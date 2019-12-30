ФСИН - против закона и своих сотрудников

"Жизнь как она есть" (так называется новая передача "Правды.Ру") возможна и в местах лишения свободы. На вопросы об акции "Бездомный полк" председателя совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина ответила помощник начальника УФСИН России по г. Москве по соблюдению прав человека Анна Артеменко.

"Я служу в УИС с 16 лет, у меня за плечами почти 20 лет безупречной службы в разных территориальных органах ФСИН России. И еще год назад я даже не могла предположить, что буду находиться в подобной ситуации. Главная цель моего обращения в СМИ, как и участников "Бездомного полка", — привлечь внимание нового директора ведомства Александра Калашникова к ситуации, происходящей с единовременной социальной выплатой".

— Анна, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний проводят акцию "Бездомный полк". Ведь эта проблема уже очень давняя. Я работал в ОНК Москвы, поэтому знаю, что проблема именно с жильем — одна из самых животрепещущих для всей этой системы.

— Хотела бы только сразу отметить, что я действительно являюсь действующим сотрудником и в этой должности, но на данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

— Тем не менее именно то, что действующие сотрудники участвуют в акции, которая достаточно резко критикует позицию силового федерального ведомства, имеет большое значение и показывает, что у людей на самом деле кончилось терпение. Сообщается даже об уголовном преследовании сотрудников УФСИН из-за вопросов по жилью. Расскажите, как вообще обстоят дела? Кто на кого подает заявления? Что с этим происходит? Кто с кем борется?

— Я не была, на самом деле, участником акции "Бездомный полк". Тем не менее я самостоятельно уже более года занимаюсь отстаиванием нарушенных прав для своей семьи на получение единовременной социальной выплаты.

Об этой акции я узнала достаточно недавно. И, конечно, я ее поддерживаю. Поводы для уголовного преследования связаны с категорией сотрудников, которая получала какие-либо выплаты не в период прохождения государственной службы. Это связано с выплатами по программе "Молодая семья".

В Федеральном законе №283 "О социальных гарантиях" сказано, что сотрудник имеет право на получение единовременной социальной выплаты один раз за период прохождения государственной службы. То есть не имеет значения, получал ли он раньше какие-либо выплаты или нет. В зачет идут только полученные на госслужбе. Вся нормативно-правовая база соответствует этому требованию. И до 2018 года так действительно и было: УФСИН России выплачивали единовременную социальную выплату сотрудникам, не интересуясь, получали ли они ранее что-либо от государства — от федеральных или муниципальных бюджетов.

— А после 2018 года вдруг что-то изменилось?

— В законодательстве не изменилось ничего. Изменилась почему-то позиция Жилищной комиссии УФСИН России. В документах, которые сотрудники собирали, появилась графа, которая ничем не предусмотрена, о том, что нужно указывать, были ли какие-то выплаты, не связанные с госслужбой.

Естественно, сотрудники, которые уже после 2018 года стали подавать документы, должны были в этой графе эту информацию указывать. Хотя это, повторюсь, ничем не предусмотрено.

— Упрощенно говоря, это как если бы я пришел на работу в УФСИН, встал в очередь на жилье, а у меня спрашивают: а вы когда в школе учились, вам дотацию на еду давали?…

— В общем, да.

— И если давали, то вы ничего не получаете. Я правильно понимаю?

— Да. А в отношении тех, кто до 2018 года уже не только сдал документы, но и благополучно получил эту социальную выплату, сейчас по поручению УФСИН начались проверки с целью выявить, получил ли, был ли человек участником программы "Молодая семья". И в отношении тех, у кого эти факты выявлялись, собирается материал и направляется по подследственности для принятия процессуального решения.

— Кто направляет такие заявления?

— Подразделения собственной безопасности территориальных органов ФСИН.

— С чем же они так борются?

— По их мнению, это получается уголовное деяние. Потому что квалификация идет по 159-й статье "Мошенничество". И мне известно о нескольких таких делах. В одном случае дело было возбуждено, но прекращено в процессе. А в другом случае была попытка возбуждения такого дела, материалы переданы в следствие, но следователем вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

Это конкретные факты в отношении тех людей, с которыми я лично общалась. Но я знаю, что есть сотрудники, в отношении которых возбуждены такие дела. Часто такие люди уже находятся на пенсии, доблестно прослужив Родине, реализовав свое право на получение субсидии. И тут вдруг нежданно-негаданно им приходит повестка о том, что теперь они являются фигурантами уголовного дела. Это очень тяжело морально и финансово обременительно, потому что приходится нанимать адвокатов.

Продолжение следует...

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев