материалов, скомпонованных таблиц, составленных договоров. Всё это тщательно соберите в портфолио. И положите в самый близкий и широкий карман. Оно может понадобиться уже завтра.

Если речь о выживании, ищите подработку в незаменимых сферах.

Сейчас это фармацевтика, медицина, онлайн-сервисы. Отсутствие профильного образования не должно вас пугать: везде есть подсобные специальности. Соглашайтесь быть водителем, санитаркой, младшим персоналом. Помогите себе окрепнуть. Кончится кризис — положение выровняете.

"Примеров, когда случайная подработка превращается в хорошую работу, множество. Ситуация стабилизируется, и вы выйдете из неё не выжатым и угрюмым, а с новым набором практических навыков и умений. Сделать так, чтобы любой опыт был пригоден, не улетал в трубу, — ваша прямая жизненная задача", — объясняет Т. Баскина.

Не отчаивайтесь!

На хлеб зарабатывают руками, а на масло — головой.

Если наступили дни вынужденной сухомятки, работайте руками. Помните: тем, у кого масло пока не кончилось, нужны помощники. Не отвергайте рутинный труд. Так будет не всегда. Потерпите.

Где искать работу, если человека сократили?

Если вы не пытаетесь замаскировать своё увольнение как неэффективного сотрудника, а вас действительно сократили, постарайтесь сохранить хорошие отношения с бывшим работодателем. Многим компаниям требуются рекомендации, и он может их дать. Профессиональные рекомендации лидируют среди действенных способов поиска работы.

"Даже если остались обиды, не тратьте силы на тяжбы, — советует Т. Баскина. — Некоторые люди идут по пути "я сейчас подам в суд и буду судиться до победного", а ведь это время можно было бы потратить на поиск работы. Другое дело, если работодатель допустил грубейшие нарушения трудового законодательства".

Практика трудоустройства по знакомству теряет популярность. Перспективные компании устали от вынужденной текучки кадров, когда на службу поступают не по уму, а по дружбе. Добрые отношения с бывшим работодателем помогут вам, когда придётся подтвердить рассказанное о себе делом.

Важно сохранять устойчивое впечатление о себе и у сотрудников кадровых агентств, профессиональных рекрутеров. Было бы хорошо, если бы они по нескольким ключевым словам могли вспомнить, что однажды уже помогали вам трудоустраиваться, и в кризисной ситуации готовы были подыскать вакансию.

"У всех, кто видел вас в деле, оставляйте о себе впечатление, — резюмирует Т. Баскина. — Будьте полезным. Это всё упрощает".

Ищите везде

Подойдите к поиску работы комплексно: следите и за сайтами профессиональных рекрутеров, и за сайтами работодателей, и за социальными сетями. В них много сообществ не по пустым увлечениям, а по принадлежности к профессиональному цеху. Отыщите своё место и будьте готовы стартовать в постоянную высокооплачиваемую общественно полезную работу.