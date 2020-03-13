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Автор Любовь Степушова

Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса

Общество

Во всем мире паника. Люди бегут в магазины, раскупая предметы длительного пользования, и к биржевым трейдерам с просьбой — отдайте нам наши деньги, ваши акции нам больше не нужны. Почему же в России этого не наблюдается?

Коронавирус в Германии/ у людей паника/ пустые полки в магазинах

В мире пандемия, а россияне спокойны

Коронавирус наступает, ВОЗ объявила пандемию, а в России никто не скупает продукты и маски и не бежит в обменник, хотя рубль падает. Мировые СМИ заполнены паническими заявлениями о том, что российские власти скрывают истинные масштабы бедствия, но две трети россиян не боятся заразиться коронавирусом, говорит опрос "Левада-центра".

Российские банки не фиксируют повышенного спроса на покупку долларов, как следует из информации кредитных организаций. Паники и резкого скачка спроса на валютообменные операции не зафиксировали в Сбербанке, ВТБ, банках "Открытие", "Русский Стандарт", МКБ, Росбанке.

А ведь раньше советский человек и россиянин в сложных ситуациях всегда запасался на черный день, есть даже замечательный рассказ Михаила Жванецкого, который начинается так:

"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть министр финансов и заявил: — Финансовый кризис нас не затронет. Потому что.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар".

Пять причин отсутствия паники в России

1.Как сказал "Правде.Ру" клинический психолог Михаил Хорс, наш социум более жизнеспособен, чем на Западе, из-за опыта, который получил.

"Западные страны прожили последние 50 лет без особых трудностей, они были накачены печатным станком. И это благополучие привело к тому, что любой дискомфорт, даже возможный дискомфорт воспринимается более болезненно, чем у нас. Мы все-таки прошли через серьезные испытания. У многих еще живо воспоминание о 90-х годах, о дефицитах, пустых полках. Я замечаю, что молодежь более тревожна в этом смысле, чем люди взрослые, которые это помнят на своем опыте", — сказал психолог.

По словам Михаила Хорса, опыт дает эмоциональную устойчивость. А еще эмоциональную устойчивость дает мнение, что боль (болезни — однокоренные слова) — это неплохо для воспитания человека.

2.Добавим, во-вторых, что население России, хоть и закредитовано, но не под ценные бумаги, как на Западе. Там сейчас акции обесцениваются, и американские бабушки, у которых от котировок на бирже зависит размер пенсии, засуетились.

3. В третьих, у россиян нет лишних денег, грубо говоря, к чему суетиться, если карман пуст. Жизнь одним днем прочно вошла в наш быт.

4.В четвертых, русские, как православные, никогда не заботились больше о теле, чем о душе. "С нами Бог", — всегда уповали они, даже в советские времена, особенно, во время Великой Отечественной войны. Не случайно вера в Бога, как наследие предков, включена в проект обновленной Конституции.

5. В пятых, отсутствию паники способствует также адекватное поведение государства. Оно совсем не так как раньше говорит о том, что у нас все хорошо.

Россия была одной из первых стран в мире, которая запретила регулярные рейсы в Китай, и первая эвакуировала своих граждан оттуда. Сегодня количество рейсов в Китай, Южную Корею, Иран, Германию, Италию, Испанию и Францию резко сокращено и осуществляется только одной компанией и через терминал только одного аэропорта. Российские железные дороги также приостановили движение поездов в проблемные места. Закрыта граница с Китаем.

Из-за коронавируса отменены некоторые крупные мероприятия, например, ежегодный Петербургский экономический форум, а Москва запрещает все мероприятия, где может быть более 5000 человек.

Тем не менее чрезмерными меры не были, общий карантин не был объявлен для всей страны: школы, университеты и детские сады открыты и функционируют как обычно.

По официальным данным, на 12 марта в России зарегистрировано 34 случая коронавируса: половина — в Москве, остальные — в Казанской, Нижегородской, Калининградской, Липецкой и Белгородской областях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 12 марта, что "угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму" благодаря своевременно принятым мерам.

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