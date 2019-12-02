Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села

Новый газопровод в Китай — это прекрасно, но когда начнут строить газопроводы в России, ведь половина сел и треть городов не газифицированы?

Уровень газификации природным газом в России к 31 декабря 2018 года достиг 68,6%: в городах — 71,9%, в сельской местности — 59,4%, согласно данным "Газпрома".

Ведомство сообщает, что особое внимание при этом уделяется газификации небольших и удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов, "что особенно важно для сельской местности". В 2014 году "Газпромом" реализован первый проект автономной газификации — построен комплекс СПГ в Пермском крае. В состав комплекса вошли мини-завод по производству СПГ в д. Канюсята (Карагайский район), а также три станции приема, хранения и регазификации природного газа. Производительность комплекса составляет 19 млн куб. м. газа в год. Однако следующий подобный проект в Томской области был только на бумаге в 2018 году.

На вопросы "Правды .Ру" отвечает исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

— Объявлено, что "Газпром" открыл движение газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Тем временем уровень газификации России невелик, всего 70%. Почему газификация России не в приоритете у государства?

— Во многие регионы России газ легче возить в сжиженном состоянии, проще хранить его в газгольдерных установках, использовать биогаз, использовать другие виды источников энергии. Всю Россию газифицировать принципиально невозможно. Это технически нереализуемо, так как при прокачке низконапорного газа мы тратим его количество на технологические нужды. Мы его сжигаем для того, чтобы создать давление и дальше его транспортировать.

Более того, у нас внутренние цены на газ в 2,5 раза ниже, чем экспортные, а люди недобросовестно платят за газ, даже целыми регионами. У "Газпрома" из-за этого огромная дебиторская задолженность, которая государством закладывается в инвестплан следующего года, а реальных денег нет, и вытащить их невозможно. Рано или поздно потихонечку, не торопясь, "Газпром", я уверен, эту проблему решит, рано или поздно цены на внутреннем рынке и на внешнем рынке выравняются. Может быть, это будет очень болезненно, но, поверьте, нам придется менять всю экономическую политику развития государства, потому что в нынешнем положении мы далеко не уйдем.

— В некоторых странах газ проводят даже в отдаленные местечки абсолютно бесплатно, потому что потом человек по-любому будет оплачивать этот газ, используя его. То есть всю оставшуюся жизнь он будет платить-платить. Почему у нас нельзя так сделать?

— Я абсолютно с вами согласен. Но вы знаете, что во многих отдаленных селениях России живут условно 3-4 семьи. Тянуть туда газ дорого — легче просто вертолетом привозить в сжиженном состоянии, заполнять газгольдеры и газифицировать таким образом, чем тянуть туда трубу. Тем более что эти 3-4 семьи сегодня там живут, а завтра они возьмут и оттуда уедут. Для того чтобы просто представлять, о чем мы говорим, мы должны вспомнить, что наша территория — это 17,2 миллиона квадратных километров, а наше население — это 146 миллионов человек. Территория Японии — 300 тысяч квадратных километров, а население 130 миллионов человек. Вот и все. Поэтому это проблема.

Более того, мы сейчас будем вынуждены, наверное, с какими-то партнерами, скорее всего, это будут наши китайские партнеры, приступать к освоению огромной абсолютно пустой территории Восточной Сибири. Потому что там сосредоточены колоссальные ресурсы, которые нужны для развития, прежде всего, российской и китайской экономики. Если мы эти поселки будем газифицировать каждый раз, тягая трубу с низконапорным газом на огромную территорию, во-первых, кто будет за это платить, во-вторых, кто будет платить за поставленный газ. Кто? Каким образом мы будем говорить о бизнесе этих проектов? Это вопрос непростой, очень непростой.

— Может быть, заселять?

— А как? У нас что, дедушка Сталин есть? Сейчас любое заселение идет исключительно на добровольной основе. Сейчас нашему народу уже года как три назад объявили, что отдают по гектару дальневосточной земли совершенно бесплатно, причем в очень комфортных местах. Вы взяли гектар лично?

— Люди не верят.

— Как это не верят? До тех пор, пока будут не верить, мы будем иметь то, что имеем. Я пока еще не слышал ни про одного человека, который взял дальневосточный гектар.

— Якобы взяли. Они отчитываются, что кто-то взял.

— Потому что умные люди, но массового переселения крестьян, как было во времена Столыпина, нет.

— Что же делать? Вы же не можете их заставить туда поехать? Опять же 1 миллион подъемных — это очень мало, чтобы обустроить жизнь даже на этом гектаре.

— Этого хватит, чтобы установить электрогенератор, пробурить скважину на воду, поставить в скважину насос. Это уже выполнение инвестусловий с перспективой того, что вы всей семьей переедете туда и будете строить дом. Тем более там великолепные условия: очень тепло, много солнечных дней. Я говорю как специалист. Я просто был там и занимался вопросами использования солнечной энергетики.

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