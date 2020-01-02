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Автор Елена Орлова

6 удивительных идей, чтобы весело провести праздничные дни с детьми

Общество » Семья

Новый год - это волшебный праздник. Все мы на время становимся немного детьми. Многие проводят эти дни со всей семьей, стремятся подарить немного волшебства своим детям. Ведь эти воспоминания останутся у ваших детей на всю жизнь. Вот несколько идей, как можно провести эти праздничные дни с детьми.

1. Настольные игры для всей семьи

Пусть ваш дух конкуренции и азарта выйдет наружу! Продумайте заранее, в какие игры вы захотите поиграть с вашими детьми в эти праздники. Если семья большая, то пати-гейм будет хорошим выбором, подойдет и приключенческое фэнтези с кубиками и фигурками. Объединяйтесь в команды, наполните игру весельем и восторженными криками.

2. Бар с безалкогольными коктейлями

Дети любят газировку и сок, придумайте для них соответствующее развлечение - пусть они поиграют в барменов. Организуйте бар с ​​соками и газировкой, чтобы каждый мог сделать свой собственный творческий коктейль. Украсьте напитки засахаренными фруктами!

3. Ночь кино

Отличная идея разнообразить ночные праздники. По мере приближения полуночи включите кино, которое понравится всей семье. Выключите свет, возьмите немного вкусняшек и обнимите своих родных.

4. Бар мороженого

Дети не нуждаются в причудливом ужине с какими-либо изысканными блюдами. Организуйте в один из дней бар мороженого и наблюдайте за тем, как они будут становиться счастливее от любимого лакомства. Это так просто! Однако не переборщите с таким развлечением, ведь заболеть в эти дни мало кому захочется.

5. Дизайнерская мастерская

Зима только начинается. Подготовьте детей к новогодней погоде, сделав мастерскую ​​для украшения перчаток своими руками. Помпоны, войлок и блестки - вот и получился очень стильный зимний наряд. Можно украсить и другие вещи в такой чудо-мастерской, детям наверняка понравится потом носить такую дизайнерскую одежду.

6. Воздушный шар

Сделайте гостиную своим собственным ночным клубом с самодельным воздушным шаром. Приклейте к потолку тонкий полиэтилен и наполните его множеством праздничных шаров. Прикрепите веревку к полиэтилену и сильно потяните в нужный момент. Все воздушные шары будут сыпаться вниз!

Фото:twitter.com

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