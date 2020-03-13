На матче 22-го тура чемпионата России "Сочи" — "Краснодар" ожидается присутствие 10 тыс. зрителей. Пресс-служба сочинской команды сообщает, что ограничений в связи с ситуацией вокруг коронавируса нет.

"Пока никаких ограничений нет. Все идет от администрации, и если в ближайшее время поступят какие-то рекомендации, мы их будем выполнять. Пока они не поступали.

На данный момент продано уже больше 5 тысяч билетов на игру, ожидается больше 10 тысяч, но точную цифру сейчас назвать сложно", — говорится в сообщении.