Туроператоры увидели пользу в коронавирусе и падении рубля

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что ситуация с коронавирусом и падение рубля могут принести пользу. Он советует россиянам выбирать отдых внутри страны и следить за ценами на путевки.

Горин предполагает, что Россия будет более популярной среди иностранцев.

"У нас по конституции все страны открыты для свободных поездок. Нужно справиться с паникой, которая часто специально нагнетается", — пояснил эксперт.

Горин отметил, что с учетом электронных виз эпидемия коронавируса "скоро пойдет на спад".

"Сейчас очень важна поддержка въездного туризма. Мы надеемся, что введение электронных виз будет способствовать развитию въездного туризма. Также, учитывая ситуацию на валютном рынке, поездки по России стали доступнее", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай.