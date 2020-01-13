Эксперт: гарантированный пенсионный план — очередная афера государства

Гарантированный пенсионный план (ГПП) — это очередная афера государства, которая провалится, считает экономист Василий Колташов.

Центральный банк РФ разъяснил, как будут выплачиваться деньги по новой системе пенсионных накоплений. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов рассказал "Российской газете", что у граждан будет выбор: получить накопления сразу, заплатив 13% подоходного налога, либо приобрести пожизненный пенсионный план, выплаты с которого начнутся через 30 лет с момента открытия соответствующего вклада в негосударственном пенсионном фонде. Этот фонд будет выбираться по желанию. Стандартный план рассчитан на 15-20 лет вперед, каждые два года его будут пересматривать и продлевать еще на два года.

Как пояснил Швецов, благодаря "скользящему" варианту выплат граждане смогут передавать остатки пенсионных накоплений по наследству. Перевести пенсионные накопления на счет ГПП в рамках одного негосударственного пенсионного фонда можно будет без комиссий или потерь инвестиционного дохода в режиме реального времени. Накопления в другой фонд будут переведены через пять лет после подачи заявления, при этом текущие платежи будут зачислены на открытый на новом месте счет.

Для "молчунов", оставивших накопления в Пенсионном фонде, предусмотрена такая же схема, добавил Швецов. Как ожидается, закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, ГПП — это добровольная система, но у людей возникает законный вопрос: власти неоднократно объявляли, что никаких реформ после повышения пенсионного возраста больше не будет, зачем тут еще какой-то план?

По мнению экономиста, люди не будут доверять этому новому продукту.

"Граждане уже заметили, что они очень много платят налогов. Если они пытаются жить абсолютно в белую по правилам Министерства финансов, то налогов получается под 60%. 30% — социальных отчислений, включая то, что идет в Пенсионный фонд. 13% — подоходный налог, еще налог на имущество физических лиц, НДС, дорожный сбор, если у вас есть автомобиль, потом НДС, счета за ЖКХ. Сюда еще добавляется предложение гарантированного пенсионного плана с удержанием 13% подоходного налога. Какой вывод сделают люди сразу, как только про него услышат? Значит, пенсия вообще не гарантирована, если нам предлагается еще какой-то дополнительный план?", — сказал Василий Колташов. 16 Фото Джек Николсон уходит на пенсию

Он заметил, что социальная пенсия с введением ГПП не отменяется, но для того, чтобы накапливать себе дополнительно на старость в активный трудовой период, людям со средним достатком не нужны "сомнительные" инициативы Минфина, они могут сами обеспечивать себе в той или иной форме ренту - будь то доход с ценных бумаг, будь то доход от недвижимости, в долях какой-то компании.

Василий Колташов полагает, что хранить деньги не нужно, нужно копить интенсивно несколько лет, а потом — покупать. Например, строящуюся квартиру, потом ее сдавать или использовать ипотечный кредит, или, чтобы опять же не терять на инфляции, положить деньги на депозит.

"Я думаю, что ГПП — это попытка завлечь молодое поколение в некую схему, которая как бы прозрачна, но не эффективна, потому что живые деньги слишком сильно колеблются, потому что они не деньги, они денежные знаки. А денежные суррогаты теряют ценность, поэтому задумайтесь, зачем вам предлагается накапливать в суррогатах на старость 30 лет", — сказал эксперт.

Что же касается граждан с низким уровнем доходов, то они ГПП не смогут себе позволить, отметил Василий Колташов.

"Система солидарности поколений потому была придумана и внедрена, что с небольших доходов накопить вообще невозможно. Я здесь сторонник легализации и мигрантов, и граждан Украины с предоставлением им российского гражданства, чтобы система солидарности поколений у нас заработала и мы перепрыгнули через демографическую яму", — отметил экономист.

Василий Колташов заметил, что с пенсиями население обманывают не только в России.

"В Греции Европейский союз реализовал крупномасштабную аферу. В Греции было два пенсионных фонда. И один пенсионный фонд был для наемных работников, а второй был для мелких собственников. И там люди получали очень большие пенсии. Если человек владеет аптекой и 20 с лишним лет отчисляет весьма солидные деньги в свой фонд, то в итоге, выходя на пенсию, он получает хорошую пенсию. Но пришла директива Европейского союза, и пенсии все посрезали в разы. И никого уже не волновало, что ты там копил, что ты там отчислял в 90-е годы или 80-е годы- это все было неважно, потому что это были не твои деньги. Вот цена веры в какие-то пенсионные фонды и в гарантированные планы", — резюмировал экономист.

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