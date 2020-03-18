Есть ли у России шанс победить пандемию коронавируса

Россия в пандемии корановируса проходит тест на выживаемость в стрессовой ситуации, например, в войне. От результата будет зависеть будущее страны.

Прибывших из-за границы россиян обяжут находиться на карантине – Собянин - Москва 24

Ситуация такова, что сейчас идет тренировка и, одновременно, Россия проходит тест на выживаемость в стрессовой ситуации, например, в войне.

От того, как Россия пройдет пандемию COVID19, будет зависеть наше будущее в самом широком смысле: от здоровья и самооценки до доверия властям и стабильности в обществе.

Что говорит статистика

Наше настроение зависит не столько от новостей о скорости распространения "новой испанки", сколько о смертности от нее. По состоянию на 17 марта самый высокий уровень смертности зафиксирован в Италии. Там от коронавируса скончались 7,71% заболевших. Далее следует Иран (6,11%), Испания (4,5%) и Китай (3,99%). В остальных странах смертность составляет около 2,5 процентов.

При этом, например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), смертность от гриппа и пневмонии (не вызванных новым коронавирусом) составляет в этой стране в 6,7% и "не превышает эпидемического порога". То есть, как мы видим, "ковид" смертоносен, но обычным образом.

В России со статистикой сложнее. У нас грипп признается только при наличии лабораторного подтверждения, а это возможно не везде. Без наличия подтверждения врач вынужден ставить диагноз "ОРВИ". Кроме того, больной с этим диагнозом может умереть от пневмонии, и если в США в статистику идет диагноз "грипп", то в России — "внебольничная пневмония".

Как ясно из открытых источников, летальность от внебольничной пневмонии в России составляет около 4%. То есть, тоже на уровне сегодняшних алармистских данных по коронавирусу из Испании.

Коронавирус- неконтролируемая инфекция

Однако все эти сравнения не успокаивают, так как грипп и типичная пневмония — контролируемые инфекции. Если вы привиты от штамма, который известен на этот год, то грипп вам не страшен. Вакцины же от коронавируса не существует.

Главная паника вызвана, конечно, ситуацией в Италии, где каждый день умирают 300 человек (345 за прошедшие сутки).

Каждый россиянин думает, а не будет ли повторения такой ситуации в России?

А тем временем в Германии по состоянию на утро 18 марта умерли за все время кризиса 35 человек. Южная Корея резко снизила количество заражений — до 84, а в Китае нет ни одного нового случая выявления заразы на утро 18 марта.

Шесть признаков успеха в борьбе с пандемией

1.Первое о чем говорят эксперты — выигрывают страны, где есть повальное тестирование. Главный вопрос для России — это налаживание производства тестов или закупка в том же Китае. После выходных власти пообещали начать делать по 100 тысяч тестов в день — как в передовой Южной Корее. Надо бы сделать этот тест бесплатным, во всех поликлиниках и для всех желающих (так было в Китае). Пока у нас тестируют только прибывающих из-за неблагополучных стран, или по направлению терапевта, а так же с диагнозом "внебольничная пневмония" и "ОРВИ".

2.Во-вторых, это страны, где вовремя были предприняты жесткие превентивные меры — введены карантины. Италия в этом смысле запоздала, а вот в Китае все было сделано на отлично. Вчера СМИ писали о вводе карантина Москве, как главном очаге заражения по объективным причинам скученности и большого транзита населения, однако московские власти эту новость опровергли.

Решение о карантине — решение первого лица государства

Как сказала "Правде.Ру" заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова, у нас все пока "идет хорошо" в плане появления новых случаев — чуть больше 100 случаев заражения на всю страну. Это благодаря всем принятым мерам, которые многим кажутся чрезмерными.

"По поводу карантина в Москве, Санкт-Петербурге, еще в каких-то городах, это будут решать даже не врачи, а организаторы здравоохранения и первое лицо государства", — сказала эксперт.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый так же отметил, что на сегодняшний день, ситуация достаточно контролируется и новых случаев не так много.

"Ввод карантина будет зависеть от динамики. Здесь очень много зависит от достоверности информации о количестве людей, которые обследуются, и оттого, как эта ситуация распространяется в соседних государствах, в Европе. Но если этого потребует ситуация, такие решения должны приниматься достаточно решительно", — отметил эксперт для "Правды.Ру".

3. В-третьих, 88% смертей в той же Италии, да и везде, примерно, такое же соотношение — это пожилые люди. Значит, это должна быть целевая охраняемая категория. В Сербии, например, для людей за 60 лет в городах и за 70 — в селах введен запрет на выход на улицу.

Другое дело, что должна быть налажена курьерская доставка им лекарств и продуктов, вынос мусора.

4. В-четвертых, это состояние медицины, ее мобильность, оснащение, способность организовать новые койки. В Китае применялись дорогостоящие методы лечения, в том числе экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это искусственное насыщение крови кислородом крови пациента, у которого трудности с дыханием. Расходы на процедуру покрыло правительство, которое выделило больше $15 млрд на лечение, субсидии для медицинского персонала и на оборудование.

В Италии сейчас дефицит коек, медики вынуждены отменять плановые операции, они получили приказ "сосредоточиться на обеспечении реанимационных мероприятий пациентам с наибольшими шансами на успех терапии". С другой стороны, в Китае за 10 дней была построена больница в Ухане на 2 тысячи мест и 16 других новых больниц.

Известно, что Москва строит мобильную инфекционную больницу для зараженных коронавирусом на Калужском шоссе. Новое здание будет рассчитано на 500 мест и дополнит стационар в Коммунарке и инфекционную клиническую больницу №1. Татьяна Голикова сообщила о 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких в России.

5. В-пятых, это дисциплинированность населения. В Италии был проигнорирован запрет на посещение ресторанов и мест отдыха, о китайцах же можно и не говорить, как и о немцах — это чрезвычайно дисциплинированные нации. Что касается россиян, то даже в Кремль к Дмитрию Пескову пришли журналисты, которые недавно приехали из Европы, и это как бы понимающие серьезность момента люди.

Что уж говорить о "работягах", которые, вернувшись из Европы, не спешат уведомить Роспотребнадзор о самоизоляции и получить больничный на две недели.

Из тысяч прилетевших в последний месяц отметилась только половина. Они активно сейчас общаются и распространяют вирус. Неплохо было бы ввести штрафы на таких несознательных граждан.

6. В-шестых, это ум и воля первых лиц государства, которое может принимать непопулярные меры, не страшась реакции публики, и умеет организовать мобилизацию всех своих сил (полиция, медицина, бизнес, волонтеры) для купирования угрозы и помощи гражданам.

И задача не в том, чтобы просто раздать по 1000 долларов каждому, как хотят сделать в США, а не дать экономике рухнуть из-за бездумно введенного и не организованного карантина.

Уже сейчас ясно, что многие люди и бизнес будут в этом случае отстранены от работы. Сейчас так ведет себя Украина, приближая страну к дефолту. Пострадают, конечно, все страны, но Россия в меньшей степени, так как, российская экономика не спекулятивная, а у государства практически нет долгов.

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