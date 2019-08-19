Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве многие мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника в героической папахе из соседней парадной. Признаться, что ты не хочешь идти в армию и не готов защищать свою страну было стыдно, особенно в регионах, далеких от Москвы.

Прошло 20 лет, и в разговорах со знакомыми я слишком часто слышу, что "бедного сыночка забирают в армию", что наши солдаты и офицеры — "пушечное мясо в Сирии" и тому подобное нытье.

Причитания эти — один из побочных эффектов страны победившего консюмеризма. Население России стало с придыханием говорить о новой стиральной машине или фирменных джинсах. Но в тот момент, когда надо что-то отдавать, а не брать — неважно, кому — государству, работе, другим людям — у обывателя начинаются приступы удушья.

С давних времен классиками литературы, кино и других видов искусства подрастающий человек учился самоотверженности, максимальной отдаче, а ставить свои шкурные интересы выше общественных мог лишь Мальчиш-Плохиш. Однако, с приходом демократических ценностей в наше мышление прокрался и индивидуализм. Данко, давший свет людям ценой своего сердца — уже не кумир. Наши новые идеалы — биржевые маклеры, сколотившие состояния умелой перепродажей ценных бумаг.

Подобное мировоззрение — выходец из лихих 90-х, когда в цене были ловкие сделки, кражи, финансовые пирамиды и малиновые пиджаки. Человек в погонах в те годы считался второсортным холуем, охраняющим ресторанный покой серьезных людей. На фоне успешных бизнесменов офицеры, продолжающие нести службу, выглядели убогими неудачниками, неспособными оседлать золотого тельца.

Еще более удручающей была участь солдат-срочников, которые с развалом Советской Армии превратились в бесправную и бесплатную рабочую силу на службе интересов проворовавшихся чиновников. Особенно ярко это проявилось в период Первой чеченской кампании, когда по разным оценкам погибли от 6 до 14 тысяч малообученных военнослужащих, из которых большинство было простыми солдатами — вчерашними школьниками.

Именно тогда на мещанской подкорке и заложилось понятие "пушечного мяса", призванного государством на верную смерть.

С тех пор многое значительно изменилось: срок службы по призыву сократился до года, практически полностью искоренена дедовщина, а в зоны военных конфликтов отправляют только контрактников, добровольно связавших свою судьбу с Вооруженными Силами. Но в глазах нынешнего модного общества в армию по-прежнему идут аутсайдеры, в лучшем случае — романтики или авантюристы, которые вместо серьезных дел (бизнеса, менеджмента и т. п.) по-прежнему разбазаривают свою жизнь.

Либеральные граждане, помимо всего прочего, постоянно обвиняют свое же государство в излишней милитаризации, приводя в пример цивилизованные страны. Вместе с тем военный бюджет США, страны, расположенной на 9,5 млн. квадратных километров, за 2018 год при этом составляет 649 млрд. долларов, а России, занимающей в два раза большую территорию, — всего 61 млрд. долларов — как говорится, почувствуйте разницу.

Геополитическая позиция США наглядно демонстрирует, что ведение боевых действий исключительно на чужих континентах, не допуская приближения иностранных вооруженных сил к собственным границам, крайне выгодно.

Помня историю Второй мировой войны, несложно заметить, что военные действия для США это, в первую очередь, бизнес, в который они готовы вкладываться финансово. Утверждения диванных экспертов об имперских амбициях Москвы, от которых давно пора отказаться, несут в себе заведомо пораженческие настроения, являясь результатом работы пропагандисткой машины противника.

Не претендую на абсолютную истину, но, по моему мнению, цивилизованность заключается не только в умении тонко разбираться в марках автомобилей и зарубежного парфюма. Это ответственность, способность осознавать цену своих слов, поступков и свои гражданские обязанности.

Да-да. Представьте себе, военная служба — это обязанность, которую надо выполнить. Защита государственного суверенитета и территориальной целостности страны, отражение вооружённого нападения и выполнения задач в рамках международных обязательств Российской Федерации и составляет существо воинского долга. Это, кстати, красной нитью проходит в общевоинских уставах ВС РФ.

И обывательская позиция, гласящая, что государство должно защищать и обеспечивать своего гражданина, без учёта его обязанностей перед государством, подобна попытке украсть в магазине мороженое без денег.

Расплодилось великое множество фирм, рекламирующих законные способы уклонения от срочной службы для лиц призывного возраста. Общество потребления учит новую поросль обходить закон в угоду своему удобству, одновременно возмущаясь безучастностью молодежи. Однако, пример погибшего в драке Никиты Белянкина, вступившегося за незнакомого парня, доказывает, что именно армия делает из человека мужчину, формируя в его сознании инстинкт защитника.

Государство — отлаженная система, подобная часовому механизму, и если какой-то из её элементов прекращает нормально работать, система даёт сбой. Примеры государств с неработающей обороной нам прекрасно известны — Югославия, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Судьба стран, не сумевших обеспечить свою национальную безопасность, незавидна. Более того, в России большинство жителей все же отчетливо понимают необходимость защиты от внутренних и внешних угроз. Но почему-то думают, что с ними будут справляться другие люди. Без них.

Срочная служба в армии — это не годовая повинность, рабство и бесправное существование, как многие думают. Это в первую очередь, приобретение новой профессии, способности в трудную для государства минуту защитить его, не позволить ему погибнуть перед внешним врагом. А служба в органах правопорядка — профессия, не позволяющая развалить страну изнутри. И когда обыватель, лежащий с планшетом на диване, прекратит воспринимать силовиков как некую чужеродную структуру — станет лучше и государству и ему самому.