Образ Супермена-коммуниста признали русофобским

Уже стало традицией, когда российские федеральные телеканалы пропагандируют новинки американского кинематографа.

В этот раз телеканал "Россия 24" анонсировал выход мультфильма Warner Bros "Супермен. Красный сын" по одноименному комиксу Марка Миллара. Весьма любопытное произведение. Стоит искренне поблагодарить телеканал за развернутый сюжет о грядущей премьере 2020 года.

Еще в июле 2019 года на фестивале Comic-Con было объявлено об экранизации комикса про советского Супермена. Уже в декабре на YouTube публике был представлен трейлер. Посмотрел. Занятно. Особенно Супермен с серпом и молотом на груди и Бэтмен в шапке-ушанке.

Разумеется, в экранизации есть и товарищ Сталин, которому верой и правдой служит красный Супермен. По сюжету комикса в лице Супермена СССР получил мощного союзника в деле строительства коммунизма на планете. После смерти "отца народов" пришелец с Криптона и вовсе продолжает его дело на высшем партийном посту.

Вождем партии Супермен становится не сразу. Поначалу пришелец отказался от лидерства, но, встретив свою детскую любовь Лану Лазаренко, резко меняет свое решение. Мобилизовав все силы, со всей коммунистической сознательностью он бросает свою жизнь на алтарь служения великой идее.

Но не все так гладко. Петр Рослов, коварный глава НКВД и по совместительству незаконнорожденный сын товарища Сталина, затаил бяку в сердце на Супермена за то, что тот стал любимчиком вождя. Рослов расстреливает семью диссидентов на глазах их сына, который потом становится Бэтменом — анархистом-антисоветчиком и врагом красного Супермена.

Вполне добротная по психоделическим наворотам история. Телеканал "Россия 24" сумел меня по-настоящему заинтриговать скорой премьерой мультика, а определив его как русофобский, только усилил интерес к этой экранизации.

Возможно, герой мультика грузин Сталин-Джугашвили тот самый русский, которого и следует бояться. Может, первая любовь Супермена по фамилии Лазаренко и факт приземления капсулы с младенцем в одном из колхозов Украины заставили критиков сделать такие выводы.

Русофобия — это боязнь русских. СССР — был многонациональным государством, собственно, как и сейчас Россия. В данном контексте термин "русофобия" в принципе неуместен. Я не уверен, но может быть, частое употребление этого понятия связано с тем, что кто-то из нашего телевизора просто не любит все русское.

Помимо всего прочего, можно легко задаться элементарным вопросом: "Что страшнее для западного обывателя, новейшие системы российского вооружения, которые гарантируют полное уничтожение цивилизации, или мультяшный Супермен-коммунист?"

Мне, как человеку, выросшему под постоянные разговоры о кануне ядерной войны, был бы страшен не мультяшный американский Чебурашка с натовским крокодилом Геной, а реальная перспектива стать ядерной пылью.

Если же речь о тренде на отождествление современной России с Советским Союзом, то в очередной раз упорное следование этой парадигме принесет те же плоды, что и раньше. Безусловные грехи советской системы и без того легли на образ современной России, но нынешние идеологи всячески стремятся их приумножить.

Один из телевизионных экспертов сообщил, что СССР представлен в мультике как воплощение тоталитаризма. Ну ведь так оно и было! Самый что ни на есть тоталитарный строй, для определения которого существуют абсолютно исчерпывающие признаки. Этот факт был неоднократно признан в России на высшем политическом уровне.

В нашем телевизоре с высокомерной модуляцией в голосе констатировали, что с выходом мультика начнется новая волна "русофобской истерики". Пока что я наблюдал истерику на ровном месте по поводу экранизации комикса, который был издан в 2003 году и в ту пору был обойден вниманием искателей русофобии.

Гневные оценочные суждения о мультике про Супермена-коммуниста вернули меня к сюжетам советского телевещания. Сентенции "Щедро сдобрено развесистой клюквой", "Полный киновинегрет, в котором еще раз иронизируют над российским менталитетом", "Представлен образ нашей страны, которая борется с западными ценностями" просто обязаны войти в золотой фонд отечественных компетентных рецензий на еще не вышедшую картину.

Главный вопрос, который взволновал отечественных критиков из телевизора, почему экранизировали комиксы именно сейчас, а премьеру назначили на 2020 — год юбилея Победы. Версия, что на фоне сюжетного голодания просто пришла идея и появились финансовые возможности для кинопроизводства, даже и не рассматривалась.

Вот сидели американские кинематографисты и думали, как бы нам насолить. Предположу, что большинство голливудских продюсеров просто понятия не имеют, что грядет юбилейный год. Тем не менее наши эксперты все-таки нашли следы русофобии на синем платье американского анимационного кино.

Довольно странно в принципе всерьез обсуждать историческую достоверность анимационной версии комиксов про Супермена. Наверно, и чрезмерно искать крамолу в простой фантазии человека, который во времена холодной войны представил себе, что было бы, если бы капсула с младенцем, пришельцем с планеты Криптон, приземлилась в Советском Союзе.

В упорном желании отыскать 50 оттенков русофобии можно по ходу приговорить к высшей мере любое фэнтези. Гневно потребовать от авторов исторической достоверности в раскрытии образов мультяшного Человека-паука или Змея Горыныча. Разумеется, и отыскать признаки глумления над юбилеем Победы в мультике про Тома и Джерри.

По мне, так довольно любопытно посмотреть этот мультфильм. Интересно, как авторы завернут анимационное фэнтези про Супермена с серпом и молотом на груди и Бэтменом в шапке-ушанке. Чтобы потом мне как последнему солдату советской империи великодержавно воскликнуть: "Ай да Супермен! Ай да Красный сын!"