Швейцарские СМИ удивлены, что в России мало случаев коронавируса

Швейцарское издание La Regione опубликовало статью о распространении коронавируса COVID-19 в России. Журналисты удивлены том, что в РФ намного меньше случаев заражения, чем в Европе.

В пример швейцарцы привели КХЛ, которая до последнего не отменяла матчи несмотря на снятие финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса". По последней информации, лига приостановлена до 10 апреля.

В Швейцарии хоккейный чемпионат был отменён 2 марта. Позже было принято решение о завершении сезона.