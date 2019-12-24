Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Образ Супермена-коммуниста признали русофобским

Общество

Уже стало традицией, когда российские федеральные телеканалы пропагандируют новинки американского кинематографа.

В этот раз телеканал "Россия 24" анонсировал выход мультфильма Warner Bros "Супермен. Красный сын" по одноименному комиксу Марка Миллара. Весьма любопытное произведение. Стоит искренне поблагодарить телеканал за развернутый сюжет о грядущей премьере 2020 года.

Еще в июле 2019 года на фестивале Comic-Con было объявлено об экранизации комикса про советского Супермена. Уже в декабре на YouTube публике был представлен трейлер. Посмотрел. Занятно. Особенно Супермен с серпом и молотом на груди и Бэтмен в шапке-ушанке.

Разумеется, в экранизации есть и товарищ Сталин, которому верой и правдой служит красный Супермен. По сюжету комикса в лице Супермена СССР получил мощного союзника в деле строительства коммунизма на планете. После смерти "отца народов" пришелец с Криптона и вовсе продолжает его дело на высшем партийном посту.

Вождем партии Супермен становится не сразу. Поначалу пришелец отказался от лидерства, но, встретив свою детскую любовь Лану Лазаренко, резко меняет свое решение. Мобилизовав все силы, со всей коммунистической сознательностью он бросает свою жизнь на алтарь служения великой идее.

Но не все так гладко. Петр Рослов, коварный глава НКВД и по совместительству незаконнорожденный сын товарища Сталина, затаил бяку в сердце на Супермена за то, что тот стал любимчиком вождя. Рослов расстреливает семью диссидентов на глазах их сына, который потом становится Бэтменом — анархистом-антисоветчиком и врагом красного Супермена.

Вполне добротная по психоделическим наворотам история. Телеканал "Россия 24" сумел меня по-настоящему заинтриговать скорой премьерой мультика, а определив его как русофобский, только усилил интерес к этой экранизации.

Возможно, герой мультика грузин Сталин-Джугашвили тот самый русский, которого и следует бояться. Может, первая любовь Супермена по фамилии Лазаренко и факт приземления капсулы с младенцем в одном из колхозов Украины заставили критиков сделать такие выводы.

Русофобия — это боязнь русских. СССР — был многонациональным государством, собственно, как и сейчас Россия. В данном контексте термин "русофобия" в принципе неуместен. Я не уверен, но может быть, частое употребление этого понятия связано с тем, что кто-то из нашего телевизора просто не любит все русское.

Помимо всего прочего, можно легко задаться элементарным вопросом: "Что страшнее для западного обывателя, новейшие системы российского вооружения, которые гарантируют полное уничтожение цивилизации, или мультяшный Супермен-коммунист?"

Мне, как человеку, выросшему под постоянные разговоры о кануне ядерной войны, был бы страшен не мультяшный американский Чебурашка с натовским крокодилом Геной, а реальная перспектива стать ядерной пылью.

Если же речь о тренде на отождествление современной России с Советским Союзом, то в очередной раз упорное следование этой парадигме принесет те же плоды, что и раньше. Безусловные грехи советской системы и без того легли на образ современной России, но нынешние идеологи всячески стремятся их приумножить.

Один из телевизионных экспертов сообщил, что СССР представлен в мультике как воплощение тоталитаризма. Ну ведь так оно и было! Самый что ни на есть тоталитарный строй, для определения которого существуют абсолютно исчерпывающие признаки. Этот факт был неоднократно признан в России на высшем политическом уровне.

В нашем телевизоре с высокомерной модуляцией в голосе констатировали, что с выходом мультика начнется новая волна "русофобской истерики". Пока что я наблюдал истерику на ровном месте по поводу экранизации комикса, который был издан в 2003 году и в ту пору был обойден вниманием искателей русофобии.

Гневные оценочные суждения о мультике про Супермена-коммуниста вернули меня к сюжетам советского телевещания. Сентенции "Щедро сдобрено развесистой клюквой", "Полный киновинегрет, в котором еще раз иронизируют над российским менталитетом", "Представлен образ нашей страны, которая борется с западными ценностями" просто обязаны войти в золотой фонд отечественных компетентных рецензий на еще не вышедшую картину.

Главный вопрос, который взволновал отечественных критиков из телевизора, почему экранизировали комиксы именно сейчас, а премьеру назначили на 2020 — год юбилея Победы. Версия, что на фоне сюжетного голодания просто пришла идея и появились финансовые возможности для кинопроизводства, даже и не рассматривалась.

Вот сидели американские кинематографисты и думали, как бы нам насолить. Предположу, что большинство голливудских продюсеров просто понятия не имеют, что грядет юбилейный год. Тем не менее наши эксперты все-таки нашли следы русофобии на синем платье американского анимационного кино.

Довольно странно в принципе всерьез обсуждать историческую достоверность анимационной версии комиксов про Супермена. Наверно, и чрезмерно искать крамолу в простой фантазии человека, который во времена холодной войны представил себе, что было бы, если бы капсула с младенцем, пришельцем с планеты Криптон, приземлилась в Советском Союзе.

В упорном желании отыскать 50 оттенков русофобии можно по ходу приговорить к высшей мере любое фэнтези. Гневно потребовать от авторов исторической достоверности в раскрытии образов мультяшного Человека-паука или Змея Горыныча. Разумеется, и отыскать признаки глумления над юбилеем Победы в мультике про Тома и Джерри.

По мне, так довольно любопытно посмотреть этот мультфильм. Интересно, как авторы завернут анимационное фэнтези про Супермена с серпом и молотом на груди и Бэтменом в шапке-ушанке. Чтобы потом мне как последнему солдату советской империи великодержавно воскликнуть: "Ай да Супермен! Ай да Красный сын!"

Темы премьера мультфильм супермен красный сын
Актуальная аналитика
Общество
Образ Супермена-коммуниста признали русофобским
Силовые структуры
"Женское" вторжение в Британию
Семья
Эйнштейн водил домой женщин, не стесняясь жены
Новости Все >
Путин: только у России есть гиперзвуковое оружие
Серийного убийцу лошадей ищут в штате Кентукки
Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию
Аналитики выяснили, куда жители Петербурга поедут на Новый год
Эксперты: из недостроя в России можно создать город-миллионник
Новорождённую девочку нашли в Подмосковье в картонной коробке
ВЦИОМ: 80% жителей РФ довольны своей жизнью
Некоторых чиновников лишат служебных машин
России нечем достраивать "Северный поток-2"
Производство золота в России выросло на 17% за три квартала
Последние материалы
Министр: родители должны заниматься сексуальным воспитанием детей
Лукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли
Пойманный на шпионаже Пол Уилан попросил помощи у американских властей
Связано ли снижение интеллекта человечества с экологией?
"Ордабасы" исключен из еврокубков, "Црвена Звезда" оштрафована УЕФА
Глава Сыктывкара призвала жителей не оплачивать коммунальные услуги
В Карибском море произошло столкновение двух круизных лайнеров
Лётчик-испытатель считает, что в падении Су-57 нет ничего страшного
Песков: пострадавшие в теракте в Беслане проходят реабилитацию
Разбившийся Су-57 в Хабаровском крае успели застраховать
Популярное
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Василий Амирджанов Образ Супермена-коммуниста признали русофобским Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять Руслан Веснянко
Комментарии
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
Россия может обойти санкции США против "Северного потока-2"
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Пойманный на шпионаже Пол Уилан попросил помощи у американских властей
Забытое христианство древних вайнахов
Лукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли
Забытое христианство древних вайнахов
Забытое христианство древних вайнахов
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Забытое христианство древних вайнахов
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Забытое христианство древних вайнахов
Забытое христианство древних вайнахов
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?
Эксперт: пенсию более 50 тысяч рублей в России заработать можно
Пойманный на шпионаже Пол Уилан попросил помощи у американских властей
Лукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Американский ракетный эсминец пришвартовался в Одессе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ