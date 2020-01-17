Методы ведения бизнеса замглавы госбанка "Траст" Михаила Хабарова

В конце ноября стало известно, что финансовыми расследованиями в банке непрофильных активов "Траст" будет заниматься Станислав Криминский, еще один выходец из структур "Альфа-Групп" в команде госбанка. Комментируя это назначение, его бывший коллега по холдингу, а ныне исполнительный директор и первый заместитель президента "Траста" Михаил Хабаров сказал: "Станислав Криминский — профессионал с сильными компетенциями в этой сфере, в том числе и на международном уровне".

СЕО "Траста" мог лично проллобировать назначение Криминского: оба в одно и то же время работали в "Альфа-Групп", Хабаров возглавлял инвестподразделение А1, славящееся агрессивными методами на рынке слияний и поглощений, а его вероятный протеже был замдиректора департамента аудита разведки и добычи управления внутреннего аудита в "ТНК-ВР". Учитывая, какими методами в подразделениях "Альфа-Групп" принято добывать инсайдерскую информацию, эксперты опасаются, что "Траст" окажется втянутым в очередной громкий международный шпионский скандал, по типу того, в котором в середине 2000-х обвинялся консорциум.

Верхом на Diligence

Тогда один из крупнейших российских холдингов боролся за акции компании "Мегафон" с глобальным инвестфондом IPOC, который ранее уже обвинял "Альфа-Групп" в мошенничестве с ценными бумагами сотового оператора. По данным СМИ, "Альфа" обратилась в одну из самых мощных лоббистских структур — вашингтонскую Barbour Griffith & Rogers, которая в свою очередь привлекла частную детективную фирму Diligence Inc., созданную сотрудниками ЦРУ и МИ-5. Последней предстояло завербовать одного из сотрудников бермудского отделения международной аудиторской компании KPMG с целью получения инсайдерской информации о деятельности IPOC, аудиторский отчет по которой эта фирма готовила.

Возглавлял операцию Ник Дей, бывший сотрудник британской разведки, соучредитель Diligence. Он же лично завербовал бухгалтера KPMG Гая Энрайта, который на слово поверил Дею, что деятельность IPOC угрожает национальной безопасности Великобритании.

Дальнейшее происходило в лучших традициях кинофильмов про шпионов — слежка, встречи в условленных местах, закладка информации в пластиковый контейнер и т. д. Пока осенью 2005 года в офис KPMG кто-то не подбросил служебные записки и электронные письма Diligence, которые содержали подробности корпоративного шпионажа. KPMG даже добилась через суд, чтобы липовые британские разведчики выплатили ей около двух миллионов долларов компенсации за моральный ущерб.

Лоббисты из западных разведок

Примечательно, что Криминский работал менеджером в отделе форензи (так называется корпоративная разведка) в KPMG, только в его российском отделении, в 2008 году. А уже в 2010-м заступил на службу в "ТНК-ВР", которую покинул в 2013-м, как только актив перешел в собственность "Роснефти". Не менее любопытное совпадение — председателем правления Diligence и директором по международным связям Barbour Griffith & Rogers в разгар шпионского скандала являлся бывший посол США в Германии Ричард Берт, считающийся одним из основных лоббистов "Альфы". О Берте также известно, что при Буше-старшем он был участником переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений, а в последнюю президентскую кампанию в США консультировал Дональда Трампа.

В то время когда Diligence была уличена в вербовке сотрудника KPMG, Берт входил еще и в наблюдательный совет компании "Альфа-капитал", которую в ту пору возглавлял Михаил Хабаров.

На родине "Альфа-Групп" подозрения в своеобразных методах получения информации холдингом и связях с иностранными разведками возникли еще раньше. Комитет по безопасности Госдумы заинтересовал выявленный в 2004 году факт слежки сотрудниками Diligence за тогдашним премьер-министром РФ Михаилом Фрадковым во время его официального визита в Эстонию. Кроме того, "Альфа", как выяснилось, довольно часто прибегала к помощи американского детективного агентства Kroll, имевшего скандальную репутацию во многих странах мира.

Наконец, депутаты предлагали правоохранителям разобраться, почему в российском консорциуме трудится так много бывших высокопоставленных разведчиков ЦРУ, ФБР, МИ-5 и НАТО. Так, назывались фамилии экс-сотрудника ФБР Клайда Уоллеса, который был пристроен в "Голден-телеком", бывшего генсека НАТО и экс-министра обороны Великобритании Джорджа Робертсона, занимавшего пост зампреда совета директоров "ТНК-ВР" и других, в том числе Берта. Одновременно Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела по факту разглашения гостайны в отношении работников аппарата правительства РФ, которые также действовали в интересах "альфовской" "ТНК-ВР".

Операция "Беспредельщик"

Вовлечение подразделений "Альфа-Групп" в шпионский клубок естественно не обошло стороной Михаила Хабарова и в бытность его главой "Альфа-капитала", и у руля инвестподразделения А1, специализирующегося на участии в корпоративных конфликтах, в том числе за пределами страны. Так, бывший генпрокурор Украины Геннадий Васильев в 2013 году привлек структуру Хабарова к спору со своим земляком, миллиардером Виктором Нусенкисом. Последний задумал избавляться от активов в России и собирался продать принадлежащему РФ "Уралвагонзаводу" один из крупнейших угольных холдингов, шахту "Заречная", права собственности на которую предъявлял Васильев.

А1 получила от последнего мандат на управление 65% голосующих акций в компании, которая, по версии Геннадия Васильева, была собственником "Заречной". Хабаров даже выступал от имени предприятия, озвучивая намерения А1 создать на его базе крупного игрока на угольном рынке. Но борьба для топ-менеджера "Альфы" оказалась непростой. Тогда же наблюдатели предположили, что Хабаров прибегнет к серьезной помощи извне.

"Учитывая, что у А1 есть сильнейший лоббистский ресурс, скорее всего, стороны будут вынуждены договориться о судьбе актива за столом переговоров", — считал один из экспертов.

И вскоре этот ресурс проявился. В 2014 году в адрес руководителей "Уралвагонзавода" поступило письмо с угрозами. Фактически членам совета директоров, в который входили в том числе высокопоставленные силовики и чиновники, и главе оборонного холдинга пригрозили уголовным преследованием на Кипре и аж запретом на въезд в страны Евросоюза и другими персональными санкциями. Ход Михаила Хабарова казался верным — история дошла до Кремля. Однако российские власти, обратившись в Росимущество за разъяснениями, получили оттуда ответ о том, что сделка между структурами Нусенкиса и "Уралвагонзавода" была чистой.

Этот случай весьма показательный и прежде всего характеризует Михаила Хабарова, как человека, который в достижении цели не остановится ни перед чем. Его никогда не смущали ни чины, ни регалии, ни интересы государства, если на кону была выгода с семью нулями.

Вряд ли кто-либо даст гарантии, что на нынешнем своем посту СЕО "Траста" не будет пользоваться наработанными в "Альфа-Групп" методами и связями. Тем более когда хорошо ему известный Ричард Берт продолжает лоббировать интересы консорциума уже в качестве старшего консультанта совета директоров "Альфа-Банка". Этот факт должен насторожить прежде всего Центробанк, собственника "Траста", который первым понесет репутационные риски, если выяснится, что сведения о сокрытых активах банков-должников добываются противозаконными методами.