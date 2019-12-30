Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Вадим Горшенин

ФСИН - против закона и своих сотрудников

Общество » Семья » Житейские истории

"Жизнь как она есть" (так называется новая передача "Правды.Ру") возможна и в местах лишения свободы. На вопросы об акции "Бездомный полк"  председателя совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина ответила помощник начальника УФСИН России по г. Москве по соблюдению прав человека Анна Артеменко.

"Я служу в УИС с 16 лет, у меня за плечами почти 20 лет безупречной службы в разных территориальных органах ФСИН России. И еще год назад я даже не могла предположить, что буду находиться в подобной ситуации. Главная цель моего обращения в СМИ, как и участников "Бездомного полка", — привлечь внимание нового директора ведомства Александра Калашникова к ситуации, происходящей с единовременной социальной выплатой".

— Анна, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний проводят акцию "Бездомный полк". Ведь эта проблема уже очень давняя. Я работал в ОНК Москвы, поэтому знаю, что проблема именно с жильем — одна из самых животрепещущих для всей этой системы.

— Хотела бы только сразу отметить, что я действительно являюсь действующим сотрудником и в этой должности, но на данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

— Тем не менее именно то, что действующие сотрудники участвуют в акции, которая достаточно резко критикует позицию силового федерального ведомства, имеет большое значение и показывает, что у людей на самом деле кончилось терпение. Сообщается даже об уголовном преследовании сотрудников УФСИН из-за вопросов по жилью. Расскажите, как вообще обстоят дела? Кто на кого подает заявления? Что с этим происходит? Кто с кем борется?

— Я не была, на самом деле, участником акции "Бездомный полк". Тем не менее я самостоятельно уже более года занимаюсь отстаиванием нарушенных прав для своей семьи на получение единовременной социальной выплаты.

Об этой акции я узнала достаточно недавно. И, конечно, я ее поддерживаю. Поводы для уголовного преследования связаны с категорией сотрудников, которая получала какие-либо выплаты не в период прохождения государственной службы. Это связано с выплатами по программе "Молодая семья".

В Федеральном законе №283 "О социальных гарантиях" сказано, что сотрудник имеет право на получение единовременной социальной выплаты один раз за период прохождения государственной службы. То есть не имеет значения, получал ли он раньше какие-либо выплаты или нет. В зачет идут только полученные на госслужбе. Вся нормативно-правовая база соответствует этому требованию. И до 2018 года так действительно и было: УФСИН России выплачивали единовременную социальную выплату сотрудникам, не интересуясь, получали ли они ранее что-либо от государства — от федеральных или муниципальных бюджетов.

— А после 2018 года вдруг что-то изменилось?

— В законодательстве не изменилось ничего. Изменилась почему-то позиция Жилищной комиссии УФСИН России. В документах, которые сотрудники собирали, появилась графа, которая ничем не предусмотрена, о том, что нужно указывать, были ли какие-то выплаты, не связанные с госслужбой.

Естественно, сотрудники, которые уже после 2018 года стали подавать документы, должны были в этой графе эту информацию указывать. Хотя это, повторюсь, ничем не предусмотрено.

— Упрощенно говоря, это как если бы я пришел на работу в УФСИН, встал в очередь на жилье, а у меня спрашивают: а вы когда в школе учились, вам дотацию на еду давали?…

— В общем, да.

— И если давали, то вы ничего не получаете. Я правильно понимаю?

— Да. А в отношении тех, кто до 2018 года уже не только сдал документы, но и благополучно получил эту социальную выплату, сейчас по поручению УФСИН начались проверки с целью выявить, получил ли, был ли человек участником программы "Молодая семья". И в отношении тех, у кого эти факты выявлялись, собирается материал и направляется по подследственности для принятия процессуального решения.

— Кто направляет такие заявления?

— Подразделения собственной безопасности территориальных органов ФСИН.

— С чем же они так борются?

— По их мнению, это получается уголовное деяние. Потому что квалификация идет по 159-й статье "Мошенничество". И мне известно о нескольких таких делах. В одном случае дело было возбуждено, но прекращено в процессе. А в другом случае была попытка возбуждения такого дела, материалы переданы в следствие, но следователем вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

Это конкретные факты в отношении тех людей, с которыми я лично общалась. Но я знаю, что есть сотрудники, в отношении которых возбуждены такие дела. Часто такие люди уже находятся на пенсии, доблестно прослужив Родине, реализовав свое право на получение субсидии. И тут вдруг нежданно-негаданно им приходит повестка о том, что теперь они являются фигурантами уголовного дела. Это очень тяжело морально и финансово обременительно, потому что приходится нанимать адвокатов.

Продолжение следует...

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы фсин жилье анна артеменко вадим горшенин бездомный полк жизнь как она есть экспертное мнение социальные выплаты александр калашников
Актуальная аналитика
Житейские истории
ФСИН - против закона и своих сотрудников
Формула небес
Астрология и нумерология сулят здоровье и деньги
Отдых
Чем занять себя в праздники: обзор лучших новинок настольных игр
Новости Все >
Красная икра продается на Камчатке по 1,4 тыс.рублей за килограмм
США подозревают в изобретении врагов
Новозеландец напал на морского льва с копьём, чтоб защитить партнёршу
В Петербурге туроператор "Северная Венеция" приостановил работу
Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Капитан канадцев извинился перед Россией за выходку на МЧМ
Новогодний «сухой» закон начал действовать в Башкирии
Британские пожарные спасли на Рождество черепаху-поджигательницу
Иран уверен: союзники могут сохранять безопасность в Персидском заливе
Соцопрос: свыше половины жителей РФ недовольны своим местом работы
Последние материалы
США подозревают в изобретении врагов
Новозеландец напал на морского льва с копьём, чтоб защитить партнёршу
В Петербурге туроператор "Северная Венеция" приостановил работу
ФСИН - против закона и своих сотрудников
Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Капитан канадцев извинился перед Россией за выходку на МЧМ
Новогодний «сухой» закон начал действовать в Башкирии
Британские пожарные спасли на Рождество черепаху-поджигательницу
Иран уверен: союзники могут сохранять безопасность в Персидском заливе
Соцопрос: свыше половины жителей РФ недовольны своим местом работы
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Почему христиане покидают Землю обетованную
Убийца-антисемит объявился в Нью-Йорке на Хануку
Почему христиане покидают Землю обетованную
Почему христиане покидают Землю обетованную
Эксперт объяснил, почему интеграции с Белоруссией не будет
Почему христиане покидают Землю обетованную
Как у России получается так "взлетать" вопреки законам?
Шнуров высмеял артистов «Голубых огоньков»
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
Охлобыстин после критики Водонаевой извинился перед проститутками
Армения поверила в антироссийские мифы
Почему христиане покидают Землю обетованную
Президент подписал закон об информировании россиян о мерах соцподдержки
Как у России получается так «взлетать» вопреки законам?
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ