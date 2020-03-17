Швейцарское издание La Regione опубликовало статью о распространении коронавируса COVID-19 в России. Журналисты удивлены том, что в РФ намного меньше случаев заражения, чем в Европе.
В пример швейцарцы привели КХЛ, которая до последнего не отменяла матчи несмотря на снятие финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса". По последней информации, лига приостановлена до 10 апреля.
В Швейцарии хоккейный чемпионат был отменён 2 марта. Позже было принято решение о завершении сезона.
"КХЛ, одна из последних лиг, которая не прекращала активность, тоже решила поднять белый флаг.
Что касается заболевших в результате заражения коронавирусом, то до настоящего времени в России их зарегистрировано только 45 (на самом деле 93 — прим. ред.), а погибших и вовсе нет. Это удивительно. Очень низкая цифра для самой большой страны в мире, которая граничит с сильно пострадавшими от заболевания азиатскими регионами", — говорится в статье La Regione.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.